Medizinstudium in Berlin: Warum raten mir Ärzte ab, weiter zu studieren?

Nach der letzten Prüfung im sechsten Semester beschlossen Siemens und ich, einander Briefe zu schreiben. Siemens ist ein Freund aus dem Medizinstudium. Er heißt eigentlich Leon-Alexander. Wir nennen ihn Siemens, weil er die ersten Semester in Siemensstadt wohnte.



Es war ein Sommertag am Nordhafenpark in Wedding. Die Hälfte des Studiums war geschafft. Es wurde Bierball gespielt, getanzt und viel geredet. Wir hatten uns lange nicht mehr gesehen, das ganze Semester hatte online stattgefunden.

Nachtdienste, Stress, cholerische Chefs

Ich weiß nicht, ob es an der Pandemie lag oder daran, dass wir erwachsen wurden, aber es schien, als würden wir von nun an unterschiedliche Wege einschlagen. Einige wollten ins Ausland gehen, andere Intensivmediziner werden, ein paar überlegten, in die USA auszuwandern. Auch von anderen Studiengängen war die Rede. Einen Master in Business hinten dranhängen? Alle machten sich plötzlich Gedanken über ihre Zukunft.

Auch ich machte mir diese Gedanken, sah plötzlich meine Zukunft als Ärztin vor mir: Nachtdienste, kaum Zeit für Freunde und Familie, Erschöpfung, cholerische Chefs, Stress, Verantwortung. Mit jedem weiteren Modul hatte ich Angst davor, in eine Welt einzutauchen, in der die Uhren anders ticken, die Menschen anders reden, eine altmodische Hierarchie besteht und Männer es einfacher haben, weil sie nicht schwanger werden.

Trotz dieser Angst merkte ich, dass ich schon mit einem Fuß in der neuen Welt stand. Meine Freunde waren fast ausschließlich Mediziner. Meine Nachbarin erzählte mir bis ins kleinste Detail, wie bei ihr Brustkrebs diagnostiziert und wie sie behandelt wurde. Ich hörte zu und fragte nach, als stände ich am Krankenbett. Eine andere Nachbarin schickte mir ihre Blutwerte per WhatsApp. Ihre Ärztin sei kurz nach der Blutabnahme in den Urlaub gefahren. Ich beruhigte sie. Alles im Normbereich.

Medizin ist eine Blase. Eine komplizierte, elitäre, arrogante, überarbeitete, helfende, liebenswerte Bubble. Laien oder Patienten bekommen kaum mit, was dort passiert. Und auch ich stellte mir viele Fragen: Warum raten einem immer wieder Ärzte ab, weiter zu studieren? Sind sie so unglücklich, wie sie es darstellen? Warum wollen so viele Medizin studieren, wenn in den Medien immer nur über Personalmangel und schlechte Arbeitsbedingungen berichtet wird? Warum will ich das?

Momente, in denen ich mir keinen anderen Beruf vorstellen kann

Es gibt Momente, an denen ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wenn ich im OP angeschnauzt werde, wenn ich sehe, wie ernst und müde meine Freunde geworden sind, die bereits in der Klinik arbeiten. Es gibt aber auch Momente, in denen ich mir keinen anderen Beruf vorstellen kann. Wenn bei einem Kaiserschnitt das Kind aus dem Bauch der Mutter geholt wird. Wenn die ältere Dame sich freut, weil sie nach Hause gehen kann. Wenn ich nach Hause komme und weiß, ich habe etwas Sinnvolles getan. Auch wenn es nur ein gut gelegter Venenzugang war.

Als Siemens und ich am Nordhafen saßen, sprachen wir über die Wunder der Medizin, über Frauen in der Wissenschaft, über uns. Und beschlossen, unsere Begeisterung, Zweifel, Erlebnisse festzuhalten, indem wir uns regelmäßig Texte per E-Mail schickten. Dieser Abend ist drei Jahre her. Es war die letzte Feier, an der so viele von uns teilnahmen. Am Ende sprangen wir gemeinsam in den Kanal, dann brachen wir auf und gingen unsere eigenen Wege. Siemens und ich fingen an zu schreiben.



Mascha Osang und Leon-Alexander Regin („Siemens“) berichten im Wechsel aus ihrem Alltag als Medizinstudenten in Berlin. Die Kolumnen erscheinen alle zwei Wochen.