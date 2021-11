Berlin - Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wonach die bislang übliche Vorkaufsrechtspraxis in Milieuschutzgebieten unzulässig ist, hat eine Debatte über die politischen Konsequenzen ausgelöst. Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) bezeichnete die Entscheidung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter als „Katastrophe“ – nicht nur für die Mieter in Berlin, sondern bundesweit. „Ein Instrument zur Sicherung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung ist damit so gut wie tot“, schrieb Scheel. Der Bundestag müsse zügig eingreifen. Sein Haus werde eine Bundesratsinitiative starten, kündigte der Senator an.

Aus der Wirtschaft kommen dagegen Warnungen vor einer Verschärfung der Gesetze. „Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sollte sich die Berliner Landespolitik langsam fragen, ob sie sich weiterhin mit rechtlich gescheiterten Markteingriffen einen Namen machen will“, erklärte der Präsident der Berliner Industrie- und Handelskammer, Daniel-Jan Girl. Seriöse Politik sehe anders aus. „Berlin braucht im neuen Senat Lösungen, die fachlich, politisch und rechtlich fundiert sind“, so Girl. „Wenn die Probleme weiter vor allem ideologisch getrieben angegangen werden, verspielt die Politik Berlins Standortimage und Anziehungskraft“, so der IHK-Chef. Die Wirtschaft stehe „als Partner bereit, die Probleme zu lösen“.

Fall aus dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am Dienstag entschieden, dass das Vorkaufsrecht nicht auf Basis der Annahme ausgeübt werden dürfe, dass der andere Käufer die Mieter in der Zukunft aus dem Gebiet verdrängen könnte (Az.: BVerwG 4 C 1.20). Genau das ist aber bislang die zentrale Argumentation, wenn Bezirke in Berlin das Vorkaufsrecht zugunsten eines gemeinwohlorientierten Dritten ausübten.

Im nun entschiedenen Fall ging es um ein Mehrfamilienhaus mit 20 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, für das der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg das Vorkaufsrecht zugunsten einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft ausgeübt hatte. Die Vorinstanzen hatten die Ausübung des Vorkaufsrechts noch als zulässig durchgehen lassen. Das Oberverwaltungsgericht führte aus, dass das Wohl der Allgemeinheit die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtfertige.

Das Bundesverwaltungsgericht sah dies aber anders. Es stellte fest, dass die Ausübung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen sei, wenn das Grundstück entsprechend den Zielen oder Zwecken der städtebaulichen Maßnahmen bebaut ist und genutzt wird und eine auf ihm errichtete bauliche Anlage keine Missstände oder Mängel aufweist. Vereinfacht gesagt reicht es also aus, wenn ein Wohnhaus zu Wohnzwecken genutzt wird und baulich nicht heruntergewirtschaftet ist.

Problem nicht auf Berlin beschränkt

Der Deutsche Mieterbund (DMB) fordert Konsequenzen. „Wieder einmal wird deutlich, wie wichtig wasserdichte Gesetze auf Bundesebene sind“, sagt DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. „So ehrenhaft die Bemühungen einiger Bundesländer auch sind, nimmersatten Immobilienspekulanten entschieden entgegenzutreten – es hilft alles nichts, wenn das einschlägige Bundesgesetz dies nicht hergibt.“ Das Problem sei nicht auf Berlin beschränkt, sondern betreffe ganz Deutschland. Alle Gemeinden könnten in Milieuschutzgebieten Vorkaufsrechte nutzen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bedeute aber, dass die Gemeinde dies nur dann geltend machen dürfe, „wenn es sich um eine zweckentfremdete Schrottimmobilie handelt“, so Siebenkotten.

Wohnten hingegen Mieter im betreffenden Haus und sei das Haus nicht abrissreif, habe die Gemeinde grundsätzlich keine Möglichkeit, den Kauf durch Dritte abzuwenden. Und das gelte selbst für den Fall, dass allen Beteiligten klar sei, dass der Verkauf die Verdrängung der Bewohner und die maximale Gewinnabschöpfung durch den Investor zur Folge habe. „Der Bundesgesetzgeber ist jetzt dringend gefragt. Das Baugesetzbuch muss erneut und schnell reformiert werden“, fordert Siebenkotten.