Für eine neu errichtete Eigentumswohnung in der Stadtmitte muss künftig eher mehr Grundsteuer gezahlt werden, für Wohnungen in einer Großsiedlung am Rande der Stadt dagegen eher weniger. Das ist im Zuge der Grundsteuerreform in Berlin zu erwarten, kündigten Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) und die zuständige Referatsleiterin der Senatsverwaltung für Finanzen Bettina Werth am Mittwoch an.