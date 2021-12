Der Weg zum Urgrund Berlins führt durch Schlamm und Pfützen in die Gruben, die das Archäologenteam vom Landesdenkmalamt auf dem Molkenmarkt ausgehoben hat. Etwa zweieinhalb bis drei Meter unter der heutigen Geländeoberkante steht Projektleiter Michael Malliaris auf dem Laufhorizont des 13. Jahrhunderts, also direkt auf dem hellen Sand, den die Eiszeitgletscher hier abgelegt haben.

Gerade hat der neue Koalitionsvertrag bestätigt, dass die Großgrabung am Molkenmarkt zu Ende geführt werden kann; darin heißt es: „Die Erforschung und partielle Sicherung der historischen Zeugnisse im Boden ist Teil der modernen Stadtentwicklung.“ Der Archäologe ist froh darüber, denn „wir haben es hier mit einer historischen Quelle ersten Ranges zu tun“.

Die Generation der Berlin-Gründer hat auf den Sand ihre ersten schlichten Holzhäuser gesetzt. Ihre Nachfolger errichteten 800 Jahre lang neue Gebäude, rissen ab, bauten wieder – Schicht um Schicht. Den Archäologen umgeben die vielfältigen Spuren des ältesten Platzes von Berlin, einst Alter Markt genannt. Es war ein dicht bebautes Quartier, bis die Stadtumbauten der 1930er- und 1960er-Jahre diesen Altstadtbereich zur Verkehrswüste machten.

CC BY-SA 4.0/Piero Caracciolo Aus der anderen Blickrichtung: Molkenmarkt und Mühlendamm im Jahr 1688, unten die Petrikirche, links oben die Nikolaikirche. In der rechten Spitze des dreieckigen Molkenmarktes liegt als Eckhaus die Apotheke mit der Hausnummer 4.

Bevor das neue Viertel entsteht, eröffnet die seit 2019 laufende Grabung die Chance, einmal durch alle Zeitschichten zu dringen und die mittelalterliche Stadt kennenzulernen. Michael Malliaris weist auf die unterschiedlichen Bereiche hin, die sich auf dem insgesamt 26.000 Quadratmeter großen künftigen Bauplatz befanden: Unmittelbar am Molkenmarkt lebten reiche Händler, dort standen eine der ersten Apotheken Berlins und das Palais der Familie Blankenfelde, die zu den Stadtgründern gehört haben dürfte. Das Franziskanerkloster lag hier, am anderen Ende des Areals die erste Stadtmauer.

Größtenteils bürgerliche Häuser prägten das Quartier. Die Entdeckung von Kostbarkeiten erwarten die Archäologen nicht, aber eines steht schon fest: Am Ende wird eine riesige Datenbasis vorliegen. Ergänzt werden die archäologischen Befunde durch schriftliche Überlieferungen: „Wir wollen alles herausfinden, was wir zu den Personen, den Besitzern, den Häusern erfahren können“, sagt Malliaris. Die Altstadtexperten Benedikt Goebel und Lutz Mauersberger wurden für diese Arbeit unter Vertrag genommen. Das Fernziel: eine große Publikation.

Wie alt ist Berlin wirklich?

Bis 2025 laufen die Grabungen, die Straßenbauer sitzen den Archäologen im Nacken. Schon jetzt werden Leitungen für das neue Quartier gelegt. Und vergangene Woche entschied eine Jury über die städtebaulichen Entwürfe. Die Sieger-Ideen entsprechen dem im frischen Vertrag der neuen rot-grün-roten Stadtregierung Formulierten: „Die Koalition wird das Quartier Molkenmarkt/Klosterviertel in einem ,Berliner Band der Kultur‘ entwickeln. Für den Molkenmarkt streben wir eine kleinteilige Bebauung mit vielfältiger Nutzung und sehr guter Architektur an.“

Was wurde bisher gefunden? Etwa 11.000 Quadratmeter sind durchsucht. Das älteste bisher gefundene Zeugnis aus der Anfangszeit Berlins ist ein um das Jahr 1270 angelegter Brunnen. Die Grabungen auf der anderen Spreeseite, im Kern der Schwesterstadt Cölln, förderten allerdings schon Belege für die Existenz von Bauten am Petriplatz aus der Zeit um 1220 zutage. Sie sind also um zwei Generationen älter. An anderen Stellen, etwa in der Breiten Straße, gefundene Hölzer, zum Beispiel von Brunnen, konnten auf die Zeit um 1180 datiert werden. Am Schloßplatz fanden sich Belege aus der Zeit um 1200 – alles auf der Cöllner Seite.

Gerd Engelsmann Michael Malliaris, Leiter der archäologischen Großgrabung am Molkenmarkt, steht auf dem Bodenniveau des 13. Jahrhunderts. Zu sehen ist die Situation eines mittelalterlichen Hinterhofs mit vielen Gruben, häufig für Abfall, oder Pfostenlöchern für Brunnen.

Aber noch besteht die Chance, durch einen Fund in der großen Restfläche um den Molkenmarkt, also auf der Berliner Seite, die Gründungszeit der Stadt noch ein wenig weiter zurückdatieren zu können. „Wir rechnen damit, dass noch was kommt“, sagt Michael Malliaris. Vielleicht entlang der Jüdenstraße, auf dem Areal, über das jetzt die Grunerstraße verläuft. Sobald diese ihren verschwenkten neuen Weg entlang der Rückseite des Rathauses nimmt, wird man sehen, was unter dem Asphalt liegt.

Aus den Hinterlassenschaften der Alltagskultur – banalen Dingen – wird sich rekonstruieren lassen, wer hier wann unter welchen Umständen gewohnt hat und was diese Menschen getan haben. Entdeckt wurden Gruben, zum Beispiel für Abfall, Pfostenlöcher für Häuser oder Brunnen, Keller, Mauern, Reste hölzerner Fußböden oder solcher, deren Ziegel noch in Reih und Glied liegen.

Immer wieder fanden sich 30 bis 50 Zentimeter dicke Schichten roter, lockerer Erde. Sie zeigen an, wo ein mittelalterliches Fachwerkhaus abgebrannt ist. In den Brocken, Hüttenlehm genannt, erkennt man feine Röhren oder Abdrücke: „Das sind Spuren des Strohs, das die Bauleute des Mittelalters in den Lehm mischten, um das Füllmaterial für die Fachwerkfüllung stabiler zu machen“, erläutert Michael Malliaris. Die Bauqualität von damals nennt er „nicht sehr haltbar“, nach 20 bis 30 Jahren seien die Bauten nicht mehr zu betreiben gewesen und Neues musste gebaut werden.

Alter Keller Gerd Engelsmann Fotos aus Alt-Berlin gesucht Wer besitzt Fotos aus dem alten Berlin? Stecken in Ihrem privaten Fotoalbum Aufnahmen von Quartieren, Wohnungen oder Straßenszenen aus dem Untersuchungsgebiet am Molkenmarkt?



Das Landesdenkmalamt Berlin bittet darum, diese Bilder zur Erfassung bereitzustellen. Bitte wenden Sie sich an: Michael.Malliaris@lda.berlin.de

In einer dieser Brandrestschichten hat ein Mitarbeiter gerade einen Spinnwirtel gefunden, ein kleines Schwunggewicht, das den Faden beim Spinnen mit der Handspindel in gleichmäßige Rotation versetzt. Damit wurden vor der Verbreitung des Spinnrades im 13. Jahrhundert Fasern zu Garn versponnen.

Vor dem als Alte Münze bekannten Palais Schwerin – neben der Nikolaikirche das einzige von der alten Bausubstanz erhaltene Gebäude am Platz – befand sich über Jahrhunderte der eigentliche Alte Markt. Stiche zeigen ihn als gemütlichen Handelsplatz. Genau dort entdeckte das Archäologen-Team eine aus kleinen Feldsteinen gelegte Kochstelle. Die Spur einer umlaufenden Mauer spricht dafür, dass es sich um den Rest eines Backofens handeln könnte. Womöglich gab es hier im 17./18. Jahrhundert einen Stand, der frische Ware, vielleicht Brot, direkt aus dem Ofen verkaufte.

Wo Porzellanerfinder Böttger lernte

Wenige Meter entfernt, gegenüber dem Sitz der Berliner Wasserbetriebe, befand sich eines der interessantesten Gebäude des Areals: Am Molkenmarkt 4, in der spitzen Ecke des Marktes, also Stralauer Straße, Ecke Molkenmarkt, lag die Zorn’sche Apotheke. Sie bestand von 1556 bis 1834. Johann Friedrich Böttger, der Mann, der später im Dienste des sächsischen Königs Gold machen sollte und das europäische Porzellan erfand, kam als 14-jähriger Knabe im Jahr 1696 aus Magdeburg nach Berlin. In Apotheker Friedrich Zorn fand er einen Lehrmeister.

Hat er Spuren hinterlassen? Nein, nichts, was pharmazeutische oder alchimistische Aktivitäten belegen könnte, sagt Malliaris. Er hofft, im Bereich der Hinterhöfe noch Hinweise auf die Apotheke und den Lehrling Böttger zu finden, „vielleicht wurde dort etwas Alchimistisches entsorgt“, sagt der Archäologe und freut sich über das schöne Mauerwerk aus der Zeit um das 17. Jahrhundert, das zum Apothekengebäude gehört.

Neben den für die Grabungsmitarbeiter aufgestellten Containern liegt eine Sammlung von kleinen Fundstücken, typische Hinterlassenschaften eines bürgerlichen Viertels – von der mittelalterlichen Tonscherbe über die Kachelreste eines Renaissance-Ofens bis zu Teilen von Gasbeleuchtungsanlagen, einem zerbeulten Wasserkochkessel, einer seltsam verformten Vase. Enorme Hitze während eines Brandes, wahrscheinlich nach einem Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg, hat das Glas deformiert. Etwa eine Tonne Bomben, Splitter, Granaten gehören zu den für die Archäologen unangenehmen Funden.

Wie Tiere lebten und was Menschen aßen

Harmlos dagegen nimmt sich ein Hufeisen aus – es erinnert an die Generationen von Pferden, die für die Menschen arbeiteten und oft in den Höfen ihre Ställe hatten. Bis ins 19. Jahrhundert liefen auch Kühe zwischen den Häusern umher. Michael Malliaris berichtet von „sehr, sehr vielen Tierresten“, die sich vor allem in mittelalterlichen Gruben finden. In Kooperation mit dem Deutschen Archäologischen Institut sollen die Knochen untersucht werden. Man erhofft sich Erkenntnisse über die Umweltbedingungen, unter denen Tiere leben können, und über die Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Auch ein Haufen aus einem Keller am Großen Jüdenhof geborgener Weinflaschen berichtet vom Alltag der alten Berliner.

Der Große Jüdenhof entstand im 18. Jahrhundert im Hinterhofbereich der Jüdenstraße. Die barocke Wohnanlage bildete einen behaglichen Platz. Mit dem Neubau soll der Jüdenhof in moderner Form wieder entstehen – mittendrin die 1938 gepflanzte Robinie, die auf alten Fotos zu sehen ist. Sie ist der einzige erhaltene alte Bezugspunkt. Vor Jahrzehnten bis auf den Stumpf abgehackt, trieb sie wacker wieder aus. Auch die alte Baumscheibe ist erhalten und soll zusammen mit dem unterm Asphalt liegenden Pflaster als begehbares archäologisches Freiluftfenster gestaltet werden, ohne dass eine Glasscheibe über den Steinen Distanz aufbaut.

Die meisten alten Fundamente werden mit Bau des neuen Quartiers unwiederbringlich verschwinden – bis auf die archäologischen Fenster. Dass es welche geben wird, verspricht der Koalitionsvertrag. Wie viele es sein werden, wagt Michael Malliaris nicht vorherzusagen. Eines am Ort des Elektrizitätswerkes an der Rathaus-Rückseite scheint ihm ein „schwerer Favorit“ zu sein; einen Namen gibt es schon: „Elektropolis“. Sicherlich wird die Robinie dazugehören, vielleicht ein schöner mittelalterlicher Keller.

Vergangenheit ausstellen

Aber auch andere Formen schweben ihm vor – in neue Fassaden integrierte Vitrinen mit Fundstücken zum Beispiel. Attraktiv klingt das Vorhaben, ein 800-Jahre-Erdschichtenprofil mit Acryl zu fixieren und die so entstandene, etwa drei mal drei Meter große Platte an eine Neubauwand zu hängen: helle und dunkle Sandschichten, Kulturschichten, Laufhorizonte mittelalterlicher Höfe. Auch ein Abwassergraben, der durch das gesamte Quartier lief, hinterließ sichtbare Spuren.

Und dann sind da noch ein paar Dutzend Findlinge, mit denen ein Keller verfüllt war. Vielleicht begegnen wir den mächtige Natursteinen in ein paar Jahren im Molkenmarkt-Quartier als Einfassungen für Grünanlagen, als Sitzplätze. Oder Kinder klettern über diese ewig haltbaren archäologischen Funde.

Besichtigung des Grabungsortes jeden Freitag, 14 Uhr, Treffpunkt Jüdenstraße/Ecke Parochialstraße. Anmeldung über Michael.Malliaris@lda.berlin.de.