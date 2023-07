Zehn Jahre nach dem tödlichen Schuss aus einer Polizeiwaffe haben Unbekannte das Wasser des Neptunbrunnens am Alexanderplatz rot gefärbt. Eine Polizeistreife machte die Entdeckung in dem Brunnen vor dem Roten Rathaus in Mitte am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr. Mit weißer Sprühkreide war zudem auf dem Gehweg davor der Schriftzug „Manuel F. 28.06.2013“ aufgebracht.

Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Im Internet bekannten sich derweil „Menschenrechtsaktivist:innen“ zu der Aktion. Man habe damit „anlässlich des Todestages symbolisch den Opfern von Polizeigewalt“ gedenken wollen, schrieben sie.

Ein tödlicher Schuss aus einer Dienstwaffe am 28. Juni 2013 hatte bundesweit für Schlagzeilen und Diskussionen über die Verhältnismäßigkeit der Polizeiaktion gesorgt. An dem Tag war ein psychisch kranker 31-jähriger Mann nackt in den Neptunbrunnen gestiegen und hatte sich mit einem Brotmesser selbst verletzt. Manuel F. aus Weißensee litt an Schizophrenie, offenbar ausgelöst durch Drogen. Er hatte exzessiv Cannabis geraucht. Als ein Polizeibeamter ebenfalls ins Wasser stieg und mehrmals „Messer weg!“ rief, ging Manuel F. auf den Polizisten zu. Darauf schoss dieser dem 31-Jährigen in die Brust. Der Mann starb noch am Ort.

Anschließend setzte eine Diskussion ein, ob der Schusswaffengebrauch gerechtfertigt gewesen sei. Nach zwei Monaten stellte die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Polizisten ein. Der Beamte habe aus Notwehr geschossen, begründete sie.

Eigentlich wollten die Unbekannten das Wasser bereits am 28. Juni, dem Todestag des Mannes einfärben. Doch in der vergangenen Woche sei der Neptunbrunnen noch mit Bauzäunen umgeben und somit unzugänglich gewesen, so begründen sie es in einem Text, der online erschien.