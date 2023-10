Nach der Wahl: Die Polonia in Berlin ist erleichtert

Besucher hätten im Club der polnischen Versager am Sonntagabend vor 21 Uhr wohl eine Stecknadel fallen hören können. Der Autor und Satiriker Adam Gusowski ist einer der Köpfe hinter der Mischung aus Wohnzimmer für Berliner Polen und ihre Freunde, polnischer Kulturinstitution und Bar an der Ackerstraße in Mitte. Gusowski beschreibt die Stimmung bei der Wahlparty zunächst als gespannte Ruhe. Um 21 Uhr strahlte dann das polnische Fernsehen erste Wählerbefragungen aus. Die Zahlen zeigten, dass drei Oppositionsparteien gemeinsam die seit 2015 regierende rechts-konservative PiS ablösen könnten. „Plötzlich war Lachen im Raum zu hören, die Stimmung hat sich gelöst. Wir haben Wein ausgeschenkt. Ich habe den Laden erst um 2 Uhr in der Frühe geschlossen. Es gab so viel Redebedarf“, erzählt Gusowski.

Der Dichter klingt am nächsten Tag frisch, als hätte er vorzüglich geschlafen. Er versucht sich mit einer ersten Analyse. Die Regierung habe die Wahlkreise in einer Reform so zugeschnitten, dass die Landbevölkerung bei Wahlen mehr Gewicht erhalte. Auf dem Land hat die PiS bei Wahlen immer besonders gut abgeschnitten. Doch das Kalkül scheint nicht aufgegangen zu sein. Stattdessen schnitt das Mitte-rechts-Bündnis Der Dritte Weg überraschend stark ab. Die PiS ist den Nachwahlbefragungen zufolge immer noch stärkste Partei. Doch ihr fehlt nach derzeitigem Stand die Machtperspektive.

Auslandspolen hoffen auf bessere Stimmung zwischen Warschau und Berlin

Polen, so sieht es derzeit aus, vollzieht eine Wende zur politischen Mitte unter dem liberal-konservativen Europa-Politiker Donald Tusk. Gusowski erwartet eine Rückkehr zu üblichen diplomatischen Gepflogenheiten von Polen gegenüber Deutschland. „Ich hoffe, dass das Fremdschämen für uns Polen in Berlin aufhört“, sagt er.

Deutschland hatte in den vergangenen Jahren in den PiS-nahen Medien und Äußerungen von Regierungsmitgliedern einen schweren Stand. Das Nachbarland wurde entweder als nach Dominanz über Polen strebendes Imperium gegeißelt oder es wurde den Deutschen der Niedergang prophezeit. Berlin wurde zur Projektionsfläche für alles, was die PiS ablehnte: Toleranz für sexuelle Minderheiten, Migration von Muslimen, Libertinage.

Polnische LGBT zog es an die Spree

Dennoch oder vielleicht auch deshalb entwickelte sich die deutsche Hauptstadt zu einem Zentrum der in Polen „Polonia“ genannten polnischen Diaspora. 54.000 Polen leben nach Schätzungen in Berlin. Sie standen am Sonntag bei stark abgekühlten Temperaturen stundenlang an, um etwa im staatlichen Pilecki-Institut am Pariser Platz ihre Stimme abzugeben. Die Bloggerin und Aktivistin Anna Alboth erstaunt die Hartnäckigkeit nicht. „Viele LGBT aus Polen leben in Berlin, die es nicht mehr ausgehalten haben, oder Frauen, denen die PiS mit dem restriktiven Abtreibungsgesetz ein wesentliches Recht entzogen hat“, sagt Alboth.

Einige Anhänger der PiS sind allerdings ebenfalls in Berlin zu Hause. Rafal Kwak saß lange im Vorstand des polnischen Fußballvereins FC Polonia in Berlin. Er unterstützt die PiS. Er reagiert auf deren möglichen Gang in die Opposition gelassen. Er habe schon viele Regierungswechsel in Polen erlebt. Bei einer Wahl bekäme ein Wähler eben nicht immer, was er sich wünsche.

Die Gesellschaft in Polen bleibt gespalten

Anna Alboth und Adam Gusowski sind sich einig, dass Versöhnung zwischen PiS-Anhängern und dem Lager der Opposition ein schwieriger Prozess werde. Ein Geheimrezept der voraussichtlichen Koalitionspartner ist bisher unbekannt. „Sie haben im Wahlkampf alles vermieden, was nach Rachegelüsten aussieht“, sagt Gusowski. Anna Alboth erwartet von einer neuen Regierung die Rücknahme von Justizreformen. Sie sind zum Zankapfel zwischen Polen und der EU geworden. Adam Gusowski warnt dagegen vor einem überhasteten Austausch von Personal in Justiz, Verwaltung und staatlichen Medien. Auch der PiS-Sympathisant Rafal Kwak ist skeptisch. So wie die alte Opposition in den vergangenen Monaten auf den Straßen mit Massendemonstrationen mobilisiert habe, könnte auch die neue verfahren, erklärt er. Ohne Deutschland zu nennen, sieht er die Nachbarländer Polens als Faktoren, die sein Land spalten wollen. „Das ist schon seit Katharina II. so“, sagt er.

Anna Alboth glaubt, dass manche Polen, die wegen der PiS nach Berlin gezogen sind, unter einer neuen Regierung wieder zurückkehren könnten. Denjenigen, die bleiben, könnte eine Sorge von den Schultern genommen sein, erklärt Adam Gusowski. „Wir hatten Angst, dass PiS Polen aus der EU herausführt und unser Leben in Berlin komplizierter macht“, sagt der Autor. Das sei jetzt vom Tisch.