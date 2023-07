Der Druck auf den Wohnungskonzern Vonovia wächst, die Zusagen aus dem Mietenbündnis mit dem Senat zu kommunizieren. Anlass: Der Alternative Mieter- und Verbraucherschutzbund (AMV) hat festgestellt, dass die Vonovia und deren Tochter Deutsche Wohnen das Versprechen, die Mieten für Haushalte mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS) bis Ende 2023 nur um maximal zwei Prozent jährlich zu erhöhen, in seinen Mieterhöhungen nicht kommuniziert hat. Deswegen werden nun Forderungen nach Konsequenzen laut.



„Wir erwarten von allen Unternehmen, dass sie ihre Zusagen im Bündnis einhalten und somit auch bei Mieterhöhungen der Vonovia deutlich gemacht wird, was unter welchen Bedingungen erhöht werden kann“, sagte der CDU-Abgeordnete Christian Gräff am Dienstag.