Brandenburgs Wirtschaftsminister hat eine klare Vision für das Bundesland. Jörg Steinbach sieht Brandenburg als das „zukünftige Zentrum der europäischen E-Mobilität“. Natürlich steht Tesla dabei im Mittelpunkt, soll aber nur der Anfang sein. Und tatsächlich wächst um den Hersteller von Akku-Autos langsam eine neue Chemieindustrie. Bei BASF in Schwarzheide wird in diesem Jahr eine Anlage in Betrieb genommen, die Kathodenmaterialien für Batterien von Elektroautos liefern wird. In Guben nehmen derweil die Pläne des deutsch-kanadischen Unternehmens Rock Tech Lithium Gestalt an.

Das erst 1996 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver hatte bereits im Oktober ein Grundstück auf dem Gelände des früheren volkseigenen Chemiefaserwerks gekauft. Dort wollen die Kanadier einen sogenannten Lithiumhydroxid-Konverter errichten – eine Anlage, die den Rohstoff Lithium nötigerweise in batteriefähiges Lithiumhydroxid umwandelt. Es ist europaweit der erste Konverter, den Rock Tech baut. In dieser Woche wurde mit dem Industriedienstleister Bilfinger eine Absichtserklärung unterzeichnet, nach der das Mannheimer Unternehmen die Produktionsanlagen konstruiert, entwickelt und baut.

Anlage soll eine halbe Milliarde Euro kosten

2024 soll in Guben die Lithiumhydroxid-Produktion beginnen. Rock Tech plant mit einer Jahreskapazität von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid. Laut Unternehmensangaben könnten damit Batteriezellen für 500.000 Elektroautos hergestellt werden können. Knapp eine halbe Milliarde Euro will Rock Tech in den neuen Standort investieren.

Aber dabei soll es nicht bleiben. Die Kanadier wollen von Guben aus den Kontinent erobern. Fünf Konverter will Rock Tech in Europa bauen. Eigenen Angaben zufolge ist auch in Deutschland eine weitere Anlage geplant, wobei der genaue Standort noch nicht genannt wird. In jedem Fall lassen zahlreiche Projekte zur Batteriezellenfertigung in Europa eine wachsende Nachfrage erwarten. Bis Ende des Jahrzehnts soll der europäische Anteil an der weltweiten Zellproduktion von jetzt etwa sechs Prozent auf etwa 30 Prozent wachsen. Schon in drei Jahren sollen Batteriezellen für mindestens sieben Millionen Elektroautos aus Europa kommen.

Dass die Pionierleistung dafür aus Brandenburg kommt, sieht man im Potsdamer Wirtschaftsministerium mit einigem Stolz und versteht dies als großen Schritt in Richtung Landesziel. „Mit der Ansiedlung von Rock Tech in Guben deckt Brandenburg künftig die komplette Wertschöpfungskette von der Rohstoffaufbereitung über die Batterie- und Zellfertigung bis zum E-Autobau sowie Batterierecycling ab“, heißt es dort. Zudem schaffe Rock Tech neue Wertschöpfungsarbeitsplätze in der Lausitz. 160 Jobs werden versprochen.

Allerdings ist noch längst nicht alles unter Dach und Fach. Zwar befinde sich das Projekt laut Rock Tech „in einem fortgeschrittenen Planungsstadium“, doch wird offenbar noch um Fördermittel gefeilscht. Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums sei ein Förderantrag gestellt worden. Derzeit würden die Konditionen zwischen dem Land und dem Antragsteller ausgehandelt.

Von dem Ergebnis scheint für Rock Tech alles abzuhängen. Wie im brandenburgischen Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zu erfahren war, sei jedenfalls noch kein Antrag auf Genehmigung des Baus in Guben eingereicht worden. Zuletzt habe es im Januar ein Vorgespräch mit dem Investor, seinem Planer, der Stadt Guben, dem Landkreis Oder-Spree und der Genehmigungsbehörde gegeben. „Dabei wurde die Einreichung eines Antrags angekündigt.“

Für die brandenburgische Industrie lassen die Ansiedlungen in jedem Fall einen großen Aufschwung erwarten. Zwar sind die insgesamt gut 400 Industriebetriebe im Land bereits jetzt wieder auf das Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt und erwirtschafteten von Januar bis November 2021 einen Umsatz von zusammen 22,7 Milliarden Euro. Doch sind während dieser Zeit auch 2000 Jobs verloren gegangen. Immerhin sind nun die Auftragsbücher voll. Laut Statistischem Landesamt liegt das Auftragsvolumen um 25 Prozent über dem Vorjahr.