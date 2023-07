Daniela Herrmann ist in ihrer Wohnung in Friedenau gefangen, weil der Fahrstuhl ständig ausfällt. Seit einem Jahr kämpft sie darum, regelmäßig raus zu können.

Daniela Herrmann ist seit einem Jahr immer wieder mehrere Tage am Stück in ihrer Wohnung isoliert, weil der Fahrstuhl ausfällt. Das beeinträchtigt das Leben der 52-Jährigen stark, da sie als Rollstuhlfahrerin keine Treppen steigen kann und auf den Aufzug angewiesen ist. Sie sucht deshalb schon seit Monaten verzweifelt nach einer neuen Bleibe.



Ein Mehrfamilienhaus im beschaulichen Friedenau nahe des Breslauer Platzes. Im Erdgeschoss befindet sich eine Kita. Auf den restlichen Etagen verteilt leben Senioren und Bewohner mit Handicap in 22 zum Teil barrierefreien Wohnungen. Im zweiten Obergeschoss hat Daniela Herrmann eine Zweizimmerwohnung (60 Quadratmeter) angemietet.

Am Dienstagvormittag kann sie diese wieder nicht verlassen, weil der Fahrstuhl wieder mal seit 24 Stunden defekt ist. „Ich habe permanent Stubenarrest auf unbestimmte Zeit“, sagt Daniela Herrmann. Sie hat die Ausfälle in einem Protokoll ordentlich festgehalten: Im Juni hat sie sechs Ausfälle über mindestens 18 Stunden und mehr verzeichnet, im Juli zwei sowie auch im Mai. Kurz vor Weihnachten, im Dezember vergangenen Jahres, fiel der Aufzug nach ihren Aufzeichnungen sogar acht Tage am Stück aus. Da habe sie „solange in der Falle gesessen“.



Wegen Multipler Sklerose (MS), eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, sitzt die Berlinerin im Rollstuhl und ist 2009 in die behindertengerechten Räume eingezogen, weil sie auf einen Aufzug angewiesen ist.

Doch seit einem Eigentümerwechsel vor einem Jahr gebe es ständig Ärger mit dem Aufzug. „Am Montagabend wollte ich zum Singen und kam nicht aus meiner Wohnung. Da musste mich der Chorleiter zu Hause abholen und mich mit samt Rolli die Treppe heruntertragen“, erzählt sie.



Wenn sie dreimal in der Woche zur Physio- und Ergotherapie muss oder den Arzt besuchen will, weiß sie nicht, ob sie die Termine einhalten kann. „Es ist immer eine Art Lotteriespiel.“ Manchmal folgt die „Überraschung“, wenn sie das Haus schon verlassen hat und danach nicht wieder in die Wohnung zurückkommt. Das sei ein sehr beklemmendes Gefühl und sie habe schon Panikattacken deshalb bekommen.

An die Hausverwaltung habe sie sich schon mehrfach gewandt, aber die sei telefonisch nicht erreichbar gewesen und habe auch auf keine schriftliche Nachfrage reagiert. Sie sagt: „Ich habe mich sehr hilflos gefühlt.“ So sei es auch ihrer Nachbarin gegangen, mit der sie Tür an Tür lebt, die aber lieber anonym bleiben möchte. „Ich habe heute schon mehrmals geprüft, er fährt leider schon wieder nicht“, sagt diese verärgert.



Wenn Daniela Herrmann niemanden findet, der sie die Treppe hinaufträgt, kann sie die Berliner Feuerwehr rufen. Ein Einsatz wurde der Berliner Zeitung auf Anfrage bestätigt. „Ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen“, sagt sie. Ihren Notruf habe sie als sehr entwürdigend empfunden und sie fühle sich in ihrer Autonomie stark eingeschränkt.

Dabei gilt seit 2009 in Deutschland die UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung. Das Ziel ist, dass sie die gleichen Rechte und Freiheiten wie gesunde Menschen haben sollen. Staatliche Stellen müssen das geltende Recht umsetzen. In der Konvention sind auch Verpflichtungen wie Zugänglichkeit geregelt.



Trotz der Multiplen Sklerose, die bei ihr bereits mit 27 Jahren von einem Mediziner diagnostiziert wurde, versucht Daniela Herrmann so eigenständig wie möglich zu leben und engagiert sich ehrenamtlich in einem Berliner Pop-Chor und im Verein Lebendige Bibliothek. Erwerbstätig ist sie seit Anfang 30 nicht mehr, weil sie aufgrund des Krankheitsbildes ihren beruflichen Alltag nicht mehr bewältigen konnte. Das sei ein sehr schmerzhafter Prozess für sie gewesen, erzählt Daniela Herrmann.

Sie muss sehr diszipliniert sein, um fit zu bleiben, und trainiert neben ihrer Therapien auch von zu Hause aus ihre Muskeln mit medizinischen Hilfsmitteln wie einem Fahrrad und einem Stehtrainer. „Ich musste um alles kämpfen und habe schon mehrere Klagen bei meiner Krankenkasse eingereicht, damit ich die Hilfsmittel erhalte“, sagt sie. Sie ist kämpfen gewohnt. Vor drei Jahren hat sie sich mit einem Krankenhauskeim infiziert und ist fast daran gestorben. „Ich bekam eine Blutvergiftung und Lungenentzündung und habe gedacht, dass war’s jetzt“, sagt sie und zeigt auf elf Fliegenpilze aus Holz, die als eine Art Mahnmal in ihrem Regal stehen. Freunde haben ihr diese Glücksbringer bei jedem Besuch in die Klinik mitgebracht, um ihr Mut zu machen, damit sie durchhält. „Sie erinnern mich daran, dass ich schon viel Größeres geschafft habe“, erzählt Daniela Herrmann.

Daniela Hermanns Wohnung ist geräumig und barrierefrei. Deshalb zog sie damals in das Mehrfamilienhaus in Friedenau. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Nun kämpft sie seit einem Jahr um ein Recht, das für gesunde Menschen normalerweise selbstverständlich ist: ihre Wohnung regelmäßig und zuverlässig verlassen zu können. Gemeinsam mit ihren Nachbarn hat sie sich auch schon an den Berliner Mieterverein gewandt, um juristischen Beistand zu suchen. „Es geht nicht nur um mich allein. Wir haben eine 96-jährige Dame im Haus, die gar nicht weiß, wie sie sich organisieren soll, wenn der Fahrstuhl nicht funktioniert.“

Berliner Behindertenverband: „Fahrstuhl muss verlässlich sein“

Der Vorsitzende des Berliner Behindertenverbandes, Felix Tautz, der auch als Rechtsanwalt arbeitet, äußert sich zum Aufzug-Desaster wie folgt: „Das ist eine absolute Unverschämtheit und das dürfen sich die Mieter nicht gefallen lassen. Wie oft soll der Fahrstuhl noch ausfallen?“ Wenn die Wohnungen darauf ausgelegt seien, dass dort Menschen barrierefrei leben können, müsse man sich dort auch auf dieses Klientel einstellen und gewährleisten, dass die Mietsache in vollem Umfang nutzbar sei. Der Zustand schränke die Bewohner in ihren Grundrechten ein: Selbstversorgung, Arztgänge und Freizeit seien nicht verbindlich möglich. Der Fahrstuhl müsse verlässlich sein. Wenn Ausfälle zum Dauerproblem würden, müsse möglicherweise ein neuer Lift eingesetzt werden. Sein Rat: Die Mieter sollten die Miete mindern. Tautz: „Ich würde da sogar um 50 Prozent reduzieren, ansonsten ändert sich nichts.“

Beim Berliner Mieterverein heißt es auf Anfrage der Berliner Zeitung: „Der Umstand, dass es sich um eine Mieterin mit Schwerbehinderung (GdB) handelt, wirkt sich nicht auf die Höhe der Mietminderung aus (man rechnet als Daumenregel mit ca. fünf Prozent der Gesamtmiete je Etage)“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Bartels. Allerdings hätten diese Menschen unter Umständen bei verschuldeter Nichtreparatur einen Schadenersatzanspruch, da ja oft verauslagte Kosten für Krankentransporte anfielen. Es sei denn, die Kranken-/Pflegekasse übernehme diese. Zusätzlich könne in bestimmten Fällen auch Schmerzensgeld geltend gemacht werden, wenn jemand nicht mehr ohne Aufzug ins Erdgeschoss gelange. Dann sei man in der Wohnung quasi gefesselt. Dies indes setze eine erhebliche Beeinträchtigung voraus, auch der zeitlichen Dauer des Ausfalls nach. Ein Ausfall von ein, zwei Tagen rechtfertige noch kein Schmerzensgeld. Wann eine Nichtreparatur verschuldet sei, könne strittig sein. Mängel an Ersatzteilen – so das gängige Argument von Vermietern und Vermieterinnen – könne Verschulden ausschließen, doch nach einer gewissen Verzugszeit dürfe dies kein tragender Rechtfertigungsgrund mehr sein.



Eine schriftliche Anfrage der Berliner Zeitung an die zuständige Hausverwaltung zum Zustand des Aufzugs blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Telefonisch war das Büro auch nicht erreichbar. Auf dem Anrufbeantworter der Hausverwaltung hieß es: „Wir sind heute telefonisch nicht erreichbar, Sie haben aber die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu hinterlassen.“ Daraufhin kam auch keine Antwort.

Daniela Herrmann ist Single und lebt allein, aber sie hat ein großes soziales Netzwerk in Friedenau und kann Freunde und Bekannte anrufen, wenn sie Unterstützung braucht und mal wieder die Treppen hinauf- oder heruntergetragen werden muss. Sie haben ihr auch einen zweiten Rollstuhl für die Wohnung geschenkt und helfen ihr in finanzieller Not, wenn die Erwerbsunfähigkeitsrente nicht reicht, um über die Runden zu kommen. „Ohne sie wäre ich total aufgeschmissen. Deshalb kann ich auch nicht aus Friedenau wegziehen“, betont sie.

Daniela Herrmann am Dienstagmorgen vor dem defekten Aufzug Markus Wächter/Berliner Zeitung

Daniela Herrmann teilte kurz vor Redaktionsschluss mit, dass der Fahrstuhl am Abend erneut repariert worden sei und sie mit dem Monteur gesprochen habe: „Er hat mir gesagt, dass der Aufzug wieder betriebsbereit ist, aber jederzeit wieder ausfallen kann, weil er schon alt ist und immer wieder ein Ersatzteil kaputt geht. In 14 Tagen könne bereits ein neues Problem auftreten.“



Daniela Herrmann hat kein Vertrauen mehr in ihren Vermieter, wie sie sagt, und sucht nach einer neuen Wohnung im gleichen Kiez, denn sie möchte nicht mehr abhängig von einem Fahrstuhl sein. Eine Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss sollte es sein, weil sie einen gesonderten Raum für ihr Betreuungsteam benötigt. Sie sagt: „Ich brauche ein sicheres Gefühl und die Gewissheit, dass ich zu jeder Zeit nach draußen kann – und auch wieder zurück in meine eigenen vier Wände komme.“