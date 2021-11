Berlin - In den Zügen und Bussen der Deutschen Bahn (DB) gilt von diesem Mittwoch (24. November) an die 3G-Regel. Das teilte das Bundesunternehmen am Dienstag mit. Grundlage seien die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das von der DB eingesetzte Sicherheits- und Kontrollpersonal werde die Einhaltung der Regel stichprobenartig überwachen, hieß es. Allein im Fernverkehr seien in den ersten Tagen nach Inkrafttreten rund 400 Kontrollen zu diesem Thema geplant. „Sollte die DB einen Beförderungsausschluss aussprechen müssen, kann sie die Bundespolizei bei Problemen um Unterstützung bitten“, warnte die Bahn.

3G bei der DB bedeutet: Wer einen ICE, einen Intercity, einen Regionalexpress, eine S-Bahn oder ein anderes Fahrzeug des Verkehrsunternehmens benutzen will, muss eine von drei Voraussetzungen erfüllen. Entweder weist der Fahrgast nach, dass er vollständig geimpft ist. Die letzte notwendige Impfdosis muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Oder der Reisende belegt, dass er genesen ist – wobei das Ende der Corona-Erkrankung nicht länger als 180 Tage zurückliegen darf. Ungeimpften steht die dritte Variante zur Verfügung. Entweder legen sie einen aktuellen negativen PCR-Test vor - oder einen ebenfalls dokumentierten negativen Antigen-Schnelltest, der unter Aufsicht genommen wurde (kein Selbsttest) und nicht älter als 24 Stunden ist.

Kinder und Schüler sind ausgenommen

Von der neuen Regelung ausgenommen sind Kinder, die das 6. Lebensjahr nicht vollendet haben, sowie Schülerinnen und Schüler, so das Bundesunternehmen.

„Zusammen mit allen Verkehrsunternehmen des Landes werden wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der vierten Welle leisten“, sagte Berthold Huber, Vorstand für Personenverkehr, am Dienstag. „Unsere Mitarbeitenden machen seit Beginn der Pandemie unter schwierigsten Bedingungen einen herausragenden Job. Auch jetzt sind sie wieder massiv gefordert. Deshalb setzen wir neben den stichprobenartigen Überprüfungen durch unser Personal vor allem auch auf die Mitwirkung der Fahrgäste beim Umsetzen der neuen gesetzlichen Regeln.“

Weitere Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko in der Bahn zu senken. So werde das Zug- und Sitzplatzangebot kontinuierlich weiter ausgebaut, hieß es. Ab Mitte Dezember würden über 50.000 Sitzplätze mehr als im Vorjahr angeboten. Zudem könnten sich Fahrgäste über die voraussichtliche Auslastung der Fernverkehrszüge über bahn.de und die App DB Navigator informieren. Während der Fahrt sollen Zugbegleiter und Kundenbetreuer den Fahrgästen dabei helfen, sich bestmöglich im Zug zu verteilen. Fernverkehrszüge würden während der Fahrt weiterhin doppelt so häufig gereinigt wie vor der Pandemie, so die DB weiter. Weiterhin gilt die Maskenpflicht an Bord aller Züge.

DB Sicherheits- und Kontrollpersonal werde die 3G-Nachweise in den Zügen stichprobenartig überprüfen, bekräftigte die Bahn. „Dazu gehören rund 4.200 Mitarbeitende von DB Sicherheit sowie rund 5.000 DB-eigene oder im Auftrag der DB tätige Service- und Kontrollpersonale in S-Bahn-, Regionalexpress- und Regionalbahnzügen“, hieß es. „Darüber hinaus wird es im Metropolen- und Regionalverkehr jeweils länderspezifische Sicherheitspartnerschaften zur Durchsetzung der 3G-Regel geben.“

3G gilt auch für das Bahnpersonal im Zug

Sollte ein Fahrgast keinen 3G-Nachweis vorweisen können, werde das Sicherheits- und Kontrollpersonal darum bitten, am nächsten Halt auszusteigen und den 3G-Nachweis in einer Teststelle nachzuholen. „Ein Verstoß gegen die 3G-Regel ist eine Ordnungswidrigkeit, die seitens der Behörden mit einem Bußgeld belegt ist“, so die DB. . Die 3G-Regel gelte auch für das Service-, Sicherheits- und Kontrollpersonal im Zug.

Gewerkschafter wie GDL-Chef Claus Weselsky haben bereits davor gewarnt, das Zugpersonal mit zusätzlichen Aufgaben zu belasten. Erwartet werden Streitigkeiten mit uneinsichtigen Fahrgästen. Konflikte innerhalb der Belegschaft könnten hinzukommen. Denn dem Vernehmen nach gibt es weiterhin Eisenbahner, die eine Impfung aus persönlichen und anderen Gründen ablehnen. DB-Mitarbeiter berichten zudem, dass die Zahl der Zugbegleiter reduziert wurde. Oft seien in einem langen ICE nur zwei oder drei DB-Beschäftigte im Einsatz.