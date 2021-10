Berlin - Kristian Ronneburg hat die Lara Beach Bar am Helene-Weigel-Platz als Treffpunkt vorgeschlagen, um über die Katastrophe zu reden. Das ist das Wort, das er selbst benutzt. Einige Tage ist es erst her. Es habe wirklich keiner damit gerechnet, „entsprechend düster ist die Stimmung“, das müsse man leider so sagen.

Ronneburg ist der Bezirksvorsitzende der Linken in Marzahn-Hellersdorf. Seine Partei ist hier die Wahlverliererin. Bei allen Abstimmungen am Sonntag fuhr sie Verluste ein, deutliche, schmerzhafte Verluste. Das Direktmandat für den Bundestag, das der PDS und späteren Linken seit der Wende zu gehören schien, ist weg. Bei den Zweitstimmen für den Bundestag, der Wahl zum Abgeordnetenhaus und der Bezirkswahl ist der erste Platz verloren. Der große Wahlgewinner in Marzahn-Hellersdorf ist die CDU, ihr Kandidat Mario Czaja hat das Direktmandat erobert.

Die CDU, so weit im Osten, auch in den Hochhausvierteln? Was ist da passiert? Die Partei hat im Westen von Berlin viele Wahlkreise gewonnen, von Zehlendorf bis Reinickendorf, sie gewann am Rand von Pankow und Lichtenberg. Ihren überraschendsten Sieg aber feierte sie im Nordosten. Hat sich Marzahn-Hellersdorf, vom Rest der Stadt kaum bemerkt, in einen gutbürgerlichen Bezirk verwandelt?

Die Lara Beach Bar hat keinen Strand, nur eine Terrasse hinter Büschen auf dem Helene-Weigel-Platz. Es ist auch kein Strandwetter, sondern grauer Berliner Frühherbst. Auf dem Wochenmarkt kaufen Rentner ein, Schulklassen sind unterwegs. Kristian Ronneburg sitzt auf der Terrasse und sucht nach Erklärungen. Er ist 35 Jahre alt, ein Mann mit Brille, Bärtchen und Bomberjacke, im Bezirk aufgewachsen. Im Wahllokal hier am Platz hat seine Partei noch gewonnen, aber selbst hier waren die Verluste hoch.

In der Analyse sei man noch nicht weit, sagt Ronneburg, er verfällt in einen technokratischen Politikerduktus. „Da will ich nicht vorgreifen“, sagt er. Die Ursachen lägen „auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene“. Petra Pau, die Inhaberin des Direktmandats im Bundestag seit 2002, sei eine über alle Maßen geschätzte Person in Marzahn-Hellersdorf. „Wir hatten gedacht, dass sich die Anerkennung niederschlägt in der Wahl.“

In seiner Analyse der Konkurrenz scheint Ronneburg schon weiter, er spricht lange über Mario Czaja, den Wahlgewinner von der Union. Czaja habe seine Parteizugehörigkeit verborgen, sich als Kümmerer vor Ort inszeniert. Dieses Image habe die Linke nicht allein gepachtet. Aber warum vertrauen die Wähler jetzt eher Czaja als seiner Partei, die hier seit dreißig Jahren die Politik beherrscht?

Ronneburg antwortet mit einer Theorie, die auch andere Linke in Berlin verbreiten. Czaja habe vor allem gewonnen, weil er mehr Geld in den Wahlkampf gesteckt habe als jeder andere. Sogar im bundesweiten Vergleich. „Hinter Czajas Kampagne hat sich ein enormes finanzielles Budget verborgen, dessen Ursprung mir nicht ganz klar ist“, sagt Kristian Ronneburg. Ging es darum, die Linke aus dem Bundestag fernzuhalten? Die Partei brauchte, weil sie bei den Zweitstimmen nicht auf fünf Prozent kam, drei Direktmandate und hatte auf das von Pau gesetzt. Am Ende rettete ein Linke-Direktkandidat aus Leipzig den Einzug in den Bundestag.

Es ist eine Theorie, über die man lange reden kann, wenn man nicht über eigene Fehler reden will. Über den Absturz in der alten Hochburg. Um die Jahrtausendwende erzielte die PDS noch absolute Mehrheiten in Marzahn-Hellersdorf. „Wir waren immer Angriffen ausgesetzt“, sagt Ronneburg. Auch das klingt nach: Die anderen sind schuld.



Die Kampagne des „Kiezmachers“

Ganz gut, dass die mal einen auf den Deckel bekommen haben. Das habe er so oder ähnlich seit der Wahl oft über die Linke im Bezirk gehört, sagt Torsten Preußing. Das Erstaunliche daran ist, dass Preußing, 75 Jahre alt, nicht etwa CDU-Mitglied ist oder der Union nahe steht, sondern ein Mann, der im Gespräch mehrfach betont, dass sein Herz links schlage, der sich „Sympathisant der Linken“ nennt.

Er sitzt in einem Selbstbedienungsrestaurant in Marzahn-Nord, nicht weit vom S-Bahnhof Ahrensfelde. Seit 1986 wohnt er in der Nähe, das Haus, in das er zog, war damals ganz neu. Er wurde zum Marzahner Lokalpatrioten und blieb es bis heute. Auf Facebook schreibt er Analysen über seinen Bezirk, verteidigt die Hochhaussiedlungen gegen den abschätzigen Begriff Platte. Er engagiert sich seit mehr als zwanzig Jahren in seinem Viertel, in Beiräten, bei Versammlungen.

Preußing legt eine Mappe auf den Tisch, in der er die Wahlwerbung gesammelt hat, die ihn in den vergangenen Monaten erreichte. Alles, was in seinem Briefkasten war, auch die Wahlanzeigen aus dem Anzeigenblatt Berliner Woche. Sehr viel ist von der CDU. Flyer für Treffen, bei denen Czaja sich „Kiezgeschichten“ von den Wählern erzählen lassen möchte, Anzeigen, in denen sich Kiez-Promis für Czaja aussprechen, den „Kiezmacher“.

Man habe ihn wirklich überall gesehen, ob in Videos auf Facebook oder zu Ostern auf der Straße. Mitten im Lockdown sei Czaja durch das Viertel gezogen, mit einem Clown für die Kinder, habe die Leute auf die Balkons gelockt. Er habe „Action gezeigt“, das kam gut an, auch bei Preußing, dem alten Linke-Anhänger. Er engagiert sich auch beim 1. FC Marzahn 94, dem Fußballverein. Zu einem Jubiläum habe man gegen Bezirkspolitiker spielen wollen, alle Fraktionen angeschrieben. Nur CDU und SPD meldeten sich zurück.

Auch die SPD hat bei der Wahl im Bezirk dazugewonnen, in der BVV kommt sie auf genauso viele Sitze wie die CDU, auch sie könnte den nächsten Bürgermeister stellen. Ihr lokaler Spitzenkandidat Gordon Lemm war vor zwei Jahren beim Fußballspiel dabei, auch er hat im Wahlkampf die Bürger umworben, sogar an seinem Geburtstag Kuchen spendiert. Er stamme wie Czaja aus dem Bezirk, sagt Preußing, er lobt beide Männer. Es klingt, als sei der Ostbonus, auf den die Linke sich all die Jahre verlassen hatte, auf andere übergegangen. Jetzt haben ihn auch Politiker, die ein anderes Bild vom Osten vertreten, ein selbstbewussteres.

„Die Linke hat den Stadtbezirk behandelt wie ihr Eigentum“, sagt Torsten Preußing. In den Wahlkampfmaterialen der Linken in seiner Mappe geht es um soziale Gerechtigkeit, das Klima, Friedenspolitik, nicht um den Bezirk. Petra Pau habe zwar jedes Vereinsfest geschmückt, aber ihm falle auf Anhieb kein Anliegen von Marzahnern und Hellersdorfern ein, das sie vertreten habe.

„Hier beziehen nicht alles Sozialhilfe“

„Die Linke muss sich überlegen, wie sie die Leute adressieren, wie sie sich als Vertreter der ostdeutschen Interessen darstellen will“, sagt auch Peter Rau. Er ist 35 Jahre alt und Referent beim Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis, der 200 Firmen im Bezirk vertritt. Rau trägt ein Karo-Jackett, raucht E-Zigarette, er hat in den Cleantech-Businesspark geladen. Es handelt sich um einen von elf Zukunftsorten in Berlin, der bisher eher wie ein ganz normales Gewerbegebiet wirkt. Vom S-Bahnhof Marzahn läuft man eine Viertelstunde.

Es fahre kaum ein Bus zum Businesspark, obwohl Rot-Rot-Grün ständig von der Verkehrswende rede, sagt Peter Rau. Dabei säßen hier Weltmarktführer wie Knorr-Bremse, die Lischka GmbH, die Medizingeräte herstellt, oder Deutschlands größter Backwarenhersteller Harry Brot. Rau redet über die Missverständnisse zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Die einen wollen E-Roller fahren, die anderen sind aufs Auto angewiesen.

„Das Cindy-aus-Marzahn-Image hat auf jeden Fall geschadet, hier beziehen nicht alle Sozialhilfe“, sagt Peter Rau. Und auch: „Ostdeutsche Interessen zu vertreten, ist mehr, als nur für Wendeverlierer da zu sein.“ Er erklärt im Büro der Lischka GmbH gerade, dass Frau Pau auch für Firmen ansprechbar gewesen sei, als eine andere Frau Pau den Kaffee bringt. Celine Pau, Auszubildende im Betrieb, entfernt mit der Politikerin verwandt.

Der Wirtschaftslobbyist hofft jetzt auf den neuen Mann: „Wir glauben, dass Mario Czaja ein verlässlicher Ansprechpartner für die Wirtschaft in Marzahn-Hellersdorf sein wird“, sagt Rau. Man könnte einwenden, dass Czaja im Bundestag möglicherweise viele andere Aufgaben zu bewältigen haben wird. Peter Rau sagt, dass er auch auf die künftige CDU-Bezirksbürgermeisterin setze, auf Nadja Zivkovic. Er zückt sein Handy, wie zum Beweis für die sprichwörtliche kurze Leitung, und ruft sie an.

Viele Zuzügler sind Ostdeutsche

Zivkovic geht ans Telefon, stimmt einem Treffen zu, doch bitte nicht in Marzahn-Nord oder am Helene-Weigel-Platz. Ein Fotograf ist mit dabei, und sie will keine Plattenbau-Klischees bedienen. Sie schlägt den Cleantech-Pavillon an der Bitterfelder Straße vor, ein futuristisches knallgrünes Gebäude am Businesspark. Im strömenden Regen steht die 41-Jährige mit knallgrünem Cleantech-Schirm am Pavillon-Zaun. Ihr Chip funktioniert nicht, das Schloss geht nicht auf. Also geht es zum S-Bahnhof Marzahn. Sie stellt sich vor eine S-Bahn-Brücke, dreht sich um, flucht: Hätte sie doch die andere Brücke genommen. Die sah moderner aus, mit bunter Bemalung statt Rostflecken.

Zivkovic ist Stadträtin für Wirtschaft, Straßen und Grünflächen, arbeitet in einer Industrie-Etage in Marzahn, die an die Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg erinnert. „Man bekommt mittlerweile ganz guten Kaffee im Bezirk, nur den Schaum kriegen wir noch nicht so gut hin“, sagt sie und lacht. Ihre Partei hat 0,5 Prozentpunkte mehr als die SPD bei der Bezirkswahl errungen. Zivkovic setzt wie Olaf Scholz im Bund drauf, dass sie auch als knappe Wahlsiegerin das Amt erobern wird. Dass sie Bürgermeisterin werden wird.

Wie erklärt sie sich den Triumph der CDU über die Linken? „Die Struktur des Bezirks verändert sich, es gibt viel Zuzug, dadurch verändert sich die Wählerschaft“, sagt Zivkovic. Auch sie sei oft unterwegs, damit die Bürger sähen, dass sie sich kümmert. Das sei hier wichtiger als Parteizugehörigkeiten. „Mit Ideologien füllt man kein Schlagloch.“ Die helfen auch nicht beim Ausbau des Nahverkehrs. 120.000 Euro, habe ihr der Senat mitgeteilt, koste eine einzige neue Bushaltestelle. Durch Anpassungen an Asphalt und Bordstein, für Bürokratie. Zivkovic wollte sechs Haltestellen, das würde fast 750.000 Euro kosten. Da ist es schwer zu zeigen, dass man sich kümmert, dass man sich für die Leute hier einsetzt.

„Viele Zuzügler nach Marzahn-Hellersdorf sind Ostdeutsche“, sagt Zivkovic. Wie sie, sie stammt aus Dresden. Sie weiß, wie sehr es hilft, wenn eine Community ähnlich tickt. Gleichzeitig merken viele Menschen hier, dass es lauter wird, dass nachverdichtet wird, neue Siedlungen entstehen, auch Wohnungen mit günstigen Mieten. Dass in Berlin oft nur hier gebaut wird, weil angeblich Platz ist, während der Ausbau bei Internet, Straßen, Schwimmbädern stockt. Ein Viertel der Menschen wohnt in Genossenschaftswohnungen, Enteignungsideen sorgen da eher für Ängste. Auch das wusste Mario Czajas Kampagne für sich zu nutzen.

Von den Ängsten dürfte auch die AfD noch einmal profitiert haben, die zwar in Marzahn-Hellersdorf fast so deutlich verloren hat wie die Linke, die aber ganz am Rand, in den Wahlkreisen 1 und 3, ihre einzigen beiden Direktmandate für das Abgeordnetenhaus holte. Mit knappem Vorsprung, bei einer Wahlbeteiligung von jeweils nur um die 60 Prozent. Gleichzeitig gibt es im Süden, in Biesdorf oder Mahlsdorf, immer mehr Menschen mit Eigenheim, die finanziell gut situiert sind, gar keine Protest-Parteien mehr brauchen, eher Lösungs-Parteien. Auch Grüne und FDP haben im Bezirk zugelegt.

„Man kann schon sagen, dass Marzahn-Hellersdorf bürgerlicher wird“, sagt Nadja Zivkovic. Bürgerlich auf eine andere, ostdeutsche Art vielleicht.