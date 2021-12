Berlin - Mieter in deutschen Großstädten müssen im Schnitt fast 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben. Bei jedem Vierten gehen sogar mehr als 40 Prozent des Einkommens für die Wohnkosten drauf. Zum Leben bleibt da oft nicht mehr viel übrig. Kein Wunder, dass noch im Wahlkampf die Erwartungen an SPD und Grüne in der Mietenpolitik groß waren. Versprachen die Parteien doch, den Mietanstieg zu bremsen. Außerdem wollten beide die Mietpreisbremse verschärfen. Herausgekommen ist in den Verhandlungen mit der FDP, die Preisbremse wie Deckel ablehnt, dass Mieten auf angespannten Märkten wie in Berlin nicht mehr um 15 Prozent, sondern noch um elf Prozent in drei Jahren steigen dürfen. Die Mietpreisbremse soll laut Koalitionsvertrag zwar bis 2029 verlängert, aber nicht verschärft werden.

Was aus Sicht von SPD, Grünen und FDP ein klassischer politischer Kompromiss sein mag, um ein Regierungsbündnis zu ermöglichen, bedeutet für Mieter in Großstädten, dass sich an ihrer teils prekären Lage so schnell nichts ändern wird. Entlasten will die Ampelkoalition den Wohnungsmarkt vor allem durch den Neubau. 400.000 Wohnungen sollen jedes Jahr bundesweit entstehen, darunter 100.000 Sozialwohnungen. Das ist nicht falsch, zumal gerade preisgünstige Wohnungen fehlen. Aber es ist für einen schnellen Schutz der Mieter nicht ausreichend. Denn bis der Neubau Wirkung entfalten kann, werden Jahre vergehen. Besser wäre es gewesen, den weiteren Mietanstieg auf angespannten Märkten so lange auszusetzen, bis der Neubau Wirkung zeigt.

Da die FDP einer Verschärfung des Mieterschutzes ablehnend gegenübersteht, überrascht auch nicht, dass die Ampelkoalition nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. November 2021 zum Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten lediglich prüfen will, ob sich daraus ein „gesetzgeberischer Handlungsbedarf“ ergibt. Es dürfte einer jener Prüfaufträge sein, die nur verdecken, dass sich die Koalitionäre nicht einigen können. Denn eins ist klar: Ohne neue gesetzliche Grundlage ist das Vorkaufsrecht am Ende – und die Mieter in Milieuschutzgebieten sind noch stärker von Verdrängung bedroht, als sie es ohnehin schon waren.

Neue Gemeinnützigkeit geplant

Die wohl wichtigste Festlegung der Ampel zur künftigen Wohnungspolitik findet sich freilich nicht in großen Zahlen, sondern in einer eher unspektakulären Formulierung: In der Zusage, „zeitnah eine neue Wohngemeinnützigkeit mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen“ auf den Weg zu bringen. Das weckt Hoffnung. Denn eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit könnte die Grundlage dafür werden, den Bestand an bezahlbaren Wohnungen dauerhaft zu erhöhen. Das Problem: Bis die neue Wohngemeinnützigkeit zu einer spürbaren Verbesserung führt, dürften Jahre vergehen. Dass jetzt die Weichen dafür gestellt werden, ist gleichwohl richtig.

Noch im Dezember soll nach der neuen Bundesregierung auch ein neuer Senat in Berlin seine Arbeit aufnehmen. So wie die Ampel im Bund will auch die Koalition aus SPD, Grünen und Linken in Berlin den Neubau durch ein Bündnis mit der Wohnungswirtschaft vorantreiben. Das ist notwendig, weil es Staat und Stadt alleine nicht schaffen, die nötige Zahl an Wohnungen zu bauen. Ob in Berlin tatsächlich 200.000 Wohnungen in den nächsten zehn Jahren gebraucht werden, wie die Koalition als Ziel formuliert hat, ist aber fraglich. Denn die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung stuft den Bedarf an neuen Wohnungen für den Zeitraum 2022 bis 2030 nur auf 121.000 neue Unterkünfte ein.

Statt sich übertriebene Ziele im Neubau zu setzen, hätte sich die Berliner Koalition besser darauf verständigen sollen, die Zahl der Sozialwohnungen zu erhöhen. Denn unter den 20.000 neuen Wohnungen jährlich sollen nur 5000 Sozialwohnungen sein, also 25 Prozent. In Berlin haben aber 36 Prozent der Haushalte ein Einkommen, das zum Bezug einer Sozialwohnung berechtigt. Folglich müssten auch im Neubau 36 Prozent Sozialwohnungen entstehen, um die Berliner Mischung zu erhalten.

2023 wird zum Jahr der Entscheidung

Entscheiden wird sich die Zukunft der Berliner Wohnungspolitik aber in einer anderen Frage: Im Umgang der Koalition mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Eine Expertenkommission soll bis zum Jahr 2023 Empfehlungen zu einer möglichen Vergesellschaftung von Wohnungen großer Konzerne vorlegen, für die sich eine Mehrheit der Berliner ausgesprochen hat. Sollte sich die Koalition dann nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen, wäre die Regierung am Ende – bevor eine der neu geplanten Wohnungen fertig ist.