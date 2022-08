Am Montagmorgen, gegen 9.10 Uhr, hat ein Mann vor dem Hotel Adlon etwa eine Minute lang den Hitlergruß gezeigt, nur wenige Meter vom Brandenburger Tor entfernt. Er wurde dabei von vielen Passanten beobachtet und anschließend von der Polizei gestoppt, als er sich in Richtung Reichstag zu Fuß entfernte. Die Polizei bestätigt, dass es diesen Vorfall gab.

Benjamin B. ist der Passant, der die Polizei alarmierte. Der 46 Jahre alte Charlottenburger sagt gegenüber der Berliner Zeitung: „Ich fahre jeden Morgen auf dem Fahrrad am Pariser Platz vorbei und wartete an der Ampel, als sich der Mann vor dem Adlon aufstellte und den Arm zum Hitlergruß hob.“ Als aber niemand reagierte, fuhr er näher an den Mann heran und machte mehrere Fotos. „Als die Polizei kam“, sagt B., „machte die allerdings nicht mehr, als die Personalien des Mannes aufzunehmen“.

Zuerst hatte Benjamin B. den Vorfall auf der Plattform Twitter geteilt, wo das Foto sofort viel Aufmerksamkeit bekam und von vielen Menschen geteilt und kommentiert wurde. Dort erzählt B., dass der Mann den Gruß der Polizei zugegeben und gesagt habe: „Ich wusste nicht, dass das verboten ist.“ Der Staatsschutz sei eingeschaltet worden und B. habe der Polizei die Bilder zur Verfügung gestellt. Zudem haben sich noch mehrere Zeugen gemeldet. Einige Kommentatoren wiesen darauf hin, dass der Mann vielleicht eine psychische Störung haben könnte.

Gegenüber der Berliner Zeitung weist Benjamin B. das zurück. „Der Mann wirkte komplett nüchtern auf mich und auch das Getränk in seiner Hand war kein Bier, sondern ein Energydrink.“ Er habe das genau erkennen können. Kurz bevor der Mann, der rund zwei Meter groß gewesen sein soll, seine Position vor dem Adlon verließ, soll er noch seine Füße militärisch zusammengeschlagen haben. Außer einem Taxifahrer habe B. vor dem Hotel niemanden erkennen können.

Die Polizei prüft derzeit noch den Vorfall. Das Zeigen des Hitlergrußes ist laut Paragraf 86a strafbar und kann mit einer Geldstrafe oder mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden.

Das Hotel Adlon Kempinski Berlin teilte mit, dass der Vorfall ebenfalls von einem Mitarbeitenden beobachtet und per Foto dokumentiert wurde. „Als der Kollege anschließend auf den Mann zuging, verließ dieser den Ort.“ Gegen Mittag kehrte die Person noch einmal zum Hotel zurück und wurde von dem Mitarbeitenden wiedererkannt.

Er rief sofort die Haus-Sicherheit, diese verständigte die Polizei, die sich des Falls weiter annahm. Vom Hotel wurde ein Hausverbot gegen die Person ausgesprochen.