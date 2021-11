Im Prozess um den Mord an einem 43-jährigen Mann vor dem Berliner Landgericht sind am Freitag weitere Verhandlungstermine verabredet worden. Ursprünglich hatte die 32. Große Strafkammer das Verfahren, in dem es auch um den Verdacht des Kannibalismus geht, zu Ende bringen wollen. Doch der Streit um toxikologische Gutachten hatte den Terminplan durcheinandergebracht. Ein für Freitag angekündigter Befangenheitsantrag der beiden Verteidigerinnen des Angeklagten gegen die Richter blieb jedoch nach Angaben des Gerichts aus.