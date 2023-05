„MS Wissenschaft“ gleitet ins All: Berliner können das Weltall erkunden

In Berlin hat ein etwa hundert Meter langes Schiff angelegt. Es liegt in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße am Spreeufer und wurde 1969 in Niedersachsen als Frachtschiff gebaut. Doch seit gut zwanzig Jahren tourt es als schwimmendes Science-Center unter dem Namen „MS Wissenschaft“ durchs Land, um die zentrale Ausstellung des jeweiligen Wissenschaftsjahres zu präsentieren. Von Berlin aus wird das Schiff bis zum Herbst mehr als 30 Städte in Deutschland und Österreich ansteuern.



Die Ausstellung des Wissenschaftsjahres 2023 befasst sich mit dem Thema „Unser Universum“. Über eine Treppe geht es in den großen, langen Bauch des Schiffes. Dort kann man sich an etwa 30 interaktiven Exponaten mit der Weltraumforschung befassen.