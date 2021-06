Berlin - Nach Frankfurt und Köln will nun auch Berlin zum Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn seine größte Arena in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. „Wir machen da gerne mit“, sagt Christoph Meyer, Sprecher der Olympiastadion GmbH, der Berliner Zeitung „weil wir uns für Toleranz und Menschenrechte einsetzen.“

So soll am Mittwoch zum Anpfiff des EM-Spiels um 21 Uhr das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten. Möglich machen dies eine neue LED-Anlage im Stadiondach und das erste vollfarbige Flutlicht Deutschlands, die vergangenes Jahr verbaut wurden. Bereits zum Christopher Street Day erleuchteten das Olympiastadion und seine Umgebung in Regenbogenfarben.

„Die Entscheidung fiel uns leicht“, sagt Meyer über die landeseigene GmbH, die im Tagesgeschäft autonom agiert. Der europäische Fußballverband Uefa hatte dem Spielort München untersagt, die Arena vor Ort einzufärben, um gegen Diskriminierung und für Vielfalt zu werben. Die Uefa wertet das als politisches Statement, was ihre Statuten verbietet.

Nach Informationen der Berliner Zeitung soll derzeit auch der Senat darüber nachdenken, ob man auch das Brandenburger Tor in den Regenbogenfarben erstrahlen lassen könnte. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) teilte über Twitter mit: „Sich selbst immer gern für Aktionen gegen Homophobie und Rassismus feiern lassen, aber eine Regenbogen-Arena bei der Euro 2020 als Zeichen für Toleranz und Vielfalt verbieten. Was für ein Armutszeugnis, Uefa!“

Sich selbst immer gern für Aktionen gegen Homophobie und Rassismus feiern lassen, aber eine 🌈-Arena bei der #EURO2020 als Zeichen für Toleranz und Vielfalt verbieten. Was für ein Armutszeugnis, #UEFA! 👎👎 — Ramona Pop (@RamonaPop) June 21, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Bundesligist Hertha BSC, der seine Heimspiele normalerweise im Olympiastadion austrägt, teilte auf Anfrage mit, dass der Verein bereits vergangene Woche die Regenbogenfahne vor seiner Geschäftsstelle nahe des Stadions gehisst habe und sich am Mittwoch auf seinen Social-Media-Kanälen an der Aktion beteiligen werde.