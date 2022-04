Berlin - Lyudmila Schupridiko wird praktisch überrannt von Anfragen. Noch keine drei Wochen sind seit ihrer Ankunft in Berlin vergangen, doch schon hat sie eine neue Rolle für sich gefunden. An diesem Sonntag vertritt sie HellMa, eine Marzahner Begegnungsstätte für Frauen, bei der Veranstaltung „Leuchtturm Ukraine“ in der Markthalle Neun. Der Tag wird von den Veranstaltern als Begegnungstag für Geflüchtete und ihre Helfer bezeichnet – und so steht Schupridiko hinter einem Infostand, mit einer kleinen ukrainischen Fahne in ihrer Tasche, und versucht in ihrer Rolle als ehrenamtliche Helferin andere Geflüchtete so gut wie möglich zu beraten und zu unterstützen.

„Viele wollen wissen, wie sie sich registrieren können, sie wollen Deutsch lernen, sie wollen sich einfach mit anderen austauschen“, so Schupridiko. HellMa ist jetzt zu einem Unterstützungspunkt für alle Geflüchtete geworden, bietet Sprachkurse und psychologische Beratung an. Lyudmila Schupridiko kann nur wenig Deutsch. Sie hat viel im Kopf, macht sich Sorgen um ihren Mann, der in der Ukraine bleiben musste. Aber sie fühlt sich trotzdem motiviert, zu helfen, nachdem sie bei einer Marzahner Familie untergekommen war, die sie aufnahm und bei allen bürokratischen Angelegenheiten unterstützt hat. „So kann ich mich wohler fühlen, wenn ich anderen helfen kann“, sagt sie. „Es gibt hier noch so viele Menschen, die Fragen haben.“

Elizabeth Rushton Vor drei Wochen war Lyudmila Schupridiko auf der Flucht aus Kiew. Heute will sie anderen Geflüchteten in Marzahn Unterstützung bieten.

Für die Kinder gibt es eine Spielecke mit Gesichtsmalerei

Das Ziel von Leuchtturm Ukraine war, dass Geflüchtete eine Möglichkeit bekommen, solche Fragen zu stellen und neue Kontakte in Berlin zu knüpfen, so Anton Dorokh. Als Mitgründer der ukrainischen Jugendorganisation Vitsche hat er als Teil der Berliner Allianz Ukrainischer Organisationen den Tag mit organisiert. „Das ist eine politische Veranstaltung, die auch ein Treffpunkt sein sollte für alle Menschen, die jetzt helfen wollen“, sagt er. Wie auch bei Lyudmila Schupridiko hat der Tag und die Vorbereitungen für etwas Ablenkung gesorgt: Das ganze Programm sei in nur zehn Tagen organisiert worden, alles finde pro bono statt.

Dorokh schätzt, dass etwa 8.000 Besucher an der Veranstaltung teilgenommen haben. Rund 30 Hilfsorganisationen und NGOs sind vertreten – sie bieten Informationen zu allen möglichen Themen: von Community-Projekten und Apps, die den neu angekommenen Geflüchteten bei der Suche nach neuen Freunden und Bekannten in Berlin helfen sollen, bis hin zu rechtlicher Beratung oder spezieller Unterstützung für People of Colour. Einige dieser Initiativen sind erst innerhalb der letzten sechs Wochen seit der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar gegründet worden. Für die Kinder gibt es eine Spielecke mit Gesichtsmalerei, Ballons und blau-gelb gefärbter Zuckerwatte.

Einen pro-russischen Autokorso darf es in Berlin nicht wieder geben

Neben den vielen Infoständen gibt es auch eine Bühne. Dort wird über Themen wie die Rolle der Kunst im Krieg und die Integration ukrainischer Geflüchteter gesprochen. Auch bekannte Gesichter aus der Politik melden sich zu Wort; die Teilnehmer stellen konkrete Fragen über den Berliner Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

In einem Bühnengespräch mit der Organisatorin Oleksandra Bienert wird die Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) gefragt, ob sie und andere Personen des Landes Berlin bei einer Veranstaltung der Allianz Ukrainischer Organisationen am Tag der Befreiung am 9. Mai anwesend sein könnten. Direkt antworten konnte Jarasch nicht. Dem Senat sei aber bewusst, dass der 9. Mai ein „sensibler Tag“ für die Stadt werden wird. Es gebe eine „Gefahr“ von weiteren Kundgebungen wie dem umstrittenen pro-russischen Autokorso vom letzten Wochenende. Der Senat werde alles dafür tun, um eine Wiederholung in Berlin zu verhindern, so Jarasch.

dpa Bettina Jarasch im Gespräch mit der Leuchtturm-Organisatorin Oleksandra Bienert.

Weitere Verunsicherung für geflüchteten People of Colour

Am längsten sind die Warteschlangen jedoch an den Ständen, die den Menschen helfen sollen, ihr Leben zu organisieren. Hier gibt es Raum für Kritik an dem Berliner Umgang mit den Auswirkungen des nur 1000 Kilometer entfernten Krieges. Auf dem Gang, auf dem die Stände der Arbeitsvermittlungsinitiativen für Flüchtlinge aufgebaut sind, kann man sich kaum bewegen – so viele Interessierte sind gekommen. Auch die Stände zu Bildungsthemem sind voll besetzt.

Markus Kreßler ist Mitgründer der Bildungsplattform Kiron, die Geflüchteten hilft, an deutschen Hochschulen aufgenommen zu werden. Er und seine Kollegen von anderen Bildungsorganisationen hätten heute viele Anfragen bekommen, sagt er. Viele Geflüchtete wollten wissen, wie sie ihre Bildungskredite aus ihren Kursen in der Ukraine an einer Berliner Hochschule übertragen können. Viele studierende Mütter wollten wissen, wie sie einen Kitaplatz für ihr Kind beantragen können.

Noch größer sei aber die Verunsicherung unter Studierenden aus Afrika und Asien, die bis vor sechs Wochen an ukrainischen Hochschulen studiert haben. Jetzt wissen sie nicht, ob sie die gleichen Programme nutzen können, die für ihre Klassenkameraden mit ukrainischer Staatsbürgerschaft gedacht sind. „Wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft von Stipendienprogrammen für Geflüchtete ausgeschlossen werden, dann können wir das nur Diskriminierung nennen“, so Kreßler. „Bildungsperspektiven sind wichtig für alle, genau das ist unsere Aufforderung an die Politik.“

Elizabeth Rushton Müde, aber noch bereit zu helfen: Freiwillige der Organisation „Berlin Arrival Support“.

Eine Herausforderung sei es, freiwillige Helfer zu finden

In der Kommunikation läuft vieles noch grundsätzlich falsch, so Inna. Sie ist Koordinatorin für Geflüchtetenhilfe bei der Organisation „Berlin Arrival Support“ und sitzt im täglichen Krisenstab am Hauptbahnhof mit Vertretern des Senats, Polizei und Deutscher Bahn. „Nach außen wird kommuniziert, alles läuft gut“, sagt sie. „Wir sind aber für einen erneuten Ansturm einfach nicht vorbereitet.“ Sie rechnet damit, dieser wird bald nach Deutschland aus der Ukraine kommen, nachdem Gebiete wie die Region Kiew nicht mehr in russischer Hand seien. Sie wünsche sich eine Kultur, in der Fehler und Herausforderungen eingestanden würden. Und auch, dass Berliner Spitzenpolitiker bei einer Nachtschicht im Hauptbahnhof mitmachen sollten, ohne dass Kameras dabei sind oder ein Pressetermin angekündigt würde. „Dann würde man sehen, mit was für einem bröckelnden Kartenhaus wir hier zu tun haben“, so Inna.

Eine noch größere Herausforderung sei es, so ihre Kollegin Tara Brenninkmeyer, ausreichend Hilfskräfte an Ankunftspunkte wie dem Hauptbahnhof bereitzustellen. Die Krise in der Ukraine sei jetzt an einem Punkt, an dem Leute sich an die Bilder Tausender ankommender Geflüchteter am Hauptbahnhof gewöhnt hätten. Der Enthusiasmus, zu helfen, schwindet. „Wir sind die ersten Leute, die die Geflüchteten begrüßen, wenn sie aus der Bahn steigen“, sagt sie. „Jetzt werden die Leute müde, es geht nicht mehr weiter.“

Brenninkmeyer konnte an diesem Begegnungstag mit vielen Interessierten sprechen, die ihre Zeit oder Sprachkenntnisse jetzt bald am Hauptbahnhof zur Verfügung stellen wollen. Aus diesen Begegnungen, so hoffen sowohl sie als auch die Organisatoren, werden sowohl die ukrainischen Geflüchteten als auch die Berlinerinnen und Berliner neue Kraft schöpfen für das, was noch zu tun ist – in einem Krieg, dessen Ende nicht in Sicht ist.

Die Allianz Ukrainischer Organisationen informiert über Hilfe für Geflüchtete sowie Demonstrationen und kulturelle Veranstaltungen zur Unterstützung der Ukraine.

Weitere Information für Berlinerinnen und Berliner, die als Ehrenamtliche ankommende Geflüchtete unterstützen möchten, ist bei Berlin Arrival Support verfügbar.

Wer eine private Unterkunft für Geflüchtete anbieten möchte, kann sich bei Unterkunft Ukraine registrieren.

Das Refugee Law Clinic Berlin bietet kostenlose und unabhängige rechtliche Beratung für Geflüchtete und Migranten in Berlin. Andere Standorte des RLC befinden sich in ganz Deutschland.

Frauentreff HellMa in Marzahn bietet Beratung für Geflüchtete mit Blick auf Anmeldung und Registrierung in Berlin sowie Corona-Impftermine, Sprachtreffen und psychologische Unterstützung. Lokale Unterstützung ist unter anderem bei Moabit hilft e.V. und Schöneberg hilft e.V. zu finden.

Das Berliner Tubman Network bietet Unterstützung für People of Colour, die aus der Ukraine geflüchtet sind.

Viele Initiativen bieten ukrainischen Geflüchteten die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen und neue Freundschaften in Berlin zu knüpfen. Unter anderem sind zu empfehlen: Über den Tellerrand, Give Something Back to Berlin, Start With A Friend und Café Ukraine der Berliner Stadtmission.