Berlin - Nichts los an diesem Morgen, so scheint es. Alles wie immer. Aber halt: Da steht ein nackter Mann auf dem Spielplatz. Es ist morgens 8.09 Uhr in Friedrichshain. In der Nacht hat es geregnet, es ist kühl, aber sonnig, und dort steht ein nackter Mann.

An der Reaktion der Passanten ist gut zu erkennen, wer kleine Kinder hat. Eine Frau versucht, den weißhaarigen Mann unauffällig mit dem Handy zu fotografieren. Er ist etwas von Büschen verdeckt, dadurch ist erst jetzt zu erkennen, dass er wohl keine Gefahr für Kinder ist. Er ist nur halbnackt, steht da mit freiem Oberkörper und kurzer Hose. Nun faltet er die Hände, dreht sich nach Westen und neigt kurz den Kopf. Dann dreht er sich nach Norden, verneigt sich. So geht es weiter. Das Morgengebet eines Mannes, der offenbar auf der Bank übernachtet hat. Er packt seine Sachen in die Fahrradtaschen und radelt davon.