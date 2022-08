Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, sie sind so verschieden wie die Stadt selbst. Was also macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern? In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und ihren persönlichen No-go-Areas. Sie verraten ihre Gastro-Geheimtipps, Shopping-Favoriten und Kiezgeheimnisse. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat Natascha Ochsenknecht unsere Fragen beantwortet. Die gebürtige Düsseldorferin, die während ihrer Ehe mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht in München lebte, hat ihr Herz inzwischen an die deutsche Hauptstadt verloren. Sie wohnt in Berlin-Mitte und hat immer viel zu tun. Ob Modeljobs, TV-Shows, Beauty-Projekte oder Auftritte auf dem roten Teppich – die 58-Jährige ist derart umtriebig, dass man kaum hinterherkommt. Sie zähle zu „Deutschlands bekanntesten Persönlichkeiten“, schreibt sie auf ihrer Website. In dieser Woche geht Natascha Ochsenknecht mit einem neuen Streaming-Projekt auf Sendung: In „Sex Tape V.I.P.“ blickt die Moderatorin in die Schlafzimmer von prominenten Paaren.

1. Frau Ochsenknecht, seit wann sind Sie schon in der Stadt?

Seit 2011.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?

Ich bin gerne bei mir am Historischen Hafen zum Abschalten. Ich liebe das Wasser und die Schiffe. Ich finde es entspannend, alles zu beobachten – und dazu noch der Sound der Möwen.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie relaxen wollen?

Auf meine Terrasse und in meinen Garten, im zweiten Stock mitten in Berlin.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?

Ich bin nicht nachts unterwegs, man weiß ja nie, wem man begegnet.

imago/Eventpress Zur Person Natascha Ochsenknecht kam 1964 in Düsseldorf zur Welt und wuchs im niedersächsischen Liedingen auf. Im Alter von 14 Jahren begann sie zu modeln. Nach einer Ausbildung zur Juwelierfachverkäuferin zog sie im Alter von 21 Jahren nach München, wo sie hauptberuflich als Model arbeitete. Von 1993 bis 2012 war sie mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet, mit dem sie bis zur Trennung 2009 in München lebte. Mit ihm hat sie drei Kinder: Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah (Foto).



Ochsenknecht nahm an zahlreichen TV-Shows teil, sie drehte Filme, kreierte Kosmetik und Mode. Ihre 2012 veröffentlichte Autobiografie „Augen zu und durch“ wurde zum Bestseller. 2017 stellte sie erstmals ihre eigenen Fotografien in Berlin aus. Zu Beginn dieses Jahres startete mit „Die Ochsenknechts“ eine Doku-Soap über die illustre Familie. Ihre neue Show „Sex Tape V.I.P.“ läuft ab 25. August immer donnerstags auf dem Streaming-Sender discovery+.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?

Das Bellucci, es schmeckt dort einfach immer lecker. Ich liebe Spaghetti alla puttanesca – die schmecken für mich nach Urlaub. Ich war als Kind sehr oft in Italien, da gab es immer das beste Essen.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?

Das Outlet im KaDeWe – für Designer-Stücke zu coolen Preisen. Meine letzte Errungenschaft: ein silberner Paillettenmantel. An dem bin ich tatsächlich wochenlang vorbeigegangen. Er war mir zu teuer, ich habe dann den richtigen Preis abgewartet und zugeschlagen.

7. Der beste Teil Berlins ist …

… die Fischerinsel mitten in Berlin, umgeben vom Wasser. Man sieht den Fernsehturm und drumherum tobt das Leben, aber dort ist es ruhig. Ein kleiner Urlaubstreffpunkt, dort legen auch die Schiffe für die Spree-Fahrten an.

imago Natascha Ochsenknechts Lieblingsort in Berlin: der Historische Hafen an der Fischerinsel in Mitte.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:

Die vielen Baustellen, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich bin viel unterwegs und wenn ich in Berlin bin, gibt es einige Termine. Jedes Mal fahre ich in einen Stau, weil es plötzlich eine neue Baustelle gibt. Ich bin ein pünktlicher Mensch und das Zuspätkommen finde ich dann nicht so toll.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?

Es gibt immer weniger Parkplätze, dadurch wird das Parken kompliziert – auch für den Einzelhandel.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?

Berlin ist wirklich eine große Stadt, das macht vielen Angst. Aber nicht abschrecken lassen: Man bewegt sich eigentlich immer eher in seinem Kiez und da ist es klein und gemütlich.

11. Cooler als Berlin ist nur noch …

Gibt’s nicht, allerdings gibt’s in München zum Frühstück die Weißwurst und die fehlt dann manchmal schon.