Kann ein Zwölf-Schritte-Programm gegen Plastiksucht helfen?

Wenn Benedict Wermter einkaufen geht, begegnet ihm regelmäßig „Irrsinn“. Er meint damit Verpackungen, die nichts damit zu tun haben, Nahrung vor äußeren Einflüssen zu schützen, sondern die unnötigen Hightech erfordern, der ihm die Sprache verschlägt. „Warum bitte muss eine Chipstüte aus bis zu sieben verschiedenen Schichten bestehen?“, fragt er. Dann zählt er auf: Eine Außenschicht für die Farbe, eine für das elastische Tütenmaterial, eine, die vor Licht schützt, die gleichzeitig metallisch glänzt, und dann noch eine, damit die Lebensmittel nach innen vor dem Metall geschützt sind. Er könnte diese Liste immer weiterführen. „Es gibt Schokoriegel, da ist die Metallschicht nur dafür da, dass es schön glänzt, wenn wir den Riegel öffnen.“ Danach wird diese Verpackung weggeworfen und nie wieder benutzt.

Der 36 Jahre alte Berliner beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Müll. Als freier Journalist hat er darüber viele Texte geschrieben, für die ARD eine Dokumentation gedreht, und er hat die Müllmafia rund um Berlin für die Berliner Zeitung untersucht. Darüber hinaus hat er in den vergangenen Jahren monatelang in Indonesien gelebt, unter anderem auf der Insel Bali. In dem südostasiatischen Inselstaat ist das Thema Müll viel sichtbarer als in Europa, weil die vielen Inseln täglich mit angeschwemmten Plastikabfällen umgehen müssen. An den meisten Stränden muss morgens, mittags und abends jemand den Müll aufsammeln, meist ist es Plastikmüll.

Jetzt hat Benedict Wermter zusammen mit Jacqueline Goebel ein Buch geschrieben, das als Standardwerk über Plastik gelten kann. In „Die Plastiksucht“ gehen die beiden Autoren dem Kunststoff nach, der nicht nur zu einem großen Teil schuld am steigenden Müllaufkommen dieser Welt ist, sondern der sich inzwischen bis in die Blutbahn der Menschen vorgearbeitet hat. Rund 1,6 Mikrogramm pro Liter Blut haben Wissenschaftler der Freien Universität Amsterdam bei anonymen Spendern festgestellt. Um die Menge zu veranschaulichen: Das entspricht einem Teelöffel Plastik für eine Wanne von 1000 Liter Flüssigkeit.

Vom Blut ist der Weg zum Thema Sucht nicht mehr weit. „Wir haben uns für den Titel Plastiksucht entschieden“, sagt Wermter, „weil wir uns in eine Abhängigkeit begeben haben zum Plastik, aus der wir nur noch schwer herauskommen.“ Die Industrie habe dieses Verlangen bei uns Menschen erzeugt, dass Dinge schnell, einfach und lange haltbar zu kaufen sind. „Auf Einwegplastik gründen sich ganze Industriezweige“, sagt er, „und diese erzeugen eine Wertschöpfungskette, von der so viele Menschen inzwischen abhängen, dass wir uns davon nur langsam und schrittweise lösen können.“ Außerdem habe er als Journalist sich immer wieder mit dem Thema Drogen beschäftigt und schon deshalb viele Gemeinsamkeiten gesehen.

Jacqueline Goebel und Benedict Wermter mit ihrem Buch „Die Plastiksucht“, das im Mai 2023 erschienen ist. Privat

Für das Buch bedeutet das, dass die Autoren auch ein Zwölf-Schritte-Programm aufgelegt haben, mit dem die Menschen von der Plastiksucht loskommen könnte. Angelehnt an die „12 Steps“ der anonymen Alkoholiker sollten die Menschen sich mit ihrer Abhängigkeit auseinandersetzen. Auch wenn die Abhängigkeit von Plastik eine wirtschaftliche Abhängigkeit sei, könne man durchaus Parallelen ziehen zur Drogensucht. Denn ein „Rückfall“ ist derzeit denkbar leicht: Es braucht nur einen Griff ins Regal im Supermarkt. Im Buch werden die vier Säulen zitiert, die in der Schweiz eingesetzt werden, um das Drogenproblem in Zürich einzudämmen: Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression/Vollzug.

Benedict Wermter kann diese vier Säulen direkt auf Plastik beziehen, also auf politische Maßnahmen, die dafür sorgen, dass weniger Plastik zum Einsatz kommt, weniger Plastikmüll im Umlauf ist und die Menschen mehr verstehen, dass ihr tägliches Verhalten sich komplett ändern muss. „Als Schadensminimierung könnten die Aufräumarbeiten gelten“, sagt er, „die ja inzwischen gestartet werden, um zum Beispiel den Ozean aufzuräumen.“ Viel schwieriger sei es auf dem Feld der Prävention, weil dazu Regierungen zusammenarbeiten und Verbote aussprechen und durchsetzen müssten. Doch die Lobby der Plastikhersteller sei stark, und für jedes Argument fänden diese schön klingende Recycling-Versprechen. „Sie sind Profis darin, Probleme im Zusammenhang mit Plastik kleinzureden.“

Zwölf Schritte gegen Plastiksucht Prävention: Weniger ist mehr

• Schritt 1: Plastik sparen

• Schritt 2: Einwegplastik verbieten

• Schritt 3: Plastik verteuern



Therapie: Konsum der Zukunft

• Schritt 4: Mehr Mehrweg

• Schritt 5: Mehr Pfand und Kooperation

• Schritt 6: Ein Markt für Rezyklat



Schadensminimierung: Verantwortungsvolles Design und ehrliches Aufräumen

• Schritt 7: Schaden beseitigen

• Schritt 8: Schadstoffe auslöschen

• Schritt 9: Design für die Zukunft



Regulierung: Ein Plastikpakt für die Welt

• Schritt 10: Weltweite Regeln

• Schritt 11: Weltweite Einschränkungen

• Schritt 12: Weltweite Finanzierung

Immer wieder wird die Quote von zehn Prozent angeführt, die in Deutschland recycelt werde. Das bedeute aber eben auch, dass 90 Prozent der Plastikverpackungen noch auf dem Müll landen. In einem wirklichen Kreislauf sind nur PET-Flaschen, die wieder befüllt werden können. Die anderen werden, falls sie in den Kreislauf geraten, zu einem Plastik-Misch-Granulat, das nur in wenigen Zusammenhängen benutzt werden kann. So stehen in Berlin manchmal Straßenmöbel wie Bänke oder Stühle, die aus diesem Material geformt werden, oder das Granulat wird in Blumentöpfe verwandelt. Doch eine bestimmte Verpackung dann öffentlichkeitswirksam als „recyclebar“ zu bezeichnen, heißt eben noch lange nicht, dass nach dem Gebrauch wirklich etwas Sinnvolles mit dieser Verpackung passiert.

Hinzu kommt, sagt Wermter, dass die Plastikherstellung schon sehr CO2-intensiv ist. Die Autoren haben sich deshalb mehrfach auf Reisen begeben für die „Plastiksucht“, nach Thailand und Indonesien, um einige der Hersteller zu besuchen. Sie haben auf Müllhalden auf der Lauer gelegen und auf die Mafia gewartet. Sie haben Dörfer besucht, in deren Nachbarschaft Plastik hergestellt wird, ein Prozess, bei dem hochgiftige Dämpfe entstehen. Doch die Plastikindustrie ist eine der Hauptabnehmer der Ölindustrie, eine weitere Industrie mit einer starken Lobby. Wenn auch viele Anlagen für die beiden Rechercheure verschlossen blieben, die Folgen für die jeweilige Region, ob in Asien oder in den USA, machen sie sichtbar.

Es ist kein Recycling, wenn ein Joghurtbecher zur Parkbank wird

Benedict Wermter merkte, je länger er an dem Buch arbeitete, dass sich ihm eine andere Frage immer deutlicher stellte: Ist er Aktivist oder Journalist? Er hat sie für sich klar beantwortet: „Ich bleibe Journalist, denn ich verfolge kein Ziel, will Plastik nicht abschaffen.“ Er arbeite immer auf der Grundlage von Fakten. „Wir wollen Missstände entlang einer Wertschöpfungskette aufdecken“, sagt er, „das sind Missstände, die die jeweiligen Akteure zum Teil selbst nicht wahrhaben wollen.“ Die Recycling-Industrie sei sicherlich wirklich stolz auf die erreichten Quoten. „Und sie hören es natürlich nicht gern, wenn wir sagen, dass es eben kein Recycling ist, wenn der Joghurtbecher zur Parkbank wird.“ Es sei eben kein neuer Joghurtbecher, das sei nur bei einem Glasbecher möglich.

Das ist ein Aspekt, den beide Autoren auch immer wieder im Buch niederschreiben: der Frust, dass sich so wenig ändert. Sie haben in einem eigenen Kapitel sogar zusammengestellt, wie die Welt aussehen wird im Jahr 2050, wenn sich nichts ändert, wenn wir alle Plastik nicht nur in Blut und Parkbänken, sondern in allen Lebensbereichen wiedertreffen. In 27 Jahren wird es laut der Berechnung der Autoren mehr Plastik als Fische im Meer geben, der Himmel wird sich verdunkelt haben von all den Ausdünstungen der Verbrennungsanlagen. So wie die Autoren durch Plastikmüllberge im Laufe der Recherche gelaufen sind, so werden es bald alle Menschen auf dem Planeten tun. Das Plastikaufkommen wird sich bis dahin mindestens verdreifacht haben.

Benedict Wermter in Indonesien auf einer Mülldeponie Privat

„Ja“, sagt Benedict Wermter, „da haben wir uns den Frust weggeschrieben.“ Er hätte das Buch auch schon vor 20 Jahren veröffentlichen können, denn da entwickelten sich die meisten Dinge schon in diese Richtung: „Chemiekonzerne stellen Polymere her, die dann Verpackungshersteller in Plastikverpackung verwandeln, die dann von Nestlé, Aldi und Co. vertrieben werden, und dann hast du hinten raus halt Millionen Tonnen von Müll.“ Wenn er jetzt manchmal Menschen von Mikro- und Nanoplastikteilchen im Meer und in der Blutbahn reden hört, dann sei es zwar gut, dass viele jetzt darüber Bescheid wüssten. „Aber die Plastikindustrie redet inzwischen auch gern von diesen Mikroteilen im Meer“, sagt er, „weil so das wirklich Wichtige nicht erwähnt wird: der Plastikberg auf den Mülldeponien dieser Welt, der die ganze Zeit immer weiter wächst.“

Natürlich sieht auch Wermter, dass es in Berlin erste Unverpackt-Läden gibt, die etwas Neues probieren. Die Gurke bei Rewe ist inzwischen nicht mehr einzeln verpackt, und er war auch schon in einem Laden in Indonesien, in dem Chips lose verkauft werden, man kann sie in Papiertüten abfüllen oder eine eigene Schüssel mitbringen. Das sind alles kleine Schritte, aber sie bergen zumindest einen Funken Hoffnung, der sich auch im Buch am Ende wiederfindet.

Die beiden Autoren zeigen dort drei Fotos: Pfandflaschen, wiederverwendbare Packungen und eben einen jener Unverpackt-Läden. „Natürlich werden diese drei Systeme nicht verhindern, dass gerade jetzt mehrere Müllverbrennungsanlagen gebaut werden“, sagt er, „das chemische Recycling ist groß im Kommen.“ Das ist ein Prozess, der Plastik einfach verschwinden lassen soll, aber letztlich neben dem Deponieren zu großen Umweltschäden führen kann. „Alles, was wir tun, ist weiter dazu aufzurufen: Reduzieren, vermeiden und reparieren.“