Fête de la Musique gestartet: „Das ist das Geile an Berlin!“

Am längsten Tag im Jahr füllen sich die Bühnen, immer mehr Menschen machen Feierabend und tanzen in die Nacht hinein. So ging das Festival in Berlin los.

Am Sage Beach ist schon am Nachmittag viel los: Menschen tanzen zwischen Palmen im Sand.

Am Sage Beach ist schon am Nachmittag viel los: Menschen tanzen zwischen Palmen im Sand. Sabine Gudath/Berliner Zeitung

Die Band Larifari hüpft von der Bühne aus „bis zum Mond“. Sie versuchen es zumindest. Vier Kinder stürmen die Tanzfläche und schwenken die Arme hin und her. Danach trauen sich auch ein paar Erwachsene. Ein Mitglied der Band fordert zum Fingertanz auf: Alle Strecken einen Zeigefinger in die Luft und knicken ihn immer wieder ein, dann die Hände, dann die Füße und dann den ganzen Körper.

So richtig Lust auf Bewegung hat aber kaum jemand vor dem Neptunbrunnen, der Asphalt hat sich aufgeheizt und die angekündigten Gewitter bleiben aus. Bei der Fête de la Musique treten an diesem Mittwoch mehr als 1000 Künstler auf mehr als 600 Veranstaltungen in Berlin auf. Zum Konzert von Rapper Luis Lyrisch um 14 Uhr am Neptunbrunnen sind nur wenig Leute gekommen, sie essen Pommes und Würstchen und schützen sich mit Regenschirmen vor der Sonne. Doch als Larifari um 15 Uhr loslegt, füllen sich die Bierbänke langsam.

Die Bandmitglieder Henry und Jan haben in der Schule die letzten Jahre zusammen durchgestanden und in den Pausen musiziert. Seither treten sie in Kindergärten, Schulen und auf Festivals auf. Ihre Songs handeln von Tieren, Kühlschränken und dem Wetter auf dem Mond. „Ich hab Streifen, du hast Punkte und zusammen sind wir bunt“, singen sie. „Wir sind verschieden, auf die wunderschönste Art und Weise.“ Damit sprechen sie vor allem das ganz junge Publikum an.

Endlich im Club

An 1300 Orten dieser Welt wird die Sommersonnenwende mit einem französischen Musikfest gefeiert: der Fête de la Musique. Am längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni, treten auf fast 200 Indoor- und Outdoor-Bühnen Hunderte Bands in ganz Berlin auf. Kostenlos. Wer zwischen den Auftritten pendelt, hat es nicht leicht in der weitläufigen Stadt: Zuerst den Konzerten am Neptunbrunnen lauschen, dann tanzen auf dem Kiezremmidemmi am Edeka Treugut – oder davor vielleicht doch auch noch zum Klaviersolo-Jazzkonzert am Gesundbrunnen?

Bei dieser Auswahl sollte man meinen, dass sich die Zuschauer verteilen. Das trifft auf den Sage Beach nicht zu. „Das ist das Geile an Berlin“, sagt ein Mann im Seemannslook zu seiner Begleitung. „Es ist 16 Uhr und hier ist schon was los!“ Er trägt einen großen Anker auf der Brust und zwei kleine an den Socken. Zwischen Topfpalmen tanzen die Menschen bauchfrei oder im Batikhemd zu House. Einige sitzen auch im Chillout-Bereich, einem Schiff, das neben der Bühne im Sand steckt. Nebel und Blitzlicht haben an diesem sonnigen Tag kaum einen Effekt, die Stimmung wird trotzdem immer ausgelassener.

Josephine und ihre Freunde waren vorher im Salon zur Wilden Renate, dort war noch nicht viel los, sagen sie. Die 17-Jährige freut sich, dass auch die Clubs zur Fête de la Musique geöffnet sind. „Sonst würden wir da vielleicht nicht reinkommen“, sagt sie. Doch nicht alle bleiben am Spreestrand. Der 28-jährige Sam will später noch in Kreuzberg umherziehen. „Es sollen ja auch überall Straßenmusiker auftreten“, sagt der Münchner, der gerade nach Berlin gezogen ist. „Ich will alles sehen.“