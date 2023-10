Die Zahlungsfrist ist verstrichen, jetzt soll es vor Gericht gehen. Die Luftfahrtgesellschaft Eurowings hat angekündigt, dass sie sechs Mitglieder der Letzten Generation wegen einer Blockade des Flughafens BER auf insgesamt 120.000 Euro Schadensersatz verklagen will. „Wir werden den juristischen Weg beschreiten“, sagte Jens Bischof, Vorsitzender der Eurowings-Geschäftsführung, am Mittwoch in Berlin.

Die Mitglieder der Letzten Generation hatten den Hauptstadtflughafen in Schönefeld am Nachmittag des 24. November 2022 rund anderthalb Stunden lang blockiert, um auf die klimaschädlichen Auswirkungen des Luftverkehrs aufmerksam zu machen. Flugzeuge sind weltweit für rund drei Prozent der Kohlendioxidemissionen verantwortlich. Wegen der Blockade mussten 15 Flüge umgeleitet werden. Fünf Flugzeuge konnten am BER nicht abheben. Von den Einschränkungen waren nach Angaben der Flughafengesellschaft FBB zwischen 3000 und 4000 Passagiere betroffen.



Gegen die Menschen, die an zwei Stellen den Zaun am BER beschädigt und sich auf dem Rollfeld festgeklebt hatten, wurde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung erstattet.

Auch die Flughäfen Düsseldorf und Hamburg wurden lahmgelegt

Die Blockade traf auch Eurowings, ein Unternehmen der Lufthansa-Gruppe, und ihre Fluggäste. Ähnliche Aktionen legten die Flughäfen Düsseldorf und Hamburg lahm. Für sie kündigte Eurowings am Mittwoch zunächst noch keine Klagen an.



Eurowings werde für die Airlines der Lufthansa-Gruppe materielle Schäden geltend machen, teilte ein Sprecher vor zwei Wochen mit. Eurowings-Chef Bischof bestätigte, dass es in Berlin um insgesamt 120.000 Euro geht. Sechs Mitglieder der Letzten Generation wurden aufgefordert, den Schaden zu begleichen.

Zunächst sei man den außergerichtlichen Weg gegangen, sagte Bischof am Mittwoch. Doch die Frist sei Mitte Oktober verstrichen, ohne dass eine Zahlung eingegangen sei. Deshalb werde Eurowings nun vor Gericht ziehen und wegen des am BER entstandenen Schadens klagen. Ob das Geld jemals eingehen wird, halten Beobachter für zweifelhaft.