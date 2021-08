Berlin - Das Sharing-Unternehmen Enuu schränkt sein Angebot in Berlin erheblich ein, nachdem es Beschwerden über falsch geparkte Fahrzeuge gegeben hat. Inzwischen stehen die Mini-Autos nicht mehr auf öffentlichem Straßenland für eine Kurzzeitmiete zur Verfügung, teilte das Schweizer Start-up mit. Das Angebot „pausiert“, bestätigte Mitgründer Luca Placi auf Anfrage der Berliner Zeitung. Die vierrädrigen Elektrovehikel wurden bereits von den Straßen abgezogen und sind nun im Depot am Mariendorfer Damm abgestellt. Dort können sie für eine monatliche Miete abgeholt werden.

Mit den Sharing-Fahrzeugen, die je an Kabinenroller oder Mini-Autos erinnern, wollte Enuu auch in Berlin eine Lücke schließen. Die fahrbaren Kapseln für jeweils eine Person seien nicht nur für junge Leute, sondern auch für Ältere und Menschen mit Behinderungen eine Alternative, so das Unternehmen. Die Fahrzeuge schaffen knapp Tempo 30, verfügen über Blinker, Spiegel sowie Sicherheitsgurte und dürfen auf der Straße mit einem Moped-Führerschein der Kategorie M oder AM gefahren werden.

Gespräche mit der Verwaltung blieben ohne Ergebnis

Ende Mai stationierte Enuu die ersten Fahrzeuge in den Berliner Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Zuletzt waren es bis zu 80, so Placi. In diesem Sommer sollte sich die Zahl mehr als verdoppeln. Im kommenden Jahr wollte Enuu in Berlin sogar rund 500 Vehikel anbieten, auch in anderen Bezirken.

Doch nun wurde das Engagement in Berlin erst einmal zurückgefahren – wie auch in Zürich und anderen Städten in der Schweiz, wo es ebenfalls Ärger gegeben hatte. Auch in Berlin gab es von Anfang an Beschwerden darüber, dass die Enuu-Fahrzeuge von ihren Nutzern falsch geparkt würden. So stünden die Kabinenroller auf Bürgersteigen, die bereits mit E-Scootern und Mieträdern zugestellt sind, Fußgängern im Weg. Es gab Gespräche mit der Berliner Verwaltung, doch sie führten bislang zu keinem Ergebnis, mit dem auch Enuu zufrieden wäre, berichtete das Unternehmen in Biel (Kanton Bern).

In einem Newsletter erfuhren die Berliner Kunden: „Das Thema Parken stand im Mittelpunkt unserer Diskussionen mit den lokalen Behörden. Bis heute ist es uns nicht gelungen, eine Vereinbarung zu treffen, die es unseren Nutzern ermöglichen würde, die Fahrzeuge auf bequeme Weise parken zu können.“ Deshalb habe sich das Unternehmen dazu entschieden, zu „pausieren“, bis eine akzeptable Lösung gefunden worden sei.

Die Fußgängerlobby kommentierte die Entscheidung von Enuu mit gemischten Gefühlen. „Einerseits sind wir erleichtert: ein Gehweg-Räuber weniger. Enuu hatte sein Geschäftsmodell auf illegalem Gehwegparken aufbauen wollen“, teilte Roland Stimpel, Sprecher des Fachverbands Fußverkehr (FUSS), am Mittwoch mit. „Andererseits bedauern wir das Scheitern der Firma: Kleine Autos sind viel besser für die Stadt als große. Sie können Menschen von großen Autos weglocken – Menschen, die sich auf dem Fahrrad, Scooter oder Moped ungeschützt fühlen.“

Fußgängerlobby fordert feste Mietstationen

Das Unternehmen informiere die Nutzer mittlerweile auf mehreren Wegen über die Regularien zum Parken und Fahren, erklärte Luca Placi von Enuu. So gebe es auf der App, mit deren Hilfe die Fahrzeuge gebucht werden können, einen „Onboarding Guide“. Auf der Internetseite werde bei Fragen und Antworten auf die Regeln hingewiesen. Das gelte auch für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nicht zuletzt seien die Kunden mit Mails informiert worden.

Die Enuus gehören der Fahrzeugkategorie L6e-BP an, teilte Placi mit. Sie gelten damit als vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, die auf der Straße fahren dürfen und auf Autoparkplätzen abgestellt werden sollten. Weil die Vehikel von der Nutzung und ihren Dimensionen Mopeds ähneln, sollten sie „auch im gleichen Rahmen geduldet werden“, erklärte der Ko-Gründer von Enuu. Berichten zufolge wurden sie in Berlin aber nicht nur auf Gehwegen, sondern auch auf Radverkehrsanlagen angetroffen.

FUSS/Roland Stimpel Falsch geparkt: Roland Stimpel von FUSS fotografierte diesen Enuu auf einem Gehweg in Berlin.

Für Roland Stimpel von FUSS zeigt das Scheitern von Enuu erneut, wohin die Reise gehen muss. „Wir brauchen viele feste Stationen für kleine Leihfahrzeuge – Scooter, Mopeds, Autos bis zur Smart-Größe. Diese Stationen gehören auf die Fahrbahn. Wo bisher ein relativ selten benutztes Privatauto parkt, finden drei bis zehn häufig gefahrene Fahrzeuge Platz. Der beste Ort sind Parkplätze direkt neben den Kreuzungen. Sie sind bestens erreichbar und bringen auch Sicherheit: Wer zu Fuß über die Fahrbahn geht, bekommt besseren Sichtkontakt mit denen, die dort rollen.“

Inzwischen fordere sogar der erste Vermieter von E-Scootern feste Stationen, so Stimpel. Für die in Berlin noch nicht vertretene Firma Spin propagiere Deutschland-Chef Hendrik Büchner: „Für ein geordnetes und sicheres Stadtbild sollten Kunden E-Scooter ausschließlich auf ausgewiesenen Parkflächen abstellen und mieten können.“ Das sei auch der richtige Weg für Mini-Autos wie die von Enuu, sagte der FUSS-Sprecher.

Wie berichtet setzt sich die Senatsverkehrsverwaltung dafür ein, dass das Berliner Straßengesetz novelliert wird. Ziel ist es, die Sharingbranche in Berlin zu regulieren. So soll das Abstellen von Mietfahrzeugen auf öffentlichen Straßen und Plätzen künftig als Sondernutzung gelten, für die eine Genehmigung erforderlich ist. Darin soll die Verwaltung auch vorschreiben können, wo die Sharing-Fahrzeuge abzustellen sind.

Die meisten Unternehmen der Branche lehnen die geplante Gesetzesänderung ab, Gutachter halten sie für verfassungswidrig. Am 12. August wird es im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses eine Anhörung geben.