Nach Modernisierung in Berlin: Mieten sollen im Schnitt um 24 Prozent steigen

In einer Wohnsiedlung in Neu-Tempelhof geht die Angst um. Seitdem der Vermieter, die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land, „umfangreiche Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten“ angekündigt hat, sind viele Bewohner der 590 Wohnungen in Sorge, dass die Mieten so stark steigen, dass diese für sie unbezahlbar werden.