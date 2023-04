Nach dem Brand im Urban-Krankenhaus: „Mitarbeiter werden geschlagen und bedroht“

Feuerwehrleute sind am Klinikum am Urban im Einsatz. In Berlin-Kreuzberg ist es in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Krankenhaus gekommen.

Im Eingangsbereich des Urban-Krankenhauses hängt am Montagnachmittag noch leichter Rauchgeruch in der Luft. Doch zumindest von außen ist dem Gebäude nicht anzusehen, dass es hier nachts gebrannt hat. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind abgezogen, die Menschen laufen entspannt in die Stationen oder sitzen im Wartezimmer, der Betrieb läuft überwiegend normal.

Bei einem Feuer in dem Klinikum in der Nacht zu Montag ist eine Patientin in einem Aufzug stecken geblieben und hat dort eine lebensgefährliche Rauchvergiftung erlitten. Der Brand wurde bisherigen Ermittlungen zufolge von einem Patienten der Klinik gelegt. Die gerettete Frau wurde in der Nacht zu Montag von der Feuerwehr zusammen mit drei weiteren Verletzten in ein anderes Krankenhaus gebracht, wo es eine Druckkammer zur Behandlung akuter Lungenverletzungen gibt. Sie konnte aber schon am Montag zurück in ihre ursprüngliche Station.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 48-Jähriger das Feuer im Urban-Krankenhaus verursacht haben. Er soll in der Nacht gegen 0.10 Uhr zwei Betten in einem Flur im zweiten Stock des großen Krankenhausgebäudes angezündet haben, wie die Polizei mitteilte. Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 0.33 Uhr ein. Als es schon lichterloh brannte, hielt sich der Brandstifter noch immer im Haus auf und versuchte, weitere Feuer zu legen. Feuerwehrleute sahen, wie er versuchte, einen Mülleimer anzustecken, und ergriffen ihn. Die Polizei nahm den 48-Jährigen noch in der Nacht fest und ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Der Verdächtige sei kein Patient gewesen, er habe aber als Patient aufgenommen werden wollen, sagte der Sprecher.

„Das hätte ganz anders ausgehen können“, sagt ein leitender Feuerwehrmann der Berliner Zeitung. „Die Fenster der Psychiatrie im zweiten Stock lassen sich nicht so ohne weiteres öffnen. Dichter Rauch stieg bis nach oben und in die Rettungsstelle.“ Das Pflegepersonal habe in dieser Nacht viele Leben gerettet.

Ein Mitarbeiter sagt der Berliner Zeitung am Montag, dass seine Freundin, die ebenfalls im Krankenhaus arbeitet, in der Nacht mit Rauchvergiftung in die Rettungsstelle gebracht wurde. Von der Brandstiftung ist er nicht sonderlich überrascht. Immerhin befinden sich im Klinikum 170 psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungsplätze auf neun Stationen. „Mitarbeiter werden immer wieder geschlagen und bedroht“, sagt er.

Gewalt ist Alltag für die Mitarbeiter

Der Rauch breitete sich über acht Stockwerke und mehrere Stationen aus. „Wir mussten die gesamte Rettungsstelle evakuieren“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr in der Nacht. „Ein Glück, dass wir die Frau aus dem noch Aufzug retten konnten und es nicht noch mehr Schwerverletzte geworden sind.“ Die Flammen konnten dann relativ schnell gelöscht werden. In manchen Krankenhäusern gibt es strenge Brandschutzvorschriften, nach denen leere Betten nicht in Gängen stehen dürfen. Ob das in dieser Klinik auch so gilt und warum die Betten dort standen, sei zunächst noch nicht bekannt, sagte der Sprecher.

Ein Pfleger spricht von einem „schwerwiegenden Problem“, besonders wenn Patienten am Ende eine Rauchvergiftung haben. Ganz normal sei der Betrieb noch nicht, sagt er, einige Stationen wurden geräumt. Jetzt finden im zweiten Stock, in dem der Brand ausgebrochen ist, Reinigungsarbeiten statt. Der Brand ist hier noch deutlich bemerkbar. Der Geruch ist beißend, die Türen und Wände sind rußbeschmiert. Ein Gang sowie die Fahrstühle sind gesperrt.

Andrzej Romuald P. (60), Patient im Klinikum, habe selbst mitbekommen, wie der Täter den Brand gelegt hat. Er habe gesehen, wie der Täter in den zweiten Stock gegangen sei, wo er P. nach einem Feuerzeug fragte. Dieser verweigerte es, woraufhin der Täter sein eigenes Feuerzeug hervornahm. „Dann zündete er die herabhängende Spitze einer Bettdecke an“, sagt P. „Ich wollte das Feuer austreten, wurde aber vom Täter mit der Faust bedroht.“ Als Nächstes versuchte P., einen Pfleger zu alarmieren. Der Dienstraum war jedoch leer. „Der zuständige Pfleger hatte sich zuvor in einem Raum eingeschlossen, weil er von dem Täter mit einem Stuhl angegriffen worden war.“ Als der Rauchmelder anging, kam der Pfleger zu Hilfe. Andrzej Romuald P. erzählt, die Feuerwehr habe sie angewiesen, auf der Station zu bleiben. „Alles stank nach Rauch.“

Eine Reinigungskraft in der Rettungsstation erzählt, da sich der Brand im Fahrstuhlbereich ereignete, sei der Rauch durch das ganze Haus gezogen. „Letztendlich ist es hier immer spannend“, sagt er. Außerdem hielten sich jeden Tag Obdachlose im Krankenhaus auf, umso kälter es draußen ist, desto mehr. Ein Mitarbeiter sagt: „Seit es eine Polizeiwache am Kottbusser Tor gibt, hat sich der Brennpunkt ins Krankenhaus verlagert.“

Sie überlegen sogar, zu streiken. An einen Lohnzuschuss wegen erhöhter Gefährdung glaubt niemand mehr. Nachts seien nur zwei Sicherheitsleute für das gesamte Krankenhaus zuständig. „Dabei müsse es mindestens drei oder vier geben“, sagt ein Sicherheitsmitarbeiter, der anonym bleiben möchte. Einer seiner Kollegen wurde schon von einem Obdachlosen geschlagen.