Mit dem Knoblauchhaus im Nikolaiviertel öffnet nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Schließzeit ein populäres Museum wieder seine Türen –mit einer verfeinerten und präzisierten Dauerausstellung und mit einem völlig neuen Ausstellungbereich im Obergeschoss. Die in vier Räumen gestaltete frische Präsentation mit dem Titel „Berliner Salon“ stellt eine Verbindung her zwischen dem Erbauer und Besitzer des Hauses, dem Bürger Carl Friedrich Knoblauch samt seiner Familie, und den Berliner Größen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, vor allem Karl Friedrich Schinkel und den Brüdern Wilhelm und Alexander von Humboldt.

Ein eigener Raum ist den beiden – dem preußischen Bildungsreformator Wilhelm und dem Universalforscher Alexander – nun gewidmet. In bescheidenen Dimensionen, doch immerhin. Er verkleinert eine eklatante Lücke: Im riesigen Humboldt-Forum, das in Namen und Legende die beiden bedeutenden Berliner für sich beansprucht, gibt es außer ein paar dekorativen Elementen im Treppenhaus nichts, was den Wunsch nach einer Begegnung mit ihnen, nach Information über Leben und Leistungen, auch nur annähernd erfüllen könnte. Paul Spies, Direktor der Stiftung Stadtmuseum, nannte bei der Eröffnung des Knoblauchhauses die Darstellung der Humboldts im Humboldt-Forum „schlicht“.

Stadtmuseum/Michael Setzpfandt Begegnung mit Alexander von Humboldt an einer Hörstation im „Berliner Salon“.

Das Knoblauchhaus mit seiner Dauerausstellung „Berliner Leben im Biedermeier“ gehört zu den raren Orten, wo Besucherinnen und Besucher an einem originalen Schauplatz Geschichte unmittelbar und sinnlich erleben können: Das im Jahr 1761 vom Seidenhändler und Politiker Carl Friedrich Knoblauch erbaute Bürgerhaus überlebte als eines der ganz wenigen seiner Art wie durch ein Wunder den Zweiten Weltkrieg.

Über dieses Parkett gingen schon die Humboldts

Sogar das Parkett ist original erhalten – man darf also in der Gewissheit darüberschreiten (und dem Knarzen lauschen), dass die Humboldts, Schinkel, der Steinmetz Cantian, der Philosoph Hegel und andere Prominente der Berliner Aufbruchszeit genau hier wandelten. Bis 1929 lebte die Familie Knoblauch hier, „normale Leute, keine Dichterfürsten, der zweiten oder dritten Reihe der Gesellschaft zugehörig“, wie Kurator Jan Mende betont. Viele der Gegenstände – Möbel, Rechnungen, Kunstgegenstände, sogar ein Nachttopf – stammen aus ihrem Nachlass.

Knoblauch lernen wir nun auch als umtriebigen Netzwerker kennen, Mitglied in mehr als einem Dutzend Vereine, als reges Element der Kommunikationssysteme, die dazu beitrugen, aus der mickrigen Residenzstadt innerhalb weniger Jahrzehnte eine Metropole zu machen. Man stelle sich vor: 1835 dauerte eine Reise von Berlin nach Frankfurt am Main fünf Tage in der Pferdekutsche. 1845 brachte die Eisenbahn Passagiere mit mehrfachem Umsteigen in einem Tag hin. Das Bürgertum reagierte auf diese unerhörte Beschleunigung mit Rückzug ins Gemütliche, ins Biedermeier. So, wie es im Knoblauchhaus zu erleben ist.

Stadtmuseum/Michael Setzpfandt Alles Biedermeier: Möbel, Bilder, Figuren, Kronleuchter, Parkett. Kurator Dr. Jan Mende hat die Präsentation im Museum Knoblauchhaus noch authentischer gestaltet.

Die Authentizität macht das Knoblauchhaus einzigartig, Paul Spies vergleicht einen Aufenthalt hier mit einer „Reise in der Zeitmaschine“ zurück in das Alt-Berlin des Bürgertums. Kein Wunder, dass es beim Publikum so beliebt ist und von Reiseführern als „Geheimtipp“ empfohlen wird.

Auf die Frage junger Leute, wie die Leute früher in Berlin lebten, finden sich hier viele Antworten. Und die Museumsleute haben die Pandemie-Zwangspause genutzt, um ihre Ausstellung liebevoll bis in Detail weiter zu verbessern: Technik, Beschriftung, Beleuchtung wurden modernisiert; es gibt einen Audioguide – deutsch, englisch und einen speziell für Kinder im Alter von zehn, elf Jahren – sowie interaktive Tablet-Stationen, auf denen vertiefende Informationen zu Verfügung stehen.

Stadtgeschichte/Michael Setzpfandt Das neu ausgestattete Schlafkabinett.

Auch auf Publikumswünsche haben die Museumsgestalter direkt reagiert. Im Gästebuch sei immer wieder die Frage aufgetaucht, wie die Menschen seinerzeit geschlafen hätten, erzählt Elisabeth Bartel, die als Sammlungsleiterin im Stadtmuseum unter anderem für Möbel und Eisen zuständig ist. Nun gibt es also ein Schlafkabinett mit echtem Biedermeierbett, Kinderwiege und Nachtgestühl für die Notdurft.

Mehr Frauen zu sehen

Natürlich sollten auch die Frauen in einer aufgemöbelten Ausstellung sichtbarer werden. Aber das Bemühen stieß an die Grenzen der historischen Realität: Bürgerliche, christliche Frauen des Biedermeier hatten wenig Möglichkeiten, sich außerhalb des Hauses zu betätigen, erklärt Kurator Jan Mende. „Adelige und Jüdinnen hatte zu jener Zeit weit mehr Möglichkeiten.“

Paul Spies sieht das Knoblauchhaus ab Herbst für die nächsten vier bis fünf Jahre, solange das Märkische Museum wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist, in einer zentralen Funktion für das Stadtmuseum. Im Ephraim-Palais schräg gegenüber werde dann die Dauerausstellung „BerlinZeit“ des Märkischen Museums untergebracht. Die Nikolaikirche biete ihr umfangreiches Programm, und zum Humboldt-Forum sei es auch nicht weit. Wer also – im „Berliner Salon“ des Knoblauchhauses mit Wissen und Eindrücken über die Humboldts ausgestattet – zum Schloss spaziert, ist gut vorbereitet.

Museum Knoblauchhaus, Poststraße 2, Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr, Eintritt bis auf weiteres frei.