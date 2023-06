BVG-Fahrgäste sehen bald schwarz - und immer noch verschwinden Busse

Das Landesunternehmen stellt die Info-Bildschirme in Bussen um und kündigt weitere Verbesserungen an. Einige Probleme warten weiterhin auf die Lösung.

Wie Gemälde an der Wand: In den neuen Berliner U-Bahnen werden die Bildschirme für die Fahrgastinformation seitlich angebracht. Die Baureihe JK wartet mit weiteren Neuerungen auf. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Wochenlang wurde getestet, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stellen die Fahrgastinformation in ihren Bussen um. Auf den Bildschirmen erscheinen die Anzeigen nicht mehr schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz. Man könnte auch sagen: Es wird Nacht. Das kündigten die BVG-Fachleute Timo Kerßenfischer und Christopher Land am Mittwoch an. Sie wiesen auf weitere Verbesserungen hin. Bei zwei Problemen mit dem bestehenden Infosystem, über die sich Fahrgäste immer wieder beschweren, lässt die Lösung allerdings auf sich warten.

„Im gesamten Netz und in unseren Fahrzeugen informieren mittlerweile mehr als 20.000 Monitore die Fahrgäste der BVG. Bisher erscheint dort schwarze Schrift auf weißem Grund“, sagte Timo Kerßenfischer, der das Team Fahrgastinformation der BVG mit mittlerweile 35 Beschäftigten leitet. „Doch von unserem Busfahrpersonal haben wir die Rückmeldung bekommen, dass sie vor allem die neuen Bildschirme als zu hell empfinden. Das hat dazu beigetragen, dass wir in mehreren Bussen seit einigen Wochen nun den ‚Dark Mode‘, auch ‚Nachtdesign‘ genannt, erproben.“

Für diese Neuerung sprächen einige Argumente, erklärte der BVG-Mann. „Weiße Schrift auf schwarzem Grund hat eine geringere Blendwirkung. Umfragen haben gezeigt, dass unsere Fahrgäste das neue Design ebenfalls überwiegend gut finden. Deshalb werden alle Monitore in unseren Bussen in den kommenden Monaten nach und nach auf das Nachtdesign umgestellt. Wir prüfen jetzt, ob sich das auch für die Fahrgastinformation in den BVG-Straßenbahnen anbietet.“

Getestet und für gut befunden: In einem BVG-Bus werden Informationen für die Fahrgäste weiß auf schwarz angekündigt – im „Dark Mode“ oder „Nachtdesign“. Christopher Land/BVG

Stammfahrgästen der U-Bahn wird aufgefallen sein, dass es im Berliner Untergrund bereits neue Informationsangebote gibt. „In 81 U-Bahnhöfen informieren 185 großformatige Anzeiger, insbesondere über Anschlussverbindungen“, berichtete Timo Kerßenfischer. „Immer mehr Anzeiger geben auch einen Überblick darüber, wie die Situation auf den anderen U-Bahn-Linien in Berlin aussieht. In Paris, London, New York bestehen solche Informationsangebote für U-Bahn-Fahrgäste bereits, aber wir haben sie weiterentwickelt und mit unseren Fahrgästen abgestimmt.“

Für jede einzelne Linie gibt es aktuelle Informationen. Ein schwarz-gelber Balken heißt: Baustelle – wie derzeit auf der U6, deren Nordende nach Alt-Tegel bis 2025 gesperrt ist. Piktogramme kommen hinzu. Kerßenfischer: „Wir haben unsere Kunden zum Beispiel gefragt, ob sie das Sanduhr-Emblem, das auf Verzögerungen hinweisen soll, verstehen. Oder das Dreieck mit dem Ausrufungszeichen, das über Sperrungen informiert. Die Informationen zum U-Bahn-Status werden automatisch jede Minute aktualisiert.“

Nach und nach soll es weitere großformatige Anzeiger in U-Bahnhöfen geben, kündigte der BVG-Experte an. „50 weitere Standorte im U-Bahn-Netz sind in Planung. Allerdings sind die Themen, die wir mit den Denkmalschutzbehörden besprechen, oft herausfordernd.“

Die neuen Bildschirme gehören zum Projekt „Digitalisierung von Fahrgastinformation“, kurz Difa, das vom Bundesverkehrsministerium mit 5,9 Millionen Euro gefördert wird. Seit 2020 wurden an Bus- und Straßenbahnhaltestellen rund 1500 digitale Anzeiger installiert. „Damit sind über 15 Prozent unserer Bushaltestellen und fast alle Straßenbahnhaltestellen mit Echtzeitanzeigen ausgestattet, die den Fahrgästen mitteilen, wann die nächsten Busse oder die nächsten Straßenbahnen kommen“, sagte Timo Kerßenfischer. „Solche Anzeiger, die so flexibel nutzbar sind, gibt es in Deutschland sonst nicht, sondern nur in Berlin und nur bei uns. Die BVG ist wegweisend beim Thema Fahrgastinformation, Berlin ist das Schaufenster.“

Plötzlich verschwinden Busfahrten von der Anzeigetafel

Abgesehen von den U-Bahnhöfen gibt es auch an 628 BVG-Haltestellen an der Oberfläche Daisy-Anzeiger. Das sind die Hinweistafeln, die mit orangeroter Schrift (offizielle Bezeichnung: Amber) über die nächsten geplanten Abfahrten informieren. Im Vergleich zu den neuen Bildschirmen bei der S-Bahn, die mit mehreren Farben operieren, wirken sie mittlerweile etwas altertümlich – und das sind sie ja auch.

Zuverlässig und bewährt: Ein Daisy-Anzeiger an der Haltestelle Alexanderplatz der Straßenbahnlinie M2. Das Dynamische Auskunfts- und Informationssystem (DAISY) gibt es seit rund zwei Jahrzehnten. Peter Neumann/Berliner Zeitung

„Wir sind mit dem Daisy-System zufrieden, auch wenn es mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte alt ist“, sagte Timo Kerßenfischer. Doch Fahrgästen fällt auf, dass die Anzeigen nicht immer stimmen. Nicht selten verschwinden angezeigte Fahrten plötzlich vom Display – ohne dass wie bei der S-Bahn „Fahrt fällt aus“ erscheint.

„Das Betriebsleitsystem RBL, das die Anzeiger mit Informationen versorgt, ist ebenfalls in die Jahre gekommen“, erklärte der BVG-Mann. „Als es einst entwickelt wurde, gab es andere Systeme wie das Fahrinfo in der heutigen Form noch nicht. Unsere Leitstelle muss viel Aufwand darauf verwenden, solche Defizite manuell auszugleichen. Um die Situation zu verbessern, planen wir ein neues System mit dem Arbeitstitel ‚RBL + Fahrgastinformation 4.0‘. Die Ausschreibung ist in Arbeit. Nach jetzigem Stand könnte es noch drei Jahre dauern, bis auch für die Fahrgäste Verbesserungen sichtbar werden.“

Neuer Service für U-Bahn-Fahrgäste: Wegweiser im Zug zeigen die Richtung

Neuigkeiten kann die BVG auch von den U-Bahn-Fahrzeugen vermelden. „In den neuen U-Bahnen der Baureihe JK, deren erste Testfahrzeuge nach dem jüngsten Stand im Herbst 2023 in den Betrieb kommen sollen, haben wir die Fahrgastinformation von Anfang an mitgedacht“, berichtete Christopher Land. „Anders als in den IK-Bahnen hängen die Infomonitore nicht quer, sondern wie Gemälde an der Wand.“ Bis zu acht Bildschirme pro U-Bahn-Wagen zeigen nicht nur die nächsten Stationen an, sondern auch Umsteigemöglichkeiten, Baustellen und Betriebsstörungen.

„Neu ist, dass die Fahrgäste erstmals auch darüber informiert werden, in welche Richtung sie nach dem Aussteigen laufen sollten, wenn sie einen Anschluss erreichen wollen“ – nach links oder rechts, so Land. „In den neuen U-Bahnen beginnt die Wegeleitung also bereits im Zug.“ Eine weitere Neuentwicklung: „Ein neues Konzept sieht vor, dass der jeweils nächste U-Bahnhof zweimal akustisch angekündigt wird: kurz nach der Abfahrt von der vorangehenden Station und kurz vor Ankunft.“

Der erste Zug der neuen U-Bahn-Generation: Im Stadler-Werk Pankow stehen die Wageneinheiten 6001/6501. Berliner Zeitung/Peter Neumann

In den U-Bahnen der Baureihe IK, die zum Beispiel auf der U2 seit Jahren unterwegs sind, stimmen die Informationen oft nicht. Die falschen Bahnhofsanzeigen verwirren nicht nur Touristen, auch viele Berliner kommen ins Grübeln. Die BVG ist ebenfalls nicht zufrieden mit dem Zustand, wie zu erfahren ist. Dass man es 2023 noch mit solchen Herausforderungen zu tun hat, überrascht. Es handelt sich allerdings um ein Thema des Herstellers Stadler. In den IK-Zügen sind die IT-Systeme für den Betrieb und die Fahrgastinformation in einem Bereich zusammengefasst. Das macht es schwer, Änderungen umzusetzen. Sie wären oft zulassungsrelevant – und unterbleiben deshalb.

Nach Informationen der Berliner Zeitung sollen die Fehlfunktionen in diesem Jahr behoben werden. Im Herbst 2023, heißt es, wird alles besser. Wenn alles klappt.