Berlin - Am Ende ist der Anfang ziemlich unspektakulär. Es ist ein glänzender Kasten aus Aluminium von der Größe eines flachen Koffers, der auf einem Rollgestell liegt. Das Behältnis ist vollgepackt mit kleinen, miteinander verdrahteten Lithium-Ionen-Modulen. Sind sie aufgeladen, können sie BMWs neuestes Zweirad abgasfrei auf Autobahngeschwindigkeit beschleunigen und 130 Kilometer weit fahren lassen. Kevin Döhnel steht neben dem Silberkoffer, um den herum nach und nach Rahmen, Motor, Räder und Lenker montiert werden. „Das ist das Herz“, sagt er an einem Ort, an dem seit mehr als einem halben Jahrhundert Motorräder gebaut wurden, als deren Herz bislang noch immer der Motor galt. „Das ist jetzt anders“, sagt Döhnel.

BMW-Werk Spandau, Am Juliusturm, Halle 7. Wo an diesem Montag offiziell die Serienproduktion des Elektrorollers CE 04 beginnt, wurden bis vor kurzem tatsächlich noch Motorroller mit Zweizylinder-Motoren gebaut. Acht Jahre gehörten die Maxi-Scooter der Baureihe C600 und C650 zum Produktionsprogramm des Berliner Werks und empfahlen sich als Vehikel urbaner Mobilität, bis sie vor gut einem Jahr ersatzlos aus dem Sortiment gestrichen wurden. Einen Nachfolger bekommt nur der ebenfalls hier gebaute Elektroroller C-Evolution. BMW-Mann Kevin Döhnel nennt es die Elektrifizierung des urbanen Verkehrs.

Benjamin Pritzkuleit Das Herz. Kraft für 120 km/h.

Döhnel, 33 Jahre alt, ist am Ziel. Als er vor zehn Jahren mit gerade abgeschlossenem Wirtschaftsingenieur-Studium in der Spezialrichtung Elektrotechnik zu BMW ging, hatte er nicht einmal einen Motorradführerschein. Jetzt ist er Werksprojektleiter für die nächste Generation des BMW-Elektrorollers, für den er nach eigenem Bekunden zu BMW gegangen ist. Er war schon am C-Evolution beteiligt. Der CE 04 sei aber ein ganz anderes Kaliber. Der zweisitzige Scooter wurde in München entwickelt, in Berlin wird er gebaut. Kevin Döhnel hat die Vorbereitungen geleitet. Zwölf Millionen Euro wurden dafür in das Werk investiert.

Tatsächlich taugte der 2014 gestartete Elektroroller namens C-Evolution lange Zeit kaum als Beleg für die ernsthaft betriebene Zweirad-Elektrifizierung bei BMW. Während in dem Werk täglich bis zu 800 Motorräder gefertigt werden können, lag die Montagekapazität für den Stromscooter bei gerade zehn Fahrzeugen pro Tag. Zudem machte der Manufakturbetrieb die Produktion teuer. Wenigstens 15.000 Euro verlangte BMW für den weitgehend in Handarbeit montierten Citycruiser. Selbst intern galt der C-Evolution bald als ein nur „sehr selektiv verkaufbares Produkt“. Der Erfolg blieb überschaubar. Am Ende wurden in sechs Jahren nur etwas mehr als 8000 C-Evolution verkauft. Nicht viel für einen Zweirad-Hersteller, der selbst im Corona-Jahr 2020 weltweit fast 170.000 Motorräder auf die Straßen brachte.

Dass man mit dem nun 12.000 Euro teuren CE 04 mehr Erfolg haben wird, davon ist Projektchef Döhnel überzeugt. Auf der Fläche, auf der in Halle 7 bis vor einem Jahr noch der komplette C-Evolution montiert wurde, befindet sich nun allein die Fertigung des Akku-Blocks, an die sich auf etwa 1000 Quadratmetern ein Montageband mit 13 Stationen anschließt. Zu möglichen Stückzahlen will BMW-Mann Döhnel keine Angaben machen. Später sagt er, dass die Kapazität um ein Vielfaches über der des Vorgängermodells liegen werde.

Benjamin Pritzkuleit Die „CE 04“-Montagestraße

Zudem hebt er die größere Fertigungstiefe hervor. So werden die Akkumodule weiterhin aus dem BMW-Werk in Dingolfing angeliefert, das Gehäuse aber wird in Spandau gefertigt. „Wir haben die Kompetenz für das Aluminium-Schweißen“, sagt Döhnel. Wer also bislang Benzintanks geschweißt hat, schweißt jetzt Speichergehäuse. Transformation konkret. Auch viele der Mitarbeiter, die bis zum vorigen Sommer den C600 oder C650 montierten, arbeiteten nun in der Fertigung des CE 04. 30 Kollegen sind dort vorerst im Einschichtbetrieb beschäftigt.

Auch der Motor für den Stromscooter kommt neuerdings aus Spandau. In der Halle 5 wurde eigens eine weitgehend automatisierte Produktionslinie aufgebaut, an der zehn Mitarbeiter den Elektromotor fertigen. Der Rotor samt Kupferwicklung ist vorerst noch die Adaption eines Motors aus BMW-Hybridfahrzeugen wie etwa dem X1 und wird zugeliefert. Aber schon bald sollen auch die Rotoren und damit die Elektromotoren komplett in Spandau entstehen. Kupferdraht statt Kurbelwellen. „Standortsicherung“, sagt Döhnel.

Benjamin Pritzkuleit Der Elektromotor

Dabei hat es BMW mit dem Abschied von Kolben und Zylindern gar nicht eilig. Denn während sich etwa VW und Daimler auf ein Ende der Verbrennungsmotoren festgelegt haben, will sich der Münchener Konzern von diesen vorerst nicht verabschieden. Und die Motorradsparte gehört nicht gerade zu denen, die den Wechsel vorantreiben. Erst im vergangenen Sommer hatte in Spandau die Serienproduktion der R18 mit dem bislang größten Boxermotor begonnen. Gerade rollte die K1600 mit einem überarbeiteten Sechszylinder zu den Händlern. „Wir glauben fest an eine Koexistenz von Verbrennern und elektrischen Antrieben“, sagt Helmut Schramm, Chef des Berliner Motorradwerks. Daher werde man in Berlin auch in den kommenden Jahren Verbrennermotoren bauen und zeitgleich den Ausbau der E-Fertigung weiter vorantreiben.

Allerdings steht ein weiteres Strommodell für Spandau bereits in der Warteschleife. Im September hatte BMW während der IAA einen kleinen Roller mit der Bezeichnung CE 02 vorgestellt. Zwar war dieser noch als Studie deklariert, doch gilt in der Branche als sicher, dass dieser schon bald ein Serienmodell folgen wird.