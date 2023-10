Nach Hamas-Überfall: Jüdisches Museum Berlin zeigt Kurzfilm über den Kibbuz Be’eri

Wer in den letzten zwei Wochen zum ersten Mal von dem Kibbuz Be’eri an der Grenze zum Gazastreifen erfahren hat, hat wahrscheinlich nur die schrecklichsten Assoziationen zu diesem Ort. Etwa die grausamen Fotos, die israelische Rettungskräfte dort von Kinderleichen und in Folterkammern verwandelten Häusern gemacht haben, und die zu prägenden Bildern aus dem Terror der Hamas gegen Israel geworden sind. Nun zeigt das Jüdische Museum Berlin eine Videoarbeit von zwei in Berlin lebenden israelischen Künstlern, die einen Einblick in den Kibbuz vor dem Überfall bietet.