Nachbarschaftsstreit am Wannsee: Warum ein Segelverein gegen einen Neubau kämpft

Wer sich am Wannsee aufhält, dem fällt eines schnell auf: Das Ufer ist überwiegend grün. Nur ab und zu schaut ein Türmchen zwischen den Bäumen hervor, die meisten Gebäude treten hinter die Bepflanzung zurück. Aus der Sicht des örtlichen Segelvereins Potsdamer Yachtclub ist diese Idylle jedoch in Gefahr – durch einen Neubau, der auf dem Nachbargrundstück in der Königstraße 3b/4 in der Nähe des S-Bahnhofs Wannsee entstehen soll.