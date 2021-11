Berlin - Reichen heute Einzelfahrscheine aus? Wäre eine Vier-Fahrten-Karte sinnvoll? Oder sollte ich nicht doch besser gleich eine 24-Stunden-Karte kaufen? Das fragen sich viele Fahrgäste, die keine Umweltkarte haben, Tag für Tag. Sie müssen immer wieder aufs Neue kalkulieren, welches Ticket in ihrem konkreten Fall das günstigste ist. Eine neue App, die demnächst in Berlin erprobt werden soll, soll ihnen das ersparen. Deren Anspruch ist, immer den besten Preis zu ermitteln. Deshalb heißt das Verfahren auch: Best Price. „Ein Start ist noch für dieses Jahr geplant“, sagt Jannes Schwentu, Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Erste Einzelheiten stehen fest.

So will das Landesunternehmen rund tausend freiwillige Tester gewinnen, die mit der Mobilfunkanwendung im Berliner Stadtgebiet auf Tour gehen. Kurze Strecken, lange Strecken, Rück- und Rundfahrten: Alles ist möglich, solange es im Tarifbereichs Berlin AB stattfindet. Die Versuchsteilnehmer sollen jede Fahrt mit einem Check-in auf der App beginnen. Ist die Fahrt zu Ende, steht ein Check-out an. Nach einer bestimmten Zeit zieht das System Bilanz und macht dann die Rechnung auf. „Ein Algorithmus im Hintergrund berechnet immer den günstigsten Preis. In der ersten Stufe bis zur 24-Stunden-Karte, in einer zweiten Stufe bis zur Monatskarte“, erklärte Schwentu.

BVG will Hürden für Gelegenheitskunden senken

Mit dem neuen Verfahren, für das die Abstimmungen mit Datenschützern und anderen Beteiligten noch laufen, möchte die BVG Hürden senken und neue Fahrgäste gewinnen. „Mit unserem Pilotversuch möchten wir herausfinden, wie wir die tarifliche Nutzungsbarriere für Gelegenheitskund:innen möglichst weit senken können“, hieß es bei der BVG. Auch ohne Tarifkenntnisse sollen die Fahrgäste stets den richtigen und gleichzeitig den günstigsten Fahrschein bekommen – ohne „Fahrgast-Abitur“.

Nicht ausgeschlossen, dass das Testgebiet später auf das Umland ausgedehnt wird. „Zusammen mit dem Verkehrsverbund VBB und den weiteren Verkehrsunternehmen möchten wir nach den ersten Erfahrungen prüfen, ob eine Erweiterung des Pilotversuchs auf den Tarifbereich Berlin ABC möglich ist“, so die BVG.

Fahrpreise nach Minuten oder Kilometern abrechnen

Außerdem sollen die Erkenntnisse genutzt werden, falls neue Tarifsysteme erarbeitet werden. In den vergangenen Jahren wurden beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg neue Modelle geprüft – ohne dass die Ideen weiterverfolgt wurden. So wurde untersucht, ob zeitbasierte Tarife in größerem Maße als derzeit möglich wären. Derzeit gilt ein Berliner Einzelfahrschein zwei Stunden, für sehr kurze Fahrten kann eine Kurzstreckenkarte gelöst werden – doch dazwischen gibt es keine Fahrscheinangebote.

Beim Verbund wurde auch überlegt, in Berlin einen elektronischen Tarif mit kilometergenauer Abrechnung zu erproben. Eine ähnliche Idee hatte die BVG 2003. Aber auch in diesem Fall folgte kein konkretes Projekt. Der Fahrgastverband IGEB lehnt sowohl zeit- als auch kilometerbasierte Fahrpreise als „hochgefährlich“ ab, weil sie vielen Berlinern mutmaßlich höhere Kosten bescheren würden. Das jetzige Tarifsystem sei einfach und verständlich, so der Verband.

Best Price gibt es bereits in Stuttgart, Augsburg und Osnabrück

Was Best Price anbelangt, ist Berlin allerdings nicht die erste Stadt, in der ein solches System erprobt wird. Auch in anderen Städten gibt es schon Best-Price-Modelle, ergab eine Recherche des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. Ein Beispiel ist Stuttgart mit der App SSB Move: Anhand der Buchungen wird monatlich der beste Preis errechnet. Die Stadtwerke Augsburg bieten die Bibo-App an. Bibo heißt: Be-in/be-out. Fahrgäste müssen sich per Knopfdruck ein- und auschecken, am Monatsende wird die Rechnung präsentiert. Bei der App YANiQ der Stadtwerke Osnabrück wird wöchentlich abgerechnet. Dort müssen die Kunden maximal den Preis einer Wochenkarte bezahlen.