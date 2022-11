Nach zwei Monaten Proteste im Iran: Wer in Berlin zeigt sich noch solidarisch?

Wer die Kreuzung Podbielskiallee und Drygalskistraße neben der iranischen Botschaft überquert, ahnt nicht, dass hier noch vor wenigen Wochen ein gewalttätiger Anschlag stattfand. Die Gegend ist ruhig, die Straßen sind von Villen gesäumt, in denen auch viele andere Botschaften untergebracht sind. Doch am 13. November stürmte ein bewaffneter Mann hierher und bedrohte die Demonstranten, die in Zelten vor der Botschaft eine Mahnwache abhielten, mit einem Messer. Die Polizei nahm den Mann fest – und sucht nach einem möglichen Zusammenhang mit einem ähnlichen Angriff am gleichen Ort am 30. Oktober.