Berlin - Deutsche Neonazis wollen an der Grenze zu Polen aktiv werden. Die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ ist offenbar dabei, sogenannte Bürgerwehren zu organisieren. Zum Anlass nehmen sie die große Zahl illegaler Grenzübertritte. So verbreitet die Partei unter der Überschrift „Auf zum Grenzgang!“ für den kommenden Samstagabend einen Aufruf für den Raum Guben. Mitzubringen seien wetterfeste dunkle Kleidung und Schuhe, Stirnlampe, Taschenlampe und wenn vorhanden, ein Nachtsichtgerät. Es kann von einem gewalttätigen Vorgehen ausgegangen werden.

Seit August bis Ende vergangener Woche hatte die Bundespolizei weit mehr als 4000 illegal eigereister Migranten aufgegriffen, die über Belarus nach Polen gekommen und dann nach Deutschland weitergereist waren. Die Bundespolizei ist nach eigenen Angaben verstärkt an der Grenze zu Polen unterwegs. Unterstützt werden die Streifen unter anderem durch Einheiten der Bereitschaftspolizei.

Die Beamten nehmen täglich weit über hundert illegal Eingereiste fest und bringen sie zur Zentralen Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt. Dort werden die Migranten, die zum größten Teil aus dem Irak stammen, registriert und erkennungsdienstlich behandelt. Auch eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise bekommen sie. Die Verfahren werden in der Regel eingestellt. Die Möglichkeit einer Zurückweisung gebe es in der Regel nicht, weil es sich um eine Binnengrenze handele, heißt es bei der Bundespolizei.

Eine Art Zurückweisung, ein „Pushback“, wollen scheinbar die Neonazis vom „III. Weg“ versuchen. Vorbild sind hier offenbar ähnliche Aktionen, wie sie in den vergangenen Monaten an der kroatischen EU-Außengrenze geschahen. Mehrfach gab es Berichte, wonach Maskierte auf aus Bosnien kommende Migranten einprügelten, um sie aufzuhalten. Das polnische Parlament stimmte am Donnerstag dafür, Zurückweisungen an der Grenze zu Belarus zu legalisieren.

„Den Aufruf haben wir im Blick“, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Montag. „Dazu stimmen wir uns derzeit mit den zuständigen Behörden des Landes Brandenburg und der Landespolizei ab.“