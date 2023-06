Nachruf: Johanna Ruf, die letzte Augenzeugin vom Führerbunker, ist gestorben

Als 15-jähriges BDM-Mädel erlebte sie das Ende des „Reiches“ in Hitlers Nähe. Ihr Buch ist ein Dokument darüber, wie junge Menschen in einer Diktatur aufwachsen.

Johanna Ruf, die letzte Augenzeugin aus dem Führerbunker, ist am 21. Juni 2023, einen Tag vor ihrem 95. Geburtstag, friedlich in Berlin gestorben. Das erfuhr die Berliner Zeitung vom Herausgeber ihres Erinnerungsbuches.

Als 15 Jahre altes Mädchen hatte Johanna Ruf die letzten Tage des NS-Reiches im Bunker nahe der Neuen Reichskanzlei erlebt. Ab dem 27. April 1945 war sie zusammen mit 30 anderen „Mädels“ vom Bund Deutscher Mädchen (BDM) als Helferin vor allem bei der Betreuung Verwundeter eingesetzt. Sie gehörte zu den letzten, die die Kinder von Joseph und Magda Goebbels sahen, bevor diese von ihren Eltern beim Heranrücken der Roten Armee vergiftet wurden. Und sie hörte von einem Arzt, dass Adolf Hitler tot sei.

Ihre Beobachtungen und Gedanken während der Tage im „Verteidigungsbereich Zitadelle“, wie das Regierungsareal genannt wurde, hatte sie auf Zetteln notiert. Mithilfe von Wieland Giebel, dem Macher des Museums Berlin Story Bunker und Gründer sowie Leiter des Berlin Story Verlages, erschienen ihre Erinnerungen 2017 unter dem Titel „Eine Backpfeife für den kleinen Goebbels – Berlin 1945 im Tagebuch einer 15-Jährigen. Die letzten und die ersten Tage“.

Johanna Ruf im Mai 2023 in ihrem Berliner Altersheim Maritta Tkalec

Giebel erinnert sich an seine anfangs ambivalenten Gefühle als Herausgeber und an die Argumente, warum das Buch wichtig wäre: „Einerseits will ich weder Nazipropaganda noch Voyeurismus fördern“, sagt er, andererseits komme es darauf an, die Situation damals so darzustellen, wie sie war. Er hatte Johanna Ruf 2016 kennengelernt: „Bei einem Besuch bei ihr im Altersheim kramte sie ihr Tagebuch von damals heraus. Die Bedeutung war mir sofort klar. Wir brachten den Text zusammen in Form. Durch weitere Gespräche erkundete ich die Rahmengeschichte über ihre Familie und was danach in ihrem Leben geschah.“

Das Buch versteht er als „Dokument darüber, wie junge Menschen in einer Diktatur aufwachsen, sich engagieren, aber auch darüber, dass es unter ,den Russen‘ damals sehr anständige Offiziere gab, die die jungen Mädchen schützen.“ Schließlich seien ihre Aussagen ein wichtiger Beitrag gegen die unsäglichen Verschwörungstheorien, Hitler habe vielleicht doch überlebt. Ein Arzt hatte den jungen Frauen erzählt, dass Hitler tot sei, und Soldaten hatten von den verbrannten Leichen berichtet.

Nie Verantwortung auf andere geschoben

Wieland Giebel sagt: „Solange ich sie kenne, hat sie sich klar und deutlich gegen den Nationalsozialismus positioniert und nie die Verantwortung auf andere geschoben, also nie gesagt, sie sei von Hitler verführt oder in die Irre geleitet worden.“



Nur wenige Wochen vor ihrem Tod sprach Johanna Giebel mit der Berliner Zeitung über ihre Erinnerungen. Der am 8. Mai 2023 publizierte Text ist online nachzulesen.



Johanna Ruf, die letzte Augenzeugin vom Führerbunker, starb in ihrem Berliner Altersheim. Sie hat der Nachwelt wichtige Informationen über eine unheimliche Zeit hinterlassen.