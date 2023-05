Muss ich einen Nachmieter für meine WG finden, wenn ich ausziehe?

Der Auszug aus einem WG-Zimmer steht an. Was muss man rechtlich beachten?

Der Auszug aus einem WG-Zimmer steht an. Was muss man rechtlich beachten? imago/Westend61

Konrad, 23: Ich lebe seit zwei Jahren in einer WG mit zwei anderen Studenten. Als ich in die WG kam, bestand sie schon einige Jahre, ich zog in ein unrenoviertes Zimmer und bekam als Mietvertrag ein Blatt, auf dem eigentlich nur stand, dass ich als Mieter in den Mietvertrag einsteige. Nun will ich in einer anderen Stadt weiterstudieren. Ich habe mit der Hausverwaltung gesprochen. Sie sagt, ich müsse die Miete weiterzahlen, bis ich einen neuen WG-Bewohner gefunden habe. Außerdem soll ich mein Zimmer tapezieren und auch die Fensterrahmen streichen. Muss ich das wirklich?