Unter den Sternen in den Norden – und als Abendessen Köttbullar (Fleischbällchen) mit Kartoffelbrei aus der Mikrowelle. Wer klimafreundlich von Berlin nach Dänemark und Schweden reisen möchte, wird auch künftig unter zwei Nachtzügen wählen können. Wegen des großen Erfolgs wird der Euronight der schwedischen Staatsbahn SJ weiterhin über Hamburg hinaus bis Berlin fahren. Nach dem Ende der Testphase werde diese Verbindung als dauerhaftes Angebot weitergeführt, so die SJ. Auch der saisonale Nachtzug von Snälltåget bleibt im Programm, wie der private Zugbetreiber bestätigte.

Jahrelang gab es keine durchgehende Bahnverbindung von Deutschland nach Schweden. Auch die Züge von Berlin nach Kopenhagen wurden eingestellt. Doch dann kehrte die Bahn ins Blickfeld der internationalen Reisenden zurück – vor allem in Skandinavien, wo Flugscham nicht nur ein Öko-Schlagwort ist. Inzwischen sind auf der Route in den Norden sogar zwei Unternehmen aktiv: Statens Järnvägar, kurz SJ, mit ihrem deutschen Partner BTE und Snälltåget, Teil der französischen Transdev-Gruppe. Beide zeigen sich mit der Nachfrage zufrieden, obwohl es auch viele Flugverbindungen gibt.

Nach einem Vergabeverfahren bekam SJ den Auftrag, zwischen Stockholm und Hamburg eine tägliche Nachtzugverbindung einzurichten. Später entschied das Unternehmen, die vom Staat bezuschusste und für bis zu zehn Jahre finanzierte Route auf eigenes Risiko in die deutsche Hauptstadt zu verlängern. Die Premierentour des EN 346 nach Dänemark und Schweden, dessen Wagen RDC Deutschland gehören, begann am 1. April 2023 in Berlin. Die eigenwirtschaftliche Fortführung war als Test gedacht, der am 30. September enden sollte. Nun bekräftigte der Betreiber, dass der Zug weiterfährt – auch 2024.

Im eigenen Abteil nach Norden – und von dort zurück nach Berlin: ein Schlafwagencoupé im Nachtzug der SJ. Daniel Bockwoldt/dpa

„Die Sommersaison war aus unserer Sicht hervorragend.“ So fasste Christer Litzell von der SJ die Buchungslage zusammen. „Wir sehen eine anhaltende Nachfrage sowohl von Privatpersonen als auch von Gruppen und Unternehmen.“ Von Juni bis August war der Zug bei jeder Fahrt ausgebucht, teilte er der Berliner Zeitung mit. „Wir rennen einem riesigen Bedarf hinterher. Der Zug könnte doppelt so lang sein. Es fehlt, wie überall, an Fahrzeugmaterial“, berichtete ein Mitarbeiter. Dem Vernehmen nach sieht SJ in der Hauptsaison Potenzial für bis zu zehn Wagen – inklusive Speisewagen.

Für 33 Euro von der deutschen in die schwedische Hauptstadt

„In allen Komfortklassen herrschte eine hohe Nachfrage“, so Christer Litzell. Derzeit geplant ist, dass jeder Zug drei Wagen hat, in denen Liegen mit Kopfkissen und Decken gebucht werden können. Weil die Liegewagen die größte Kapazität bieten, werden dort die meisten Fahrgäste befördert, sagte Litzell. Gut gebucht seien im EN 345/346 auch die Schlafwagen, in denen die Reisenden die Fahrt in Betten verbringen. Vorgesehen ist, dass es bei jeder Fahrt zwei solcher Wagen gibt. Obwohl die Tickets teurer als in den anderen Klassen sind, sind sie nach der Freigabe als Erstes vergriffen, hieß es.

Preisbewusste Fahrgäste können im Euronight zwischen Berlin, Kopenhagen Flughafen, Malmö und Stockholm im Sitzen reisen. Auch diese Option wird gern genutzt, denn wer früh bucht, kann Tickets für 33 Euro ergattern. Doch hier zeigt sich, wie schwierig das internationale Bahngeschäft ist. Die dänischen Behörden verlangen auch für Sitzwagen Einzelzulassungen. Für die renovierten ehemaligen Interregio-Wagen, die in den Nachtzug eingereiht werden sollen, liegen diese Genehmigungen auch nach einem Jahr noch nicht vor. So lange setzt die SJ Liegewagen ein, in denen die Liegen hochgeklappt sind – was in der am stärksten nachgefragten Komfortklasse die Kapazität verringert.

Holpriger Start im April – Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die DB

Mit den Partnern im Bereich der Infrastruktur gibt es ebenfalls immer wieder Diskussionen. Wie berichtet bekam die Berlin-Verbindung bei ihrem Start negative Schlagzeilen, die offenbar schon erwartet worden waren – auf eine Feier wurde im Frühjahr verzichtet. Die Reisenden wurden damit konfrontiert, dass der Nachtzug mal am Hauptbahnhof, mal am Gesundbrunnen abfuhr. Sie empfanden die Information als schlecht oder nicht vorhanden. Der Verband Pro Bahn kritisierte DB Station & Service.

Ein Liegewagenabteil im privaten Nachtzug von Snälltåget nach Stockholm. Snälltaget

Ein weiteres Thema sind Bauarbeiten, die zu Verspätungen oder gar zu Ausfällen führen können. Das schwedische Trafikverket ordnet Baustellen zum Teil sehr kurzfristig an. Brückensperrungen von DB Netz in Schleswig-Holstein bereiteten ebenfalls Probleme. Als neuralgische Punkte gelten auch die Brücken über den Öresund und den Belt. „Eigentlich die ganze Strecke von Hamburg bis Malmö, auf der es keine Ausweichroute gibt“, hieß es. Mittlerweile habe sich die Pünktlichkeit aber verbessert – was die Fahrgäste, die oft Anschlüsse erreichen müssen, freut. Die meisten Reisenden aus dem Norden steigen in Hamburg aus oder um. 30 bis 40 Prozent reisen weiter nach Berlin.

Im kommenden Jahr müssen die Reisenden und der Zugbetreiber erneut damit zurechtkommen, dass Infrastruktur nicht zur Verfügung steht. Vom 16. August bis 14. Dezember baut DB Netz auf der Hamburger Bahn zwischen Berlin und Hamburg. Der Euronight werde aber auch dann verkehren, sagte Christer Litzell. Der Zug wird umgeleitet und auf der Strecke über Hannover Berlin erreichen.

Künftig kommt der Nachtzug von Snälltåget früher in Berlin an

Ist auf der Route Platz für zwei Nachtzugbetreiber? Das war die Frage, als der SJ-Zug den Betrieb aufnahm. Denn auf dieser Strecke ist seit 2021 ein weiteres Unternehmen aktiv. Von Frühjahr bis Herbst und dann wieder in der Weihnachtszeit ist dort der private Snälltåget mit Sitz- und Liegewagen unterwegs. „Im Sommer, von Juni bis August, gibt es für beide Anbieter genügend Nachfrage“, teilte Marco Andersson, der Sprecher des Unternehmens in Malmö, der Berliner Zeitung mit. Doch im April, Mai sowie September habe der D 300/301 die Konkurrenz gespürt. „Ich vermute, dass es auch im Oktober und im Weihnachtsverkehr negative Auswirkungen geben wird“, so Andersson. In diesem Jahr verkehrt der Zug bis 5. November, Weihnachten und Neujahr gibt es 15 Fahrten.

Trotz des Wettbewerbs, den Snälltåget als ungleich einschätzt, wird der private Nachtzug auch im kommenden Jahr Berlin mit Ørestad im Großraum Kopenhagen, Malmö und Stockholm verbinden. Er werde 2024 „natürlich“ verkehren, bestätigte Andersson, „mehr oder weniger mit demselben Programm wie in diesem Jahr“. Der Fahrplan könne dann sogar verbessert werden. Statt um 8.47 Uhr trifft der private Nachtzug um 7.46 Uhr in Berlin ein. Die Ankunft in Stockholm wird ebenfalls vorgezogen – von 14.10 auf 13.10 Uhr. Auch dieser Zug wird trotz der Baustelle auf der Hamburger Bahn verkehren und in dieser Zeit über Uelzen-Stendal umgeleitet, sagte der Sprecher.

Eingetroffen in Berlin: Der Nachtzug von Snälltaget steht im Hauptbahnhof. Den Tag verbringen die Wagen im Rail & Logistik Center Wustermark. Patrick Neumann

Der Snälltåget hat keine Schlafwagen. Doch die Reisenden haben die Möglichkeit, ganze Liegewagenabteile für sich allein oder mit Mitreisenden zu buchen. Für Privatabteile gebe es die größte Nachfrage, berichtet Marco Andersson. Einen Speisewagen gibt es zwischen Malmö und Stockholm. Auf der übrigen Strecke können im „Lönnkrogen“, der kleinen Kneipe, Snacks und Getränke gekauft werden.

Im SJ-Nachtzug gibt es ebenfalls Frühstück (9,20 Euro) und ein Imbissangebot. Neben vegetarischen Optionen gibt es als Tagesgericht bei vielen Fahrten auch Köttbullar mit Kartoffelpüree, Rahmsoße und Preiselbeeren für 8,70 Euro. „Die sind richtig lecker“, heißt es. Schwedischer als mit dem Fleischbällchen-Klassiker kann man eine Reise nach Schweden nicht beginnen.