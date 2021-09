Berlin - Niemand weiß, wie lange sie noch durchhält. Die Mühlendammbrücke in Mitte, eine der am stärksten befahrenen Spreequerungen Berlins, gilt seit Jahren als marode. An der Stelle des Spannbetonbauwerks von 1968 will der Senat einen Neubau errichten. Doch die projektierte neue Brücke bietet nach Meinung von Bürgern, Politikern und Verbänden Autos zu viel Platz. Mit dem geplanten „Betonbrett“ werde die Chance vertan, diesen Teil des Zentrums stadtverträglicher zu gestalten und von Verkehr zu entlasten, sagen sie. Nun könnte der Streit auf der juristischen Ebene landen – und später vielleicht sogar vor Gericht. „Wir lassen prüfen, welchen Weg wir gegen das illegale Handeln des Senats beschreiten können“, sagte Benedikt Goebel, Gründer und Sprecher der Planungsgruppe Stadtkern im Bürgerforum Berlin, der Berliner Zeitung.

Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, ob ein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, bei dem Betroffene angehört, öffentliche Belange geprüft und die Folgen für die Umwelt ermittelt werden müssen. Der Senat sagt nein, die Bürger sagen ja. „Es handelt sich nicht um einen Ersatzneubau“, sagt Historiker Goebel. So sei die neue Mühlendammbrücke, die 2028 im Verlauf der Magistrale Leipziger/Grunerstraße für den Verkehr freigegeben werden soll, anders konstruiert und dimensioniert als die alte.

Kapazität soll um 10.000 Fahrzeuge pro Tag sinken

Was der Senat für diesen Teil der Bundesstraße 1 plane, sei als eine „erhebliche bauliche Umgestaltung“ anzusehen, bestätigt eine von Bürgern beauftragte Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei. Es handele sich nicht um bloße bautechnische Änderungen, das Bauwerk werde nicht eins zu eins neu gebaut. So soll die Breite der neuen Brücke 87 Prozent der alten betragen. Die Fahrspuren würden nicht nur neu angeordnet, in der Mitte verlaufe künftig die Straßenbahnstrecke, die den Alexanderplatz ab 2028 mit dem Potsdamer Platz und dem Kulturforum verbinden wird. Dafür sollen die bisherigen Parkplätze im Mittelbereich entfallen.

Simulation: Arup/COBE, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Eine Freitreppe zum Sitzen: Die neue Mühlendammbrücke in Mitte soll fußgängerfreundlich gestaltet werden.

Nicht zuletzt gehe es bei dem Projekt um prinzipielle Fragen, so die Juristen. Laut Senat handele es sich um eine „zukunftsweisende und beispielgebende Lösung“ als Ergebnis einer Verkehrspolitik, die umweltfreundliche Fortbewegungsarten fördern will.

In der Tat betont Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), dass eine „verkehrswendetaugliche Brücke“ das Ziel sei. Fahren bislang im Schnitt an Werktagen rund 72.800 Autos sowie über 2500 Lastwagen auf dem Mühlendamm über die Spree, so sollen es nach dem Umbau des benachbarten Molkenmarktes pro Tag rund zehntausend Kraftfahrzeuge weniger sein. Für sie werde es zunächst zwei Fahrstreifen pro Richtung geben, daneben eine kombinierte Fahrspur für Busse und Fahrräder. Hinzu kommen Gehwege mit einer Mindestbreite von vier Metern.

Berliner Zeitung/Benjamin Pritzkuleit Spreequerung vor der Kulisse des Nikolaiviertels und des Fernsehturms: die Mühlendammbrücke im Januar 2021, 116 Meter breit und 45,20 Meter lang. Die in derselben Bauweise errichtete Elsenbrücke wird abgerissen, nachdem ein Riss aufgetreten war.

„In der ersten Projektphase soll unter Beibehaltung des bestehenden Plan- und Baurechts ein Ersatzneubau umgesetzt werden“, bekräftigte Verwaltungssprecherin Constanze Siedenburg. „In einer späteren zweiten Projektphase soll bei weiterer Umsetzung der Mobilitätswende die Brücke so umgestaltet werden, dass eine weitere Umverteilung von Verkehrsflächen möglich wird.“

Die zweite Phase soll beginnen, wenn die Straßenbahntrasse vom Spittelmarkt zum Halleschen Tor in Kreuzberg fertig ist. Dann könne der Busverkehr eingestellt werden. Für Autos werde nur noch ein Fahrstreifen pro Richtung benötigt, und die Radfahrer müssten sich den Raum nicht mehr mit Bussen teilen.

Doch mit einer geplanten Kapazität von knapp 63.000 Fahrzeugen pro Tag falle das Vorhaben selbst hinter Vorgaben aus dem Jahr 2011 zurück, entgegnen die Kritiker, zu denen auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland sowie der Architekten- und Ingenieurverein gehören. Sie sprechen von einem „höchst fragwürdigen Verkehrsprojekt“, bei dem die Bürger bisher nicht mitreden durften. Der im Juni prämiierte Entwurf des Kopenhagener Planungsbüros Arup und COBE sehe zwar ein „elegant designtes Ingenieurbauwerk“ vor, das jedoch einen sensiblen Teil des Berliner Zentrums unter sich begräbt, so der frühere Senatsbaudirektor Hans Stimmann. Damit der älteste Teil Berlins wieder ein Ort für Menschen wird, müsse die Kapazität auf 35.000 Fahrzeuge täglich beschränkt werden, fordert Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD).

Ein paar Blumenkübel und Sitzplätze machen aus der Autobahnbrücke noch kein stadtverträgliches Bauwerk, so Goebel. Auch ihm ist klar, dass ein Planfeststellungsverfahren das Projekt verzögern würde – nach Einschätzung von Experten dauern solche Prozeduren im Schnitt um die zwei Jahre. „Doch wir gehen davon aus, dass die Brücke noch lange hält.“