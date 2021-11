Berlin/Brandenburg - Ich wollte nur noch meinen Badeanzug aus dem Bungalow in Brandenburg holen für den Kurzurlaub am Mittelmeer. Aber schon auf dem Weg dahin dachte ich, dass es wahrscheinlich zu kalt zum Baden ist. Und schlecht fühlte ich mich auch, weil ich gegen meine guten Vorsätze verstoßen würde, nicht mehr so viel um die Welt zu fliegen.

Es war der Tag des Sturms, ein paar Äste waren abgefallen und ein Brett an der Fassade. Am schlimmsten aber sah es im Haus aus: Wespen, hundert mindestens, die meisten tot, manche taumelten vor der Terrassentür herum, Richtung Licht. Sie taten mir leid.

Ich habe, das muss man wissen, eine besondere Beziehung zu den Wespen, seit ich im August ihr Nest entdeckt hatte, neben den Stufen zur Eingangstür. Erst hatte ich Angst, sie könnten nerven und stechen, aber sie taten uns nichts, waren einfach da. Flogen rein und raus, zogen sich bei Sonnenuntergang zum Schlafen zurück, etwa zu dem Zeitpunkt, wenn unser Kater in der Dunkelheit verschwand. Sie bestätigten die romantischen Vorstellungen einer Städterin über das Leben in der Natur und beruhigten mein Gewissen. Die Welt ging unter, ich aber lebte Wand an Wand mit einem Wespenschwarm. In Frieden.

Sprengsätze gegen Maulwürfe

Nicht alle teilten meine Leidenschaft für die Brandenburger Tierwelt. Als ich Bekannten aus dem Nachbardorf stolz von meinen Wespen erzählte, berichteten sie mir von Sprengsätzen, mit denen sie ihre Maulwürfe auf Abstand hielten. Als meine Mutter zu Besuch kam, rief sie: Ihr habt ein Wespennest am Haus! Ich erklärte, Wespen stünden unter Naturschutz, und unsere seien ganz friedlich. Wie Haustiere.

Sie verbrachten den Spätsommer und den Herbstanfang bei uns, waren auch noch Ende Oktober da, und als der Sturm kam, müssen sie vor dem Wind ins Haus geflohen sein, fanden aber nicht mehr heraus. Zum Glück war ich da, die Wespenretterin in der Not. Ich schob sie auf die Müllschippe, trug sie ins Freie, freute mich, wenn sie es schafften wegzufliegen. Aber es stürmte immer noch, die Wespen kamen zurück, immer wieder. Eine Weile spielten wir Hase und Igel. Und dann, nun ja, verlor ich die Geduld, vergaß die Vorsätze – und holte die Fliegenklatsche.

Es war ein bitterer Kampf, und das halbe Dorf war daran beteiligt. Frau W., die mich ihr Telefon benutzen ließ, als mir im Eifer des Gefechts die Haustür zufiel (von außen). Der Bürgermeister, der mit seinem Werkzeugkoffer vorbeikam (umsonst). Der Schlüsseldienst, der das Schloss austauschte (mitten in der Wespeneinflugschneise). Meine fünfjährige Nachbarstochter, die mir beim Warten Gesellschaft leistete und dabei gestochen wurde (genau wie ich). Der Vater der Nachbarstochter, der das Insektenspray nahm (dann doch).

Am nächsten Tag flog ich in den Urlaub und wollte alles vergessen – die Wespen und auch mein schlechtes Gewissen. Das war nicht leicht. Der Stich war dick und brannte. Und am Nachmittag erreichte mich eine Nachricht meiner Nachbarn. Sie schickten Fotos, die sie gerade durchs Fenster unseres Hauses gemacht hatten: Unsere Möbel waren zu sehen, unser Fußboden und: meine Wespen, mehr denn je. Sie hatten es geschafft.

„Es tut uns leid“, schrieben die Nachbarn, „aber euer Haus ist jetzt ein Wespennest.“ Ich legte das Handy weg, steckte meine Hand in den Pool des Hotels. Das Wasser war zu kalt zum Baden, aber um den Stich zu kühlen genau richtig.