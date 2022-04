Fünf Zeugen hat Stefanie W. am Tatort vernommen. Es waren drei Männer und zwei Frauen, die den mutmaßlichen Mörder sahen. Die miterleben mussten, wie der mutmaßliche Täter am 27. August 2021 einen anderen Mann vor einem Backshop in Wedding erschoss. So berichtet es die 28-jährige Kriminalbeamtin vor Gericht.

Doch dieser Fall zeigt auch, wie schwierig Zeugenaussagen sind. Der eine Zeuge etwa beschrieb den Täter als 27 bis 35 Jahre alten, 1,65 Meter großen, kräftig gebauten Mann. Seine Freundin dagegen schätzte den Schützen auf 30 bis 40 Jahre, 1,65 bis 1,75 Meter groß und von schmaler Statur – aber mit Bauch. Eine andere Frau, die den Täter aus dem Fenster ihrer Wohnung weglaufen sah, sagte hingegen, der Täter sei 1,85 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Alle gaben an, der Mann habe eine Kapuze getragen. Und ein Tuch über Mund und Nase. Ein weißes, sagen die einen, ein schwarzes, die anderen.

Fünf Zeugen, fünf unterschiedliche Beschreibungen. Nicht eine davon passt so recht auf Qussei H., der seit diesem Dienstag auf der Anklagebank sitzt. Er ist 49 Jahre alt, das Haar kurz geschoren. Hinter der Maske ist ein grauer Bart zu sehen. Zwei Gehhilfen lehnen an der Wand. Trotzdem ist Staatsanwalt Johannes Jost sicher, dass der Todesschütze Qussei H. war, dass der Richtige auf der Anklagebank sitzt. „Warten Sie die Beweisaufnahme ab“, sagt er dazu auf entsprechende Fragen von Journalisten.

Zwei Schüsse auf Hatem B. waren tödlich

Qussei H., der sein Geld als Lkw-Fahrer verdient, muss sich wegen Mordes verantworten. Der in Bagdad geborene Mann soll am 27. August vergangenen Jahres gegen 19.35 Uhr mit einer Pistole aus zwei Metern Entfernung in Tötungsabsicht auf den vor einem Backshop in der Reinickendorfer Straße ahnungslos sitzenden Hatem B. geschossen haben. Qussei H. soll aus Richtung Nettelbeckplatz gekommen sein und die Waffe unmittelbar vor den Schüssen aus der Tasche seiner Kapuzenjacke gezogen haben. Von den vier Schüssen, die der Angeklagte abgegeben haben soll, seien zwei tödlich gewesen, sagt Jost. Das 46 Jahre alte Opfer sei trotz Animationsmaßnahmen noch am Tatort verstorben.

Der Staatsanwalt nennt auch das Motiv für die Schüsse: Mit der Tat habe Qussei H. angeblich die Ehre seiner Familie wiederherstellen wollen. Offenbar wollte der Angeklagte damit den gewaltsamen Tod seines 18 Jahre alten Neffen Ahmed H. rächen, zu dem der Angeklagte laut Jost zu Lebzeiten keine enge Beziehung hatte und der genau drei Monate vor den tödlichen Schüssen in Wedding einer Stichverletzung erlegen war.

Die Stichverletzung war dem jungen Mann bei einem Streit zwischen zwei Jugendgruppen im Volkspark Humboldthain zugefügt worden. Als mutmaßlicher Täter konnte damals der 16 Jahre alte Sohn des vor dem Backshop erschossenen Hatem B. ermittelt werden. Der Jugendliche wurde für die tödliche Attacke im Humboldthain von einer Jugendkammer wegen Totschlags zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, die noch nicht rechtskräftig ist.

Er ist mittlerweile 17 Jahre alt und nun in dem gegen Qussai H. geführten Prozess Nebenkläger. Ebenso wie der Angeklagte sitzt er hinter einer kugelsicheren Glasscheibe – nur auf der anderen Seite des Saals. Nach Angaben des Staatsanwalts habe der erschossene Hatem B., ein Tunesier, keinerlei Schuld am Tod des Neffen von Qussei H. gehabt. Und das habe der Angeklagte auch gewusst.

Qussei H. sagt an diesem ersten von bisher 16 geplanten Verhandlungstagen kein Wort zu den Vorwürfen. Herr H. werde sich nicht äußern, erklärt sein Verteidiger kurz auf eine entsprechende Frage des Vorsitzenden Richters. Der Angeklagte soll auch im Ermittlungsverfahren geschwiegen haben.

Wie genau die Ermittler auf Qussei H. als mutmaßlichen Mörder kamen, wird am ersten Verhandlungstag noch nicht klar. Ein Puzzleteil bei der Ermittlungsarbeit soll das Auto des Angeklagten gewesen sein: ein weißer Ford Fiesta mit Berliner Kennzeichen. Mit dem Wagen soll der mutmaßliche Täter nach den Schüssen auf Hatem B. geflohen sein.

Der Sicherheitsmitarbeiter eines nahe dem Tatort gelegenen Geschäfts soll damals die Verfolgung des Täters aufgenommen haben, nachdem die Waffe des Schützen eine Ladehemmung hatte. Der Security-Mann schilderte später, dass der schwarz gekleidete Mann vom Tatort weggelaufen und in die Pankstraße eingebogen sei. Dort soll er in einen weißen Ford Fiesta gesprungen sein, in dem ein Beifahrer saß.

Fluchtwagen stand auf der Hochstraße in Gesundbrunnen

Der Verfolger des Schützen konnte mit seinem Smartphone ein Foto des Wagens machen, auf dem auch das Kennzeichen zu erkennen war. Das Fahrzeug konnte wenig später auf der Hochstraße in Gesundbrunnen sichergestellt werden.

Lucas W., ebenfalls Kriminalbeamter und nun Zeuge im Gericht, hatte den Security-Mann noch am Tatort befragt. Der Wachmann habe angegeben, dass er dem Täter sehr nahe gekommen sei und ihn auch mit Reizgas besprüht habe. Trotzdem sei es dem Mann gelungen, in das Fahrzeug zu springen und davonzufahren.

Der Schütze habe nach Angaben des Zeugen ein Basecap und eine Kapuze getragen, die er, um nicht erkannt zu werden, tief ins Gesicht gezogen hatte. „Der Sicherheitsmitarbeiter gab auch an, dass er den Eindruck hatte, dass der Täter kein Profi und sehr aufgeregt war“, sagt der Kriminalist. Der Schütze sei wegen der Ladehemmung der Waffe überrascht gewesen und habe eher überfordert gewirkt.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.