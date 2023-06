Neue Kampagne gegen Antisemitismus: Ist Harry Potter Jude?

Ist Harry Potter Jude? Gibt es ein jüdisches Tinder? Warum spielt Israel bei Europameisterschaften mit? Es gibt hierzulande viele Wissenslücken zum Judentum und den Staat Israel. Eine bundesweite Kampagne hat es sich nun zum Ziel gesetzt, humorvoll über jüdisches Leben in Deutschland aufzuklären und Hunderte Fragen zu beantworten.



2641 judenfeindliche Straftaten gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Ob auf dem Fußballplatz, dem Schulhof oder auf dem Nachhauseweg von der Party: Attacken auf jüdische Menschen und Judenhass im Allgemeinen nehmen stetig zu. Auch in Berlin.

Das digitale Projekt der „Fragemauer“ – abgeleitet von der Klagemauer in Jerusalem – macht eben diese Zahl der judenfeindlichen Straftaten zum Ausgangspunkt der Kampagne. So werden Experten der Denkfabrik Elnet insgesamt bis zu 2641 Fragen rund ums Judentum und den modernen Staat Israel beantworten. Das Projekt wurde in den Räumlichkeiten des Think Tanks unweit des Bundestages vorgestellt.

Antisemitismus: Vorurteilen auf humorvolle Art entgegentreten

„Mit Fragen und Antworten treten wir Vorurteilen auf humorvolle Art entgegen, wecken Neugierde und stärken den gesellschaftlichen Konsens, gegen jede Art von Antisemitismus vorzugehen“, sagt Carsten Ovens, CEO von Elnet in Deutschland. Es herrsche viel Unsicherheit und Unwissen über das Judentum. Das Frage-Projekt solle nun einen Beitrag im Kampf gegen den sich wieder ausbreitenden Antisemitismus leisten. Die „Fragemauer“ soll sensibilisieren.

Die #Fragemauer ist eine bundesweite Kampagne, die humorvoll über jüdisches Leben und Israel aufklären soll. Damit möchte ELNET dem wachsenden #Antisemitismus entgegentreten und zum Dialog einladen. Mehr dazu im @Tagesspiegel 👇https://t.co/tqLkyRm4h7 — ELNET Deutschland (@ElnetD) June 21, 2023

Auch Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben, war zum Kampagnen-Start in die Räumlichkeiten von Elnet gekommen: „Das Projekt erfüllt zwei wichtige Zwecke: Einerseits schafft es für jüdisches Leben und Antisemitismusbekämpfung öffentlich Aufmerksamkeit“, sagt er. Andererseits biete es auch konkret die Möglichkeit, sich mit jüdischen Themen jeglicher Art zu befassen.



Das Projekt hat einen starken präventiven Charakter und soll alle Menschen hierzulande einladen, Fragen rund ums Judentum zu stellen. „Denn 2641 Fragen und Antworten sind 2641 Fälle, in denen die Neugier auf jüdisches Leben geweckt wird, in denen Begegnung mit jüdischen Realitäten möglich wird“, so Klein.

In den kommenden Wochen und Monaten wird die Kampagne stadtweit mit bunten Plakaten sichtbar sein: im öffentlichen Personennahverkehr, in den sozialen Medien, in Zeitungen. Auch die Berliner Zeitung gehört zu den Medienpartnern des Projekts.