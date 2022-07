An manchen Tagen lässt sich an der Kleiderwahl einiger Leute ablesen, dass am Abend wohl ein Konzert von Band X oder Y steigen muss. Die Dichte an Fan-Shirts, mit denen sich das spätere Publikum identifiziert, ist schon Stunden zuvor an Sehenswürdigkeiten und in den Bahnen recht hoch, denn absolvieren Künstlerinnen und Künstler einen ihrer wenigen Deutschland-Auftritte in Berlin, ist die Stadt für viele Fans aus anderen Ecken des Landes ein willkommenes Reiseziel.