Berlin - Wer eine Neubauwohnung in Berlin anmieten will, muss dafür deutlich mehr bezahlen als für eine Bestandswohnung. Nach einer Untersuchung des Immobilienportals Immoscout24 wurden Bestandswohnungen in Berlin im vierten Quartal des vergangenen Jahres im Schnitt für eine Quadratmetermiete von 10,59 Euro kalt angeboten, Neubauwohnungen sollten dagegen schon 14,41 Euro je Quadratmeter kalt kosten.

Eine 70 Quadratmeter große Referenzwohnung im Bestand würde demnach 741 Euro kalt kosten, für eine gleich große Neubauwohnung müssten hingegen schon 1008 Euro kalt aufgebracht werden. Unter Bestandswohnungen fallen bei Immoscout24 alle Wohnungen, die älter als zwei Jahre sind. Die übrigen gelten als Neubauten. Eingeflossen in die Untersuchung sind Angebotsmieten, die bei Immoscout24 veröffentlicht wurden. Wichtig: Angebotsmieten sind keine vereinbarten Mieten. Zu welchem Mietpreis die Wohnungen am Ende vergeben wurden, geht nicht daraus hervor.

Im Bestand zogen die Angebotsmieten in Berlin laut Immoscout24 im vergangenen Jahr um sechs Prozent an. Im Neubau wurde sogar eine Steigerung um 8,8 Prozent verbucht. Damit stiegen die Mieten in der Bundeshauptstadt in beiden Segmenten stärker als in den anderen sechs deutschen Großstädten Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Frankfurt am Main und Düsseldorf.

Nachfrage übersteigt das Angebot

Im Neubau sind nur noch Wohnungen in München, Frankfurt und Stuttgart teurer als in Berlin. Hamburg, Köln und Düsseldorf weisen dagegen ein niedrigeres Preisniveau auf. Für Bestandswohnungen sind Angebotsmieten dagegen in den meisten Städten teurer als in Berlin. Nur Düsseldorf ist preiswerter als die Bundeshauptstadt. Spitzenreiter bei den teuersten Mieten ist und bleibt München. Bestandswohnungen wurden an der Isar im vergangenen Jahr im Schnitt für 16,27 Euro je Quadratmeter angeboten, Neubauwohnungen sollten 18,95 Euro je Quadratmeter kosten.

„Die Mietpreise in den Metropolen sind im letzten Jahr noch einmal angezogen“, sagt Immoscout24-Geschäftsführer Thomas Schroeter. „Nach wie vor übersteigt die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches.“ Für viele Wohnungssuchende sei es deshalb weiterhin schwierig, eine passende Bleibe zu finden. „Um zu einem ausgeglichenem Wohnungsmarkt zu kommen, brauchen wir mehr Bautätigkeit in den Ballungsräumen“, sagt Schroeter.

Was ebenso zutrifft: Die Mieten im Neubau steigen auch deswegen so stark, weil Neubauten von der Mietpreisbremse ausgenommen sind. Preisgünstige Neubauwohnungen sind in der Regel nur dort zu finden, wo die Mieten durch eine öffentliche Förderung auf ein niedriges Niveau heruntersubventioniert werden. So sind neu errichtete Sozialwohnungen in Berlin im Schnitt für eine Kaltmiete von 6,70 Euro je Quadratmeter zu bekommen. Die Nachfrage ist jedoch größer als das Angebot. Immerhin: Die landeseigenen Wohnungsunternehmen bieten Neubauwohnungen im Schnitt für elf Euro je Quadratmeter Wohnfläche an. Sie staffeln die Miete dabei nach dem Einkommen der Mieter.

Die meisten Kontaktanfragen pro Inserat in Berlin

Die von Immoscout24 ermittelten Angebotsmieten für Bestandswohnungen in Berlin kommen dem Preisniveau sehr nahe, das der Konkurrent Immowelt vor kurzem für 2021 vermeldet hat. Immowelt ermittelte für Bestandswohnungen in der Bundeshauptstadt eine mittlere Miete von 10,40 Euro je Quadratmeter kalt, 19 Cent weniger als Immoscout24.

In allen sieben Großstädten stieg die Nachfrage nach Mietwohnungen aus dem Bestand deutlich an. In Berlin gingen laut Immoscout24 im vierten Quartal des vergangenen Jahres pro Inserat 174 Kontaktanfragen pro Woche ein. Damit zog die Nachfrage innerhalb eines Jahres um 35 Prozent an. In Köln hat sich die Nachfrage um 42 Prozent erhöht und lag im vierten Quartal 2021 bei 70 Kontaktanfragen pro Woche je Inserat. Damit nimmt die Domstadt bundesweit den zweiten Platz ein. In München kommen 41 Anfragen auf ein Bestandsinserat und in Frankfurt am Main 15. In Berlin stieg auch die Nachfrage nach neugebauten Mietwohnungen. Im vierten Quartal wurden durchschnittlich 30 Kontaktanfragen pro Neubau-Inserat gezählt. In Hamburg liegt die Nachfrage bei zwölf Anfragen pro Woche im vierten Quartal.

Die Aussichten für Mieter für die kommenden zwölf Monate sind wenig verheißungsvoll. So erwartet Immoscout24 für Berlin ein Preiswachstum von acht Prozent für Bestandswohnungen und von sieben Prozent für Neubau-Mietwohnungen. Für Köln prognostiziert das Immobilienportal ein Plus von drei Prozent. Für Hamburg und Frankfurt am Main erwartet Immoscout24 einen Anstieg in Höhe von einem Prozent für Bestandswohnungen und Neubauten. In München sieht Immoscout24 aufgrund des hohen Preisniveaus kaum Spielraum für Preissteigerungen.

Noch nicht genug Wohnungen für Zugezogene gebaut

Experten schätzen unterdessen, dass die Preise für Wohnungen und Häuser in Berlin und dem Umland weiter anziehen. „Die Party geht weiter“, sagte der Vorsitzende des Berliner Gutachterausschusses für Grundstückswerte Reiner Rössler bei einer Konferenz am Dienstagabend, wie dpa vermeldet. Es seien noch nicht genug Wohnungen für die Zugezogenen der vergangenen Jahre gebaut. Die Preise würden deshalb wahrscheinlich noch drei bis fünf Jahre weiter steigen.