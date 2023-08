Auf dem Tisch in einem Konferenz-Raum im Hotel Berlin, Berlin liegt eine kleine Puppe. Sie ist aus Stroh gefertigt und heißt Motanka. In der ukrainischen Kultur ist sie ein Symbol für Kreativität, manche sehen in ihr einen Schutzengel. An diesem Tisch also stellt eine Gruppe ukrainischer und deutscher Kulturschaffenden ein Festival vor, das sie nach dieser Puppe benannt haben – ganz passend zu ihrer doppelten Bedeutung.



Das Motanka-Festival findet vom 25. bis 27. August statt, gerade zu der Zeit, in der die ukrainische Community in Berlin den zweiten Unabhängigkeitstag ihres Landes in Kriegszeiten begeht – und gleichzeitig auf eineinhalb Jahre Krieg zurückblickt.

Es ist das zweite Mal, dass das Festival in Berlin veranstaltet wird. Ende September 2022 fand der erste Ableger statt, in den Räumen des Kreuzberger Wohnprojekts Spreefeld. Nun soll das Festival größer werden; die Verwaltung des Kühlhauses in Mitte hat ihre Räume kostenlos zur Verfügung gestellt für drei Tage Musik, Comedy, Tanz, Film, Gastronomie und Kunst auf fünf Etagen. Die Organisatoren hoffen auf 5000 Besucher pro Tag. Und dieses Mal stehen nicht nur ukrainische Künstler auf dem Programm: Neben Künstlern aus der Ukraine und Deutschland werden etwa auch Italien, Polen und Georgien vertreten sein.

Dabei sei es das Ziel, die ukrainische Kultur als Teil eines gemeinsamen europäischen Kulturraums vorzustellen, so Roman Sova. Er ist Vorsitzende des Mizelium e.V., der das Festival ins Leben gerufen hat. Das Festival soll als europäische Veranstaltung gesehen werden, nicht als eine rein ukrainische. „Wir wollen, dass die ukrainische Kultur mit der europäischen Kultur zusammenwächst.“ Ein weiteres Ziel dabei sei die Integration von geflüchteten Ukrainern in Berlin – die bisher vielleicht nur Kulturveranstaltungen innerhalb der ukrainischen Community besucht haben. „Vom Weinen bis Lachen werden wir für jeden etwas dabei haben“, verspricht Sova.

Roman Sova hat den Verein kurz vor dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 gegründet. Früher organisierte er Techno-Partys in Berlin, mit der Gründung des Vereins wollte er sich eher für soziokulturelle Initiativen einsetzen. Dann kam der Krieg, der Verein konzentrierte sich erst mal auf Lieferungen von Hilfsgütern in die Ukraine. Ab dem 25. Februar wurden bis zu zwei Lieferungen pro Woche verschickt; derzeit arbeitet der Verein immer noch mit anderen Berliner Hilfsgruppen zusammen, um drei Lieferungen pro Monat nach den westukrainischen Städten Lwiw und Luzk zu bewältigen.

Festival soll die Vielfalt der ukrainischen Kultur trotz Krieg betonen

Nun sei es aber wieder an der Zeit, die soziokulturellen Ziele des Vereins fortzusetzen – denn „jeder muss in schwierigen Zeiten ein bisschen Kunst sehen können“, sagt Roman Sova. Sova freut sich auf den Auftritt der Musikgruppe Hamerman Snyshuje Virusy sowie auf die tägliche Versteigerung. Unter den Geschenken ist etwa ein Fußball, der vom bekannten ukrainischen Fußballspieler Andrij Schewtschenko gespendet wurde. Auch ein Kinderbereich mit Bastelworkshops wird es geben, für Erwachsene gibt es tagsüber ein Konferenzprogramm mit Gästen aus Wissenschaft und Forschung, abends dann Konzerte und DJs.

Im Kinderbereich des Festivals werden junge Besucher eine eigene Motanka basteln können. Mizelium e.V.

Auch ein neues Organisationsteam hat das diesjährige Festival; neu hinzugekommen ist die Kulturmanagerin Julia Artemieva. Sie hat in ihrer Heimatstadt Charkiw Kunst- und Kulturfestivals organisiert, im April 2022 flüchtete sie aber nach Berlin. Auch einige Künstler, mit denen sie vor dem Krieg gearbeitet hat, werden hier auftreten. „Ich wollte immer so eine Veranstaltung organisieren, aber in einer neuen Stadt, in einem neuen Land ist das nicht leicht“, sagt sie.

Organisator: „Wir hatten immer mehr Gemeinsamkeiten mit Europa als mit Russland“

Sie teilt mit Roman Sova die Vision für ein Festival, das alle einbinden soll – große ukrainische Kulturveranstaltungen sollten nicht nur für Ukrainer veranstaltet werden. „Wir wollen unser Publikum erweitern und Menschen aus ganz Europa einladen“, so Artemieva. „Es gibt schließlich noch ganz viele Menschen, die nichts über unsere Kultur wissen, oder wie unser Land sich von den anderen ehemaligen sowjetischen Ländern unterscheidet.“ Durch die Zusammenarbeit mit Künstlern aus anderen europäischen Ländern wolle man zeigen, was die Ukraine auch für Europa tun könne, sagt sie.

Durch das Timing des Festivals wollen die Organisatoren des Festivals daran erinnern, dass die ukrainische Kultur aus viel mehr als nur Krieg bestehe – ohne die aktuelle Situation der Ukraine auszublenden. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten. Zu den Empfängern dieser Spenden gehört etwa ein Projekt in der Kiewer Region, das bombardierte Häuser aufräumt und für den Wiederaufbau vorbereitet, unter anderem des Theater in Charkiw.

Mit wilden Kostümen und Musik – auch die Band Hamerman Snyshuje Virusy ist am Start. Mizelium e.V./Promo

Dem Unabhängigkeitstag selbst wird mit vielen Veranstaltungen in Berlin gedacht. Am Abend des 24. August spielt das Ukrainian Freedom Orchestra, das geflüchtete Musiker und ukrainische Mitglieder europäischen Orchester vereint, ein Konzert im Schlossgarten Schönhausen im Rahmen des Kultursommerfestivals. Zwischen dem 23. und 27. August veranstaltet der ukrainische Verein Vitsche ein eigenes Kulturfestival, Volia, zusammen mit den Kollektiven Bass Resistance und Fusion sowie eine Demonstration am Platz des 18. März zum Unabhängigkeitstag selbst.



Dass das Festival direkt nach dem Unabhängigkeitstag stattfindet, sei Zufall, sagt Roman Sova. Auch wenn der Tag an sich an Bedeutung gewonnen hat: „Vor dem Krieg war mir unser Unabhängigkeitstag nicht wichtig, ich habe ihn gar nicht gefeiert“, sagt Julia Artemieva. „Aber jetzt mache ich das, und zwar sehr stolz – weil Menschen gerade für unsere Unabhängigkeit sterben.“