Mordversuch an Ex-Frau: Angeklagter machte sich vor der Tat eine To-do-Liste

Auf der Anklagebank des Berliner Landgerichts sitzt an diesem Dienstag ein unscheinbarer Mann von 35 Jahren, er trägt Brille und die Haare kurz. Robert H. ist Bauingenieur. Er soll gezittert haben, als er noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Saal geführt wurde. Gegenüber, dort wo auch der Staatsanwalt sitzt, hat Nina H. Platz genommen. Sie ist in dem Prozess Nebenklägerin, eine Frau mit ernstem Blick, den sie gesenkt hält. Eine Narbe am Hals ist zu sehen. Zeichen der Tat, die vor der Schwurgerichtskammer verhandelt werden soll.