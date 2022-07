Statt Verbrecher zu jagen, müssen hochqualifizierte Kripo-Beamte Botschaften bewachen, weil Personal fehlt. Die Polizei wird gerufen, wenn der Nachbar zu laute Musik macht und wenn es auf dem Parkplatz einen Blechschaden gibt. Und nun sollen sich Berliner Polizisten auch noch an Schwimmbecken postieren: So will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Prügeleien in den Schwimmbädern unterbinden. Hintergrund sind Massenschlägereien in Berliner Freibädern im Juni. Faesers Idee erntet gleichermaßen Gelächter wie Empörung.

„Für mich ist wichtig, dass der Rechtsstaat durchgreift, dass ausreichend Personal vor Ort ist, damit so etwas nicht passiert“, sagte Faeser der Bild-Zeitung. „Da muss hinreichend Polizeipräsenz hin, wenn es solche Probleme gibt.“

Auf der Innenministerkonferenz wolle sie eine Verstärkung der Polizeipräsenz ansprechen. Denn in einem Rechtsstaat „dürfen wir so etwas nicht zulassen“. Wenn solche Vorkommnisse einen migrantischen Hintergrund hätten, wie offenkundig in Berlin, sei es wichtig, das zu benennen, „damit die Menschen sehen, dass wir das ernst nehmen und uns nicht wegducken“.

Die Polizei als „Mutti für alles“

„Wir freuen uns, dass die Bundesinnenministerin unseren Kollegen einen kostenfreien Eintritt in Freibäder ermöglichen möchte“, sagt Stephan Weh, Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, der Berliner Zeitung. Anders könne ihre Ankündigung nicht gemeint sein. „Es war sicher eine Frage der Zeit, wann die ersten politischen Forderungen in diese Richtung geäußert werden.“

Die Polizei gelte aufgrund der hohen Qualität und Professionalität insbesondere in der Hauptstadt „als Mutti für alles“, die immer Aufgaben übernehmen solle, wenn andere ihrer Verantwortung und Zuständigkeit nicht nachkommen. „Die Bundesinnenministerin weiß aber, dass wir weder in Berlin noch in anderen Bundesländern personelle Kapazitäten haben, um in allen Freibädern präsent zu sein“, sagte Weh.

Bodo Pfalzgraf, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, sagte der Berliner Zeitung: „Selbstverständlich sorgen Polizistinnen und Polizisten für Sicherheit und rücken aus, wenn es um die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern auch in Freibädern geht. Aber wann erledigen die Berliner Bäderbetriebe endlich ihre Hausaufgaben, um selbst ihre Kunden zu schützen? Wir sind keine Ersatzbademeister.“ Dazu gelte es, ausreichend Sicherheitspersonal zu beauftragen und zu bezahlen, den Einlass zu kontrollieren und sogar – wie während der Corona-Regelungen – wieder zu beschränken.

Polizei und Sicherheitspersonal bedrängt

Am 26. Juni hatte es im Neuköllner Columbiabad eine Massenschlägerei gegeben. Nach Angaben der Polizei prügelten sich dort bis zu 250 Menschen. Anlass war laut Polizei ein Streit mit Wasserpistolen an der Wasserrutsche. Dabei sollen eine 21-Jährige und ihre Begleitpersonen gegen ihren Willen von mehreren Kindern mit Wasserpistolen bespritzt worden sein. Daraufhin kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Als die Polizei den Sachverhalt und die Personalien der Beteiligten aufnahm, kam es zum Tumult, bei dem Polizisten und das Sicherheitspersonal von bis zu 250 Badegästen bedrängt wurden. Das Freibad wurde daraufhin geschlossen.

Eine Woche zuvor mussten Polizisten im Sommerbad am Insulaner in Steglitz bereits eine Massenschlägerei auflösen. An ihr hatten sich etwa 100 Badegäste, vornehmlich mit arabischstämmigem Hintergrund, beteiligt. Mehrere Personen erlitten Messerstiche. Die Polizei ermittelt seitdem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.

Nach Angaben einer Sprecherin der Bäderbetriebe wurde danach das Sicherheitspersonal aufgestockt. Die Tickets für die Bäder seien kontigentiert.

Nancy Faeser bekommt Widerspruch aus der eigenen Partei

Nancy Faesers Parteifreund, der Berliner SPD-Innenexperte Tom Schreiber, hält nichts von der Idee der Innenministerin. Die Vorstellung, „uniformierte Bademeister am Beckenrand“ zu postieren, sei absolut überzogen. Davor gebe es viele andere präventive Maßnahmen, sagt er. Die Betreiber der Bäder seien in erster Linie für das Sicherheitskonzept zuständig. „Ab einer bestimmten Personenzahl muss man ein Bad schließen“, sagt Schreiber. „Und muss man an einem Familientag lauter junge Herren einlassen?“

Die vielen Überstunden der Polizisten und die Einsatzlagen geben es nach Schreibers Worten überhaupt nicht her, nun auch noch die Schwimmbäder zu beschützen. Und es sei stets die gleiche Diskussion: „Wo die Gesellschaft keine Lösung findet, muss immer die Polizei ran.“