Virginia Servan und ihr Bruder Enrique Servan betreiben seit elf Jahren das peruanische Restaurant Serrano in Wilmersdorf. Doch nun haben sie Angst um ihre Existenz. Nicht nur die Corona-Krise macht ihnen zu schaffen. Jetzt haben sie auch noch Ärger mit dem Ordnungsamt wegen ihrer Außengastronomie und müssen ein Dreiviertel ihrer Sitzplätze abbauen. Auslöser war die Beschwerde eines Anwohners.

„Ich könnte nur noch weinen, weil mich das so belastet und so furchtbar traurig macht. Erst hat uns Corona das Geschäft kaputtgemacht, nun ein Nachbar“, sagt Enrique Servan. Mehr als zwei Jahre lang hatte er mehr als 20 Sitzplätze draußen vor seinem Restaurant an der Pfalzburger Straße nahe des Ludwigkirchplatzes aufgestellt und niemand scheint sich daran gestört zu haben. Doch nun hat er eine Auflage des Ordnungsamtes Wilmersdorf erhalten, dass er dort nur noch acht Plätze, also vier Tische aufstellen darf.

„In der vergangenen Woche standen zwei Mitarbeiter plötzlich vor meinem Laden und wollten die Abstände der Tische vom Unterstreifen bis zum Gehweg ausmessen“, sagt Enrique Servan. Sie erklärten mir danach, dass ich meine Tische dort nicht mehr aufstellen dürfe und nun abbauen müsse, weil ich sonst ein Ordnungsgeld bezahlen müsse.

Für das Familienunternehmen hat diese Entscheidung erhebliche Konsequenzen. „Wir hatten in der Pandemie, wie alle Gastronomiebetriebe, starke Umsatzeinbußen während der Schließungszeiten. Nun bleiben erneut Gäste aus, weil sie bei uns nicht draußen sitzen können“, so Enrique Servan.

Die meisten Berliner wollen nicht nur bei schönem Wetter an der frischen Luft essen, sondern haben auch Sorge, sich in den Innenräumen mit Covid-19 anzustecken. Der zweifache Vater bangt sehr um die Zukunft der Familie. Als er 1989 mit seiner Schwester aus Peru nach Berlin gekommen ist, sei er voller Hoffnung gewesen, hier eine schöne Zukunft zu haben. Ihrem Restaurant sei es bis zur Pandemie wirtschaftlich immer gut gegangen. Viele Prominente haben schon bei ihnen die südamerikanische Küche genossen. „Michail Gorbatschow, Daniel Barenboim und Guido Maria Kretschmer waren auch schon bei uns“, erzählt Schwester Virginia Servan voller Stolz.

Seit Sommer 202o gibt es in den meisten Bezirken Vereinfachungen für Gastwirte im Außenbereich. Möglich ist es, die bisher genutzten Flächen zu erweitern. Es muss aber genug Platz für Fußgänger bleiben.

Anders als bisher wird bei der Berechnung dieser Sicherheitsabstände der Unterstreifen auf dem Gehweg, der Pflasterstreifen an der Straßenkante mit einkalkuliert. So hat der Gastwirt die Möglichkeit, seine Außenterrasse unter Umständen ein Stück weiter auf den Gehweg zu verlagern. Für die Sondernutzung im öffentlichen Raum, also das Aufbauen von Tischen und Bänken vor dem Lokal, müssen die Gastronomen in diesem Jahr kein Geld zahlen.

Ordnungsamt Wilmersdorf sieht Beschwerde als gerechtfertigt

Von dieser Kulanzregelung hat auch Familie Servan seit vorletztem Sommer profitiert. Doch nun hat sich ein Anwohner darüber beschwert und das Ordnungsamt gerufen. Seitens des Bezirksamtes Wilmersdorf wurde das der Berliner Zeitung auch bestätigt. „Das Ordnungsamt ist aufgrund einer berechtigten Beschwerde aus der Anwohnerschaft tätig geworden“, erklärt eine Mitarbeiterin der Abteilung Ordnung, Umwelt, Straßen- und Grünflächen.

Berechtigt ist die Beschwerde aus Sicht des Ordnungsamtes deshalb: Es sei bei der erfolgten Überprüfung durch den Allgemeinen Ordnungsdienst eine erhebliche Überschreitung der entsprechend den Leitlinien des Sondernutzungskonzepts 2015 genehmigten Fläche auch unter Berücksichtigung der bis zum Jahresende 2022 geltenden Erleichterungen festgestellt worden. Zudem sei mit einer Übernutzung des Außenbereichs in der Regel auch eine erhöhte Lärmentwicklung verbunden. Der Gehweg sei im Bereich der Pfalzburger Straße nur 3,90 Meter breit. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sei eine Nutzung des Unterstreifens nicht möglich.

Solche Konflikte kommen in einer Großstadt wie Berlin nicht selten vor, weiß Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands. Er rät in einem solchen Fall miteinander zu sprechen: „Gastronom und Nachbarn sollten sich untereinander arrangieren und das, was möglich ist, gemeinsam möglich machen, statt gegeneinander zu arbeiten.“

Enrique Servan ist enttäuscht. Er sagt: „Ich weiß ja noch nicht einmal, welcher Nachbar das ist. Ich verstehe nicht, warum man uns nicht direkt angesprochen hat, statt sich hinter unserem Rücken zu beschweren.“