Berlin - Ein kurzer Blick, und man weiß, wo es am besten lang geht. Weiß, gelb, ocker: So stechen die Straßen hervor, auf denen Radfahrer gut vorankommen. Grau: So sind die Verkehrswege gekennzeichnet, die man auf zwei Rädern meiden sollte, weil der Belag schlecht ist oder dort viele Autos unterwegs sind. Klare Farben zeichnen die Fahrradpläne des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) aus, die jetzt in überarbeiteten Auflagen erschienen sind. Die neuen Karten für Berlin und Potsdam zeigen mehr weiß und gelb markierte Straßen als frühere Versionen, sagte Tilmann Heuser, Geschäftsführer des Berliner Landesverbands, am Freitag. „Jahrelang ging der Ausbau des Radverkehrsnetzes im Schneckentempo voran. Jetzt sind wir immerhin mit Schildkrötengeschwindigkeit unterwegs. Das Tempo in Berlin hat zugenommen.“

Holperstrecken auf Kopfsteinpflaster. Radwege, die voller Schlaglöcher und zugeparkt sind. Planungen für neue Radfahrstreifen, die schon mehr als zwei Jahrzehnte alt sind, aber nicht verwirklicht werden – wie auf der Birkbuschstraße in Steglitz. Immer noch brauchen Radfahrer in Berlin starke Nerven und manchmal einen Schutzengel.

„Wir sind nicht ganz so enttäuscht wie andere Verbände“

„Doch wir sind nicht ganz so enttäuscht wie andere Verbände“ – etwa die Radfahrerlobby, so Tilmann Heuser am Freitag. Auch wenn der Fortschritt nicht so zügig vorangeht wie es nötig wäre, auch wenn die Verwaltung in vielen Bezirken weit hinter den Erwartungen und Möglichkeiten zurückbleibe: „In den vergangenen fünf Jahren hat es grundlegende Veränderungen gegeben“, lobte der Berliner BUND-Chef. So seien während der nun endenden Wahlperiode in der grün regierten Verkehrsverwaltung neue Strukturen geschaffen und in ganz Berlin Radverkehrsplaner eingestellt worden. „Wir wären froh, wenn in anderen Politikbereichen wie zum Beispiel dem Naturschutz ebenfalls so viel erreicht worden wäre“, sagte Heuser.

BUND Berlin/Edition Gauglitz, Berlin Grau markierte Straßen sind schlecht geeignet zum Radfahren. Gelbe Straßen haben Radfahrstreifen, oder sie sind als Fahrradstraße markiert. Orange heißt: Es gibt Busspuren. Weiß: ebener Belag. Ausschnitt aus dem Berlin-Plan.

Auch in einigen Bezirken gehe es voran. So war Friedrichshain-Kreuzberg Pionier bei den Pop-up-Radwegen, würdigt man beim BUND. Außerdem schildere man dort immer mehr Straßen als Fahrradstraßen aus, auf denen Radfahrer nebeneinander fahren dürfen und Kraftfahrer das Tempo drosseln müssen, um eine Behinderung oder Gefährdung von Radfahrern zu vermeiden. In Neukölln und Pankow wachse ebenfalls das Netz der Fahrradstraßen. In Tempelhof-Schöneberg haben der Tempelhofer und Mariendorfer Damm auf drei Kilometer Länge Radfahrstreifen erhalten. Die baubedingte Sperrung der U-Bahn-Linie U6, die einen Schienenersatzverkehr erfordert, hat die Einrichtung beschleunigt – weshalb sich die Radfahrer die Fahrspuren mit Bussen teilen müssen.

„Bezirke, in denen Politik und Verwaltung gut zusammenarbeiten, können viel zur Mobilitätswende beitragen“, bilanzierte Tilo Schütz. Er hat auch die aktuelle fünfte Auflage des Berliner Fahrradplans (8,90 Euro) sowie die zweite Auflage des Fahrradplans für den Berliner Südwesten und Potsdam (6,90 Euro) betreut, die in der Edition Gauglitz erschienen sind. Schütz forderte am Freitag, das Netz der Pop-up-Radwege in Berlin rasch zu erweitern. „Die Zeit ist ein wichtiger Faktor. Der Klimawandel schreitet voran, deshalb müssen wir die Menschen noch schneller dazu bringen, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen“, sagte der Stadtplaner.

Planungen, die bereits in den Schubladen liegen, sollten zügig umgesetzt werden. Sie gebe es zum Beispiel für die Pankstraße in Wedding, die Grunewald- und die Berliner Straße in Schönberg und Wilmersdorf sowie für den Steglitzer Damm und die Albrechtstraße in Steglitz.

Doch neben dem Berliner Schlusslicht Reinickendorf sei gerade Steglitz-Zehlendorf ein Beispiel dafür, dass Bezirksämter ihre Potenziale bei weitem nicht ausschöpften, bemängelte Schütz. Ein Vergleich mit früheren Fahrradplänen zeige, wie wenig sich zum Positiven verändert habe. Aufträge des Bezirksparlaments, die Einrichtung von Fahrradstraßen zu prüfen, wurden nicht verfolgt, so der BUND-Experte.

„Aus Angst, Autobesitzern auf die Füße zu treten, zögern viele Bezirke“

Auch mehrere intensiv diskutierte Planungen für Hauptverkehrsstraßen, etwa in der Lindenthaler und Argentinischen Allee, seien versandet. Schon 2013 hieß es, dass dort ein Pedelec-Korridor für Pendler zwischen Kleinmachnow und Zehlendorf entstehen soll. „Doch weil dafür Parkplätze wegfallen müssten, geht es nicht voran“, kritisierte Schütz. „Aus Angst, Autobesitzern auf die Füße zu treten, zögern viele Bezirke.“

„In keiner Metropole gibt es so viele Hauptverkehrsstraßen, an denen geparkt werden darf, wie in Berlin“, sagte BUND-Geschäftsführer Tilmann Heuser. „In Paris oder New York wäre das undenkbar.“ Er hofft, dass der Ausbau des Radverkehrsnetzes vom Schildkröten- ins Radlertempo wechselt. Wäre dies auch unter einer Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zu erwarten, die bei einer Abkehr vom Auto ein „Bullerbü“ in Berlin befürchtet? Kein Kommentar. Nur so viel: „Wir haben die Chance, die Planungen tatsächlich auf die Straßen zu bekommen.“