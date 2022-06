Auch am Dienstag konnte Franziska Giffey nicht mit Bestimmtheit sagen, was ihr da am vergangenen Freitag widerfahren ist. Berlins Regierende Bürgermeisterin führte ein Videogespräch und sah dabei Vladimir Klitschko, Bürgermeister des kriegsgeplagten Kiew, vor sich auf dem Bildschirm. Allerdings, so stellte sich später heraus, sprach sie nicht wirklich mit ihm, sondern mit einem Unbekannten.

Bis heute weiß der Senat nicht, ob es sich dabei um ein sogenannten Deep Fake, ein Shallow Fake oder ein Facial Reenactment handelt. All dies sind Manipulationsmethoden für Videos. Und letztlich spielt es überhaupt gar keine Rolle, auf welche dieser Betrugsmethoden die Regierende Bürgermeisterin hereingefallen ist, ehe sie misstrauisch wurde, wie Giffey am Dienstag berichtete.

Ihr Gegenüber habe plötzlich seltsame Fragen zu ukrainischen Sozialhilfebetrügern in Berlin (Giffey: „Ich habe gesagt, die gibt es nicht“) gestellt, zu möglichen Rückholaktionen ukrainischer Männer durch die Polizei von Kiew (Giffey: „Das ist natürlich nicht möglich“) und zur möglichen Unterstützung Berlins für eine Schwulenparade in Kiew. Sie sei irritiert gewesen und habe sich mit ihrem ebenfalls im Raum anwesenden Team kurzschließen wollen – „das war genau der Moment, an dem die Verbindung zum vermeintlichen Klitschko abbrach“.

Alles schwierig das Ganze, auf jeden Fall wie in einem Krimi – erst recht seit bekannt wurde, dass die Stadtoberhäupter von Madrid, Budapest, Warschau und Wien dieser Tage ähnliche Erfahrungen gemacht haben. „Die Wiener haben das Gespräch sogar zu Ende geführt“, wusste sie zu berichten.

In Berlin gebe es jetzt jedenfalls erst einmal Vorermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes zu der Frage, welche Straftat konkret vorliegen könnte, so Giffey. Bisher sei eigentlich nur klar, wer der Geschädigte sei: „Es war ein Identitätsdiebstahl zulasten Vitali Klitschkos.“ Aber politisch gehe es darum, zu irritieren und die Freunde, Partner und Unterstützer der Ukraine zu diskreditieren.

Schon um dagegen ein Zeichen zu setzen, will Giffey nun einen neuen Versuch starten, mit Klitschko zu sprechen. Noch vor ihrem Urlaub Mitte Juli, wie sie am Dienstag sagte. Erneut per Videoschalte. Aber diesmal mit einem Vortest und eng abgestimmt mit der ukrainischen Botschaft. Ein Besuch des einen oder der anderen sei nicht geplant, sagte sie.

Fragt sich nur, worüber die beiden Stadtoberhäupter eigentlich reden wollen. Womöglich etwas, von dem einer der beiden noch nicht weiß? Wie wäre es, wenn Giffey Klitschko einen unterschriftsreifen Vertrag für eine Städtepartnerschaft Berlin-Kiew vorlegen würde? Aus der Senatskanzlei gab’s dazu am Dienstag kein Dementi. Zumal: Bisher hat Berlin nur eine Partnerschaft mit Moskau.