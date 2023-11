Man sprach viel Hebräisch, natürlich auch Deutsch und Englisch; Kippas waren nicht zu sehen, aber zarte goldene Davidsterne. Die Mitglieder des Vereins Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, die am Sonnabend ins Neuköllner Kulturhaus Oyoun gekommen waren, sind Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben. Manche sind hier geboren, andere aus Israel, den USA oder anderen Ländern zugewandert.



Auf einem Flyer stellen sie sich vor: „Manche von uns sind religiös, andere säkular, manche mizrachisch (also aus dem nahöstlichen Raum, Anm. d. Red.), manche ashkenasich (also aus Nord-, Mittel- und Osteuropa, Anm. d. Red.), viele sind queer, einige jung, andere alt.“

Der Verein gehört zu jenem jüdischen Leben, das 80 Jahre nach dem Holocaust in Deutschland möglich und als Teil der Staatsräson zu verteidigen ist. Deutsche Politiker betonen das gerade jetzt, nach dem Massaker von Hamas-Terroristen an jüdischen Kindern, Frauen, Männern am 7. Oktober.



Doch im Fall des Vereins Jüdische Stimme liegt es komplizierter. Denn die Vereinsmitglieder eint die Überzeugung: „Israel spricht nicht in unserem Namen!“, und die BDS-Bewegung, die den Staat Israel wirtschaftlich, politisch und kulturell isolieren will, sei eine gute Form gewaltfreien Widerstands.

Eigentlich sollte am Sonnabend das 20-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden, der am 9. November 2003, am Pogrom-Gedenktag, gegründet wurde. Doch angesichts der Ereignisse in Israel und Gaza entschied man sich, stattdessen eine Trauer- und Hoffnungsfeier zu veranstalten –­ für alle Opfer. Vereinsmitglied Nirit Sommerfeld spricht über die 1400 getöteten, 5000 verletzten und 240 in Geiselhaft genommenen Israelis und darüber, wie nach dem Schock die „grausame Gewissheit“ kam, dass die „Antwort Israels unerbittlich“ sein werde. Sie spricht von mehr als 9000 Toten in Gaza, die Hälfte davon Kinder, von 24.000 Verletzten (das sind die Zahlen der Hamas-Gesundheitsbehörde) und von 150 in den vergangenen Wochen im Westjordanland Ermordeten.

Deshalb eine solche Feier, angelehnt an die jüdische Tradition der Shiv’a, der siebentägigen Trauer nach dem Begräbnis enger Verwandter. Deshalb gab es für die etwa 300 Menschen im rappelvollen Oyoun-Saal auch ein Büfett mit Speisen und Wein. Nirit Sommerfeld eröffnete das Programm mit dem traditionell zu Beginn des Schabat gesungenen Lied „Schalom Aleichem“ („Friede sei mit euch“), begleitet vom Orchester Shlomo Geistreich. Bei der anschließenden Schweigeminute senkten sich Grauschöpfe, wallende dunkle Lockenmähnen, von Palästinensertüchern umhüllte Köpfe und die der gojischen Gäste.

Lehre aus dem Holocaust: „Kein Volk steht über dem anderen“

Wieland Hoban, Komponist und Übersetzer, setzte als Vereinsvorsitzender den Ton: Die Welt erlebe einen Genozid, Gaza solle vernichtet werden. Er spricht von einem Plan, alle Gaza-Bewohner nach Ägypten zu vertreiben. Die Geschichte habe nicht am 7. Oktober angefangen, sondern 1947 mit der „Nakba“ (Katastrophe), der Vertreibung von 700.000 Palästinensern aus dem Gebiet, das laut Uno-Plan für den Staat Israel vorgesehen war. Hoban beklagt, wer die „schockierende Gewalt“ anspreche, werde des Antisemitismus bezichtigt. Tatsächlich aber würden Juden für die Politik der Gewalt instrumentalisiert. Der Diskursraum in Deutschland werde immer enger, auch der Verein habe Veranstaltungen absagen müssen.

Der „jüdische Mainstream“, zu dem er den Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zählt, ächte den Verein. Aber man nutze den Vorteil, den man als Jude im Gegensatz zu Palästinensern habe, um die Stimme zu erheben – gewissermaßen „mit Koscher-Stempel“ versehen, der „von der Mehrheitsgesellschaft verlangt“ werde. Den Kampf gegen den Antisemitismus in Deutschland nennt Hoban „eine Farce“ und fragt: „Wurden die falschen Lehren aus dem Holocaust gezogen?“

In einer Podiumsrunde erzählen drei Vereinsmitglieder ihr Motiv zum Engagement: die Empörung über die Ungerechtigkeit, die im Verhältnis zwischen Israel und Palästina herrsche. Fanny Michaela Reisin, 1963 in Ost-Jerusalem geboren, Mitgründerin des Vereins und ehemals Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte, spricht vom „Apartheidstaat Israel“ und ihrer Überzeugung, dass „kein Volk über einem anderen steht“.

Udi Raz, Studentin und Vorstandsmitglied, geboren in Haifa, nennt die Ungleichbehandlung „inakzeptabel“ und spricht von ethnischer Trennung zwischen Juden und Palästinensern. Weil sie von ihren Erfahrungen im Berliner Jüdischen Museum als Guide erzählt habe, sei sie dort rausgeflogen.



Und Iris Hefets, Psychoanalytikerin mit Praxis an der Neuköllner Sonnenallee, ebenso Vorstandsmitglied, sagt, die Gefahr für Juden in Deutschland gehe von der rechten Szene aus. Sie erinnert an die Täter von NSU, an Hanau und Halle – „weiße Deutsche mit vier deutschen Großeltern“. Und jetzt traue sich die Grünen-Politikerin Susanna Kahlefeld, „uns Antisemitismus vorzuwerfen“. Als Iris Hefets sagt, auch an den Händen deutscher Politiker klebe Blut, jubelt der Saal.

Das Kulturzentrum Oyoun in der Lucy-Lameck-Straße in Berlin-Neukölln: Wegen BDS-Nähe sollte das Haus die Veranstaltung der Jüdischen Stimme absagen. Kulturzentrum Oyoun

Dass Menschen in Israel – und in Deutschland – wegen ihrer Herkunft unterschiedlich behandelt werden, treibt die Mitglieder des Vereins um. Daher die Frage nach den richtigen Lehren aus dem Holocaust. Zugleich nutzen sie gezielt ihr uneingefordertes „Privileg“, Dinge zu sagen, die aus anderem Mund das Etikett „antisemitisch“ abbekommen würden. Wenn sie den „Mainstream-Juden“ das Recht streitig machen, für alle zu sprechen, stellen sie zugleich einen zentralen Referenzpunkt deutscher Politik infrage. Die reagiert verunsichert auf derart eigensinnige Jüdinnen und Juden. Die Versammelten berichten, vom Senat „unter Druck“ gesetzt worden zu sein, das Vereinskonto sei gekündigt worden, man könne keine Veranstaltungsräume mehr finden.



Es ist eine hypothetische Frage, ob die Schlächter der Hamas am 7. Oktober 2023 Mitglieder der Jüdischen Stimme auf Familienbesuch in einem Kibbuz wegen ihrer Empathie mit den Menschen in Gaza und im Westjordanland bei ihrem Massaker verschont hätten. Vermutlich wären sie ermordet worden, als Juden.