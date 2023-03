Nach Görtz und Salamander: Schuhhändler Reno ist pleite

Die Handelskette betreibt in Deutschland 180 Filialen und beschäftigt gut 1000 Verkäuferinnen und Verkäufer. Zehn Geschäfte in Berlin betroffen.

Die Schuhhandelskette Reno ist pleite. Nur sechs Monate, nachdem das Unternehmen von einem Investor aus Hannover übernommen wurde, hat der Schuhhändler nun Insolvenz angemeldet. Reno betreibt bundesweit etwa 180 Geschäfte, davon zehn Filialen in Berlin. Reno gilt nach Deichmann als die zweitgrößte Schuhhandelskette in Deutschland.

Am Dienstag hatte der Schuhhändler beim Amtsgericht Hameln Insolvenz angemeldet, und der zuständige Richter unter dem Aktenzeichen 36 IN 17/23 -4 die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Reno Schuh GmbH angeordnet. Parallel informierte das Unternehmen nach eigenen Angaben die Mitarbeiter. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Jurist Immo Hamer von Valtier der Hannoveraner Kanzlei HVV Rechtsanwälte bestellt. Wie dort zu erfahren war, hat das Unternehmen aktuell 1090 Beschäftigte.

Die Traditionsmarke kämpft bereits seit längerem mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Hatte Reno einst noch 850 Filialen betrieben und einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro erwirtschaftet, lag dieser zuletzt nur noch bei 120 Millionen Euro. Laut Reno-Finanzchef Dieter Metz habe das Management noch in den vergangenen Monaten versucht, das Unternehmen durch Umstrukturierungen und Kosteneinsparungen wieder in die Gewinnzone zu bringen. „Wir hatten eigentlich vor, mit etwas verkleinerter Mannschaft, einem guten Grundbestand an Filialen und neuem Sortiment durchzustarten“, sagt Metz.

Für rund ein Drittel der Filialen habe es demnach auch Interessenten gegeben. Während sich die Verhandlungen hinzogen, seien allerdings die Umsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagt Renos Finanzchef. Nun will er zusammen mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter nach Wegen suchen, „um aus der Insolvenz heraus einen Neustart zu ermöglichen“. In Berlin sind etwa 50 Beschäftigte von der Pleite betroffen.

Es ist bereits die dritte Pleite in der Schuhbranche in kurzer Zeit. Ende vorigen Jahres hatten Görtz und Salamander Insolvenz angemeldet. Görtz will nun etwa die Hälfte seiner Filialen schließen. Reno mit Sitz im niedersächsischen Bad Münder war erst im Oktober 2022 zusammen mit den Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie dem Reno-Onlineshop an das Unternehmen cm.sports verkauft worden. Nach Informationen der Wirtschaftswoche stehen hinter cm.Sports die Unternehmer Christian und Meike Müller mit ihrer CM Solutions mit Sitz in Hannover. Beide hatten im Sommer 2020 schon den Betrieb und Warenbestand des Outdoor-Händlers McTrek aus der Insolvenz übernommen, der inzwischen wieder wirtschaftlich stabil ist.

Der Schuhfilialist Reno wurde 1977 im rheinland-pfälzischen Pirmasens gegründet. 1999 hatte die Gründer ihre Firma dann an die Metro AG verkauft, die den Schuhhändler bald an das Unternehmen HR Group weitergab. Im Herbst vorigen Jahres verkaufte HR Reno schließlich an cm.sports. Der nun eingereichte Insolvenzantrag betrifft das Filialnetz in Deutschland, die Schwester-Unternehmen von Reno Deutschland in Österreich und der Schweiz sind davon ausgenommen.